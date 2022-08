Diputados concurren por segundo día a realizarse test de drogas obligatorio

Ayer comenzó oficialmente el periodo de realización obligatoria del test de drogas por parte de diputados para así detectar o descartar la presencia de sustancia ilícitas.

En ese entonces asistieron al Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile, en la comuna de Independencia, los primeros parlamentarios del Partido Republicano: Gonzalo de la Carrera, José Mesa, Juan Irarrázaval y Agustín Romero. También Harry Jürgensen (RN), Gonzalo Winter (Convergencia Social) y Rubén Oyarzo (PDG). Además de los diputados UDI Joaquín Lavín León y Cristhian Moreira.

Este martes, Eduardo Durán (RN) y Raúl Leiva (PS) fueron los primeros en llegar hasta las dependencias de la universidad para realizarse el procedimiento en este segundo día del periodo oficial de realización de test de drogas para los diputados.

“Quiero felicitar al personal de la facultad, el procedimiento muy transparente, respecto del examen por supuesto que estoy satisfecho de que en la Cámara de Diputados se haya aprobado el proyecto”, aseguró Durán.

(El diputado Eduardo Durán llega hasta el laboratorio de la Universidad de Chile para realizarse el examen de drogas)

Por su parte, Leiva señaló que “uno puede estar de acuerdo o no, pero el reglamento hay que cumplirlo”, agregando que “el objetivo de este examen no está claro (...) espero que esto se tome con seriedad y no se farandulice”.

Luego fue el turno Carolina Marzan (PPD) y Camila Flores (RN) quien agradeció el profesionalismo del laboratorio. “Este es un tremendo paso que hemos logrado luego de años para tener este mecanismo de transparencia”, indicó.

¿Cuál es el procedimiento?

Fue el 13 de julio cuando la Cámara Baja aprobó la realización del examen a sus legisladores, ocasión en que se estableció que los resultados serían públicos y, en caso de dar positivo, se podría levantar el secreto bancario.

Además, si se reportaran movimientos de dinero que los parlamentarios no puedan justificar, los antecedentes se pondrán a disposición del Ministerio Público.

El reglamento establecido por la corporación, también exige que la realización del test sea de carácter semestral, es decir cada seis meses.

Asimismo, si bien no todos los diputados se testearán cada seis meses, sí tendrán que someterse a control al menos dos veces durante sus cuatro años de ejercicio.

(La diputada Camila Flores llega hasta el laboratorio de la Universidad de Chile para hacerse el examen de drogas). Fotografía: Karin Pozo / Agencia Uno.

La normativa, en detalle, busca elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, además de evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo con los legisladores.

Así, son 78 los legisladores que deberán someterse al examen de pelo en el laboratorio de la Universidad de Chile, entre el 22 y 30 de agosto. A fines de septiembre, en tanto, se aplicarán la prueba los 77 diputados restantes.

“Fue todo muy rápido y profesional. Ahí te explican en qué consiste y cómo se procesa la muestra. Luego toman dos mechones de pelo, bien generosos de la parte de atrás de la cabeza. La persona que atiende es una especie de enfermo estilista, porque lo corta el cabello de una forma especial para que no se note”. Así describió el diputado Joaquín Lavín León (UDI) la atención realizada el día de ayer.

Los resultados se conocerán en un plazo de entre 10 a 15 días.