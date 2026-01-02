SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputados PS respaldan a Manouchehri ante el riesgo de un desafuero que debilitaría a la futura oposición en la Cámara

    La semana pasada, el senador Fidel Espinoza ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud para poder iniciar un juicio por injurias contra el legislador de Coquimbo. De prosperar la acción, las fuerzas de izquierda y centroizquierda perderían un voto clave, aunque sea de manera temporal.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La sesión del Senado del 10 de noviembre. Dedvi Missene

    La preocupación ha comenzado a crecer entre las fuerzas de izquierda y centroizquierda ante los coletazos indeseados que podría tener la pugna judicial entre el senador Fidel Espinoza (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS).

    Al menos la bancada de diputados socialistas dio su completo respaldo a Manouchehri ante la nueva acción de Espinoza, quien ingresó la semana pasada a la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud de desafuero en contra del legislador de Coquimbo.

    De prosperar aquella presentación, que en todo caso podría ser apelada a la Corte Suprema, la futura oposición podría perder un voto clave en las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast -aun cuando se trate de un desafuero transitorio-, ya que debilitaría los esfuerzos para tratar de tomar el control de la Cámara de Diputados.

    “La derecha depende de dos hechos futuros e inciertos para lograr mayoría, o de un pirquineo que ha fracasado. Por nuestra parte, solo dependemos de nosotros, con el progresismo, más los independientes progresistas y el PDG se logra la mayoría. Eso va bien encaminado y espero que no se vea afectado por la pugna interna del PS. Perder un voto puede ser muy perjudicial para la futura oposición”, comentó el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, quien es uno de los articuladores del futuro acuerdo opositor.

    El problema de la izquierda y la centroizquierda es que hoy las fuerzas de derecha suman 76 diputados, es decir, están a dos sufragios de tener la mayoría absoluta de la Cámara. Por lo tanto, la baja de Manouchehri podría enredar todo.

    Desafuero impacta en PS

    En el escrito patrocinado por su abogado, Enrique Aldunate -exasesor de Manouchehri y de la bancada PS-, el senador solicita a la Corte que autorice la formación de una investigación penal en contra del diputado por el eventual delito de “injuria grave”.

    El escrito se sustenta en las imputaciones del parlamentario de la Cámara Baja, quien trató de “corrupto” a Espinoza en la sesión del Senado del 10 de noviembre, cuando se discutía la acusación constitucional contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

    Tras esa jornada, Manouchehri acusó a Espinoza de haberlo amenazado, lo que a juicio del senador también es una aseveración injuriosa. El diputado, por su parte, presentó una denuncia a la Fiscalía por el delito de amenazas.

    Ante la nueva arremetida judicial, la bancada de diputados del PS emitió un comunicado donde aseveran que “respaldamos plenamente al diputado Daniel Manouchehri ante la acción que busca su desafuero. Daniel ha tenido la valentía y el coraje de enfrentar redes de poder y corrupción que durante años han operado en Chile, asumiendo todos los costos y riesgos que eso implica”.

    “Su liderazgo, junto a la diputada Daniella Cicardini, ha permitido impulsar investigaciones y contribuir a la salida de tres jueces involucrados en graves casos de probidad”, afirmaron.

    En esa línea, la bancada plantea que “no existe sustento jurídico para desaforar a un parlamentario por expresiones realizadas en la sala, en el marco de un debate político previo. Abrir esa puerta sería un grave precedente para la democracia. Intentar silenciar a quienes denuncian redes de poder no puede convertirse en práctica política”.

    “Daniel cuenta con una legitimidad ciudadana incuestionable. Fue el diputado más votado en la historia de la Región de Coquimbo y una de las mayorías nacionales. Confiamos en que las instituciones de justicia actuarán con independencia e imparcialidad”, añadieron desde la bancada.

    Mal clima judicial

    Aunque por lo general las acciones por injurias y calumnias proferidas por parlamentarios son de corto alcance en el tiempo o suelen no prosperar en tribunales, en esta ocasión hay inquietud en el PS, especialmente, ya que las relaciones entre el Poder Judicial y el Congreso no pasan por su mejor momento.

    De partida, Manouchehri ha sido protagonista de casi todas las acusaciones constitucionales que han aprobado la Cámara y el Senado en los últimos 14 meses, período en el cual han sido destituidos tres ministros de la Suprema (Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpértigue) y un juez de Corte de Apelaciones (Antonio Ulloa). Por lo tanto, hay temor cierto de que los integrantes del Poder Judicial actúen con severidad en este caso.

    A ello se suma el hecho de que Manouchehri tampoco está dispuesto a disculparse con Espinoza -alternativa de conciliación que los tribunales suelen recomendar para estos litigios- ya que el senador también lo insultó en la mencionada sesión del Senado.

    La polémica sesión

    La pugna que se desató entre los compañeros de partido fue producto de otro entrevero que tuvo el diputado con la senadora Yasna Provoste (DC), en la sesión del 10 de noviembre en que la Cámara Alta votó y aprobó la acusación a Ulloa.

    Ese día, Manouchehri formó parte de la delegación de diputados que compareció ante los senadores para informar el contenido del libelo.

    En su intervención, el representante por Coquimbo hizo alusiones a la senadora, que había sido mencionada por el propio Ulloa. En respuesta, ella fue hasta su pupitre para responderle.

    En defensa de Provoste salió Espinoza, quien tiene una antigua rivalidad dentro del partido con Manouchehri. “Sucio, mala leche, mentiroso”, le gritó desde un extremo de la sala. No conforme con ello, se acercó hasta el asiento del diputado, en medio del hemiciclo, para continuar con los reproches.

    “Corrupto”, le contestó Manouchehri a Espinoza.

    Todo este episodio obligó a que la sesión se suspendiera por algunos minutos.

    “He sido objeto en esta sala y en presencia de mis colegas de una imputación grave por parte del señor Manouchehri, que excede de la protección constitucional. Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales de justicia”, afirmó el senador al reanudarse la sesión.

    Más sobre:PolíticaCongresoCámaraSenadoDaniel ManouchehriFidel EspinozaPS

