Diputados UDI respaldan a canciller Urrejola tras negativa del Ejecutivo a suscribir carta de apoyo a expresidente Castillo

Un contundente respaldo entregaron los diputados UDI Cristián Labbé y Cristhian Moreira a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, tras la decisión del Ejecutivo de no suscribir una declaración de apoyo al ex Presidente peruano Pedro Castillo, la cual fue firmada por los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia.

Por medio de una carta, los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja dieron cuenta que estas naciones que estamparon su rúbrica en el documento expresaron su “profunda preocupación” por la destitución y posterior detención del exmandatario, asegurando que ha sido “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

Además, ante la decisión de la nueva gobernante, Dina Boluarte, de proponer al Parlamento el adelantamiento de las elecciones para abril de 2024, estos países habrían emplazado a quienes integran las instituciones de “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio, cerrando de esta manera un absoluto apoyo hacia el exmandatario de Perú”, según precisa el escrito.

No obstante, esta declaración conjunta también habría tenido como propósito inicial incluir a otros países de la región, entre ellos a Chile. Así, se menciona en la comunicación que sostuvo con la ministra Urrejola el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, quien recibió de parte de la autoridad nacional “una rotunda negativa a suscribir dicha carta de apoyo, lo que habría sido previamente acordado con el Presidente Gabriel Boric”.

En este sentido, y tras haber manifestado su disconformidad por el tenor de la primera declaración que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, la que posteriormente fue corregida por la Cancillería, incorporando esta vez una “condena a la ruptura del orden constitucional en Perú”, los legisladores de oposición enfatizaron en su carta que “queremos manifestar -en representación de la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI)- nuestro absoluto respaldo a la decisión del gobierno de no suscribir la desafortunada declaración en apoyo al ex Presidente Castillo”.

En la carta se señala que “por más que exista una cercanía en términos políticos e ideológicos entre el Presidente Boric y el exmandatario de Perú, lo que se vio reflejado durante su reciente visita a Chile, en ningún caso hubiese sido pertinente respaldar una carta de apoyo a quien se extralimitó en sus atribuciones, violó el Estado de Derecho -al no respetar la separación de poderes- e intentó realizar una suerte de golpe de Estado en su país, sólo con el objetivo de evitar la moción de vacancia que existía en su contra, so pretexto de que había sido escogido democráticamente por los ciudadanos peruanos y que, por ende, podía actuar arbitrariamente”.

Asimismo, los parlamentarios argumentaron que de haber suscrito aquella declaración “nos habría situado como un país alejado del orden constitucional y democrático, incapaz de separar las relaciones partidistas con lo que es el respeto al Estado de Derecho, y envuelto en graves cuestionamientos respecto a los verdaderos compromisos democráticos por parte de nuestras autoridades. Por lo mismo, y pese a nuestras conocidas -pero legítimas- diferencias, queremos volver a manifestar nuestro absoluto respaldo por la decisión de no sumarse a los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia en su inoportuna declaración de apoyo al ex Presidente de Perú”.

La misiva concluye indicando que “creemos, respetuosamente, que son justamente estas decisiones las que nos permiten reafirmar que las relaciones exteriores deben tratarse como una política de Estado y, de ningún modo, pueden responder a la postura ideológica de la administración de turno”.

Por su parte, el diputado Labbé manifestó a La Tercera que “lo más importante es que este compromiso democrático e institucional que ha demostrado el gobierno se mantenga y perdure en el tiempo, porque no tenemos ninguna duda de que los sectores más extremos de su coalición tienen que haber presionado para suscribir esta declaratoria. No nos olvidemos que, casi en paralelo, la diputada Karol Cariola firmó una carta en apoyo a la ex Presidente Cristina Fernández, desconociendo la independencia de los tribunales de justicia, por lo tanto, esperamos que el Gobierno se mantenga firme ante las injerencias negativas.

Finalmente, Moreira sentenció que “es muy relevante que el gobierno se haya negado a suscribir una declaración inoportuna, desafortunada y que da cuenta de la actitud antidemocrática que mantienen algunos países de Latinoamérica, que por razones ideológicas no son capaces de dimensionar el daño que ha causado el expresidente Castillo”.