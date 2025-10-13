Dirigentes UDI piden al Tribunal Supremo que se pronuncie por apoyo del candidato Sebastián Huerta a Kast

El orégano de Socoroma es típico de la Región de Arica y Parinacota. Cultivado a más de 3 mil metros sobre el mar en la localidad que le da su denominación de origen, se distingue del condimento que está en la mayoría de las cocinas chilenas: es más fragante y tiene un sabor mucho más intenso.

¿Qué tiene que ver con la campaña presidencial y parlamentaria? En la XV Región es uno de los elementos de merchandising “de baja cuantía” -según dispone el instructivo del Servicio Electoral (Servel)- que ha entregado el candidato a diputado Sebastián Huerta (UDI) a sus adherentes.

¿El problema? El empaque contiene una foto del candidato al Parlamento, acompañado del gobernador regional Diego Paco (RN) y del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Huerta acompañó a la autoridad a la actividad donde entregó su apoyo al candidato presidencial, en desmedro de Evelyn Matthei. A Paco le valió la suspensión temporal de su militancia mientras el Tribunal Supremo de Renovación Nacional investiga el acto de indisciplina.

Aunque en esa misma actividad Kast tuvo palabras de apoyo para Huerta, el aspirante al Parlamento evitó pronunciarse en contra de Matthei. Pero hace algunos días, en entrevista con La Tercera, dijo comprender la decisión del gobernador de Arica y criticó con dureza el rumbo de la campaña de quien es la candidata de su partido.

No fue necesario que lo hiciera explícito: su apoyo a Kast quedó confirmado tras la entrega de propaganda electoral con su foto . Una imagen habla más que mil palabras, dicen dentro del gremialismo.

Ya haber respaldado la decisión de Paco desató la furia de la juventud UDI, la que emplazó a Huerta a través redes sociales. Así, fue uno de los comisionados políticos de la colectividad, Carlos González, quien activó la redacción de un requerimiento ante el Tribunal Supremo del partido.

“Con fecha viernes 3 de octubre de 2025 el señor Sebastián Huerta, candidato a diputado por el distrito N°1, publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a un candidato presidencial perteneciente a otro partido político, contraviniendo expresamente los acuerdos adoptados por el Consejo General (...). Esta acción constituye una falta grave de lealtad política y de respeto a la institucionalidad partidaria , afectando la unidad interna, la coherencia del mensaje político y la estrategia electoral nacional de la UDI, especialmente en el marco de la candidatura presidencial de nuestra abanderada, Evelyn Matthei Fornet”, señala el escrito al que tuvo acceso La Tercera y que será ingresado por los comisionados Carlos González, Vicente Moraga, Yerko Rodríguez, Carlos Chaparro, Felipe Muñoz y Carolina Navarrete.

El timonel, Guillermo Ramírez, explica que será el órgano disciplinario el que determine la sanción y que frente a ello la mesa no interviene.

Huerta, consultado por el proceso en su contra, señala que “hoy mi única preocupación es trabajar por Arica y Parinacota, en unidad y empujando el cambio que necesitamos para que en nuestra región y en todo el país haya seguridad, orden y progreso”.

En la interna del partido la molestia radica en que, a mediados de septiembre, la UDI aportó al candidato $4 millones a través del Servel para su campaña. Dado su respaldo a Kast, aseguran que no está contemplado en la nueva ronda de giros que hará el partido a sus candidatos. Lo que se preguntan varios es si hará devolución de dicho monto.