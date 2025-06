Discrepancias entre candidatos oficialistas por acuerdo SQM-Codelco marcan debate presidencial

La primaria presidencial del 29 de junio ha provocado que la alianza de gobierno, por distintos temas, se divida fuertemente. Pero en algo hay consenso: la carta del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, ha acaparado la atención de los últimos encuentros a los que han llegado los postulantes a La Moneda.

En el debate que este jueves transmitieron La Tercera y Radio Duna -del que también participaron Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FRVS)-, la exministra del Trabajo protagonizó buena parte de las discusiones entre candidatos.

05 Junio 2025 Diario La Tercera y Radio Duna organizaron Debate Presidencial primarias oficialistas, en el cual participaron los candidatos Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue a raíz del acuerdo Codelco-SQM para la explotación del litio.

Con respecto a ese tema, Jara sostuvo que el acuerdo “no puede implicar hacerle la pega a SQM, porque aquí yo escucho y pareciera que tenemos que darles las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay ser menos cándidos en esto”.

Sus dichos generaron la inmediata reacción de los demás candidatos. “Jara nos trata de cándidos, o de que (...) básicamente le estamos haciendo la pega al SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo (...), que es que, para aprovechar el ciclo de precio del litio, se requiere la construcción de una empresa nacional del litio”, comentó Winter. “No acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al Presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo”, replicó Mulet.

Sin embargo, durante su despliegue, Jara ha apuntado sus dardos principalmente a Tohá. Parte de su estrategia ha sido destacar que ella, como ministra del Trabajo, logró sacar adelante iniciativas emblemáticas de la administración de Boric, como la reforma previsional y las 40 horas. En contraste, ha señalado que la exministra del Interior no consiguió los resultados esperados en seguridad.

La tensión entre Jara y Tohá llegó a un punto máximo el miércoles por la noche. En el Podcast Todo sobre la mesa, la candidata del Socialismo Democrático reaccionó a un video de la extitular del Trabajo, quien, en ese mismo espacio, evaluó a Tohá, en su paso por Interior, con nota 5.0 de 10. “Yo creo que le puso harto empeño, pero los resultados…”, cuestionó Jara.

En esa misma entrevista, Jara adelantó que, si fuera presidenta, no nombraría a la extimonel del PPD como ministra del Interior en su gobierno.

“Notable, lo encuentro notable. Yo no hago esas cosas. O sea, yo, a una compañera de gabinete, no lo haría. Lo encuentro bien impresionante. Pero uno se acostumbra a todo en esta vida. Sí (me impresioné). Pero se ve de todo en política”, respondió Tohá. “Yo creo que es muy mezquino que no reconozca los resultados que hubo en seguridad, lo encuentro impresionante, pero bueno”, agregó.

Otro momento de tensión ocurrió en el debate organizado por la Usach, que se realizó este martes. Ahí, las dos exministras se volvieron a enfrentar.

En esa ocasión, Jara sostuvo que “en materia de seguridad, a mí lo que me parece es que no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que se le han puesto hartas ganas, harto esfuerzo, pero los resultados son los que son. Y más que ser un tema de izquierda o de derecha o de la ultraderecha, como se ha planteado por parte de la candidata Tohá, a mí me parece que el tema de la seguridad pública es un tema ciudadano”.

Ante esto, Tohá manifestó: “Yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado nada (en seguridad). Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha, en el tema que ellos más quieren explotar. Yo los invito a no caer en esa trampa, porque es un error grande”.

La estrategia Jara

Esta semana, la exministra del Trabajo estrenó un nuevo diseño de campaña. Fue el senador Daniel Núñez (PC), encargado de las estrategias de la campaña del PC, el que lo hizo público. A través de una publicación en X, señaló que “Jeannette Jara crece en las tres últimas encuestas. La única candidata de centroizquierda que sube y disputa voto popular a Kast y Kaiser. ¡Con ella podemos derrotar a la extrema derecha!”.

Desde el comando de Jara reconocen que detrás de las palabras de Núñez, aunque no fue algo coordinado con él, hay una estrategia. Como parte del despliegue, hay una intención de no limitarse al voto PC, sino que ampliar su electorado a otros sectores, incluido el centro político.

Eso, sin embargo, sin descuidar a su propio sector. Por lo mismo, en los últimos días la candidata se ha esforzado en destacar que ella es una persona de izquierda y orgullosa militante comunista.

En conversación con La Tercera, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se refirió a la publicación de Nuñez. “Jara es, como lo ha dicho siempre, militante del PC, dirigenta del PC, y el PC, desde su nacimiento, es una fuerza de izquierda, allendista, vinculada a las y los trabajadores, para eso nació el PC”, dijo el timonel.

Eso sí, Carmona reconoció que “como es una fuerza de izquierda que tiene conciencia de que conquistar un gobierno implica una correlación de fuerzas favorables, mayoritarias, tiene que hacer una convocatoria la más ancha posible, incluyendo una coalición de centroizquierda, que es distinto a que ella sea de centroizquierda”.

En línea con ampliar su electorado, uno de los ejes que se propuso implementar desde el comando es que, antes de disputar con Tohá, se debía imponer a Winter, lo que implicó que el primer tramo de la campaña se concentrara en apuntar hacia el público joven y las mujeres. En estos espacios las mediciones apuntan a un crecimiento de la exministra.

Además, también irán en busca de los sectores socioeconómicos más bajos que votarán por primera vez en una primaria, con el objetivo de potenciar sus posibilidades.

En el partido creen que si votan menos de 1.500.000 de personas el 29 de junio, les favorece. Esto, porque debería imponerse el voto duro de los comunistas, estimado -según la elección presidencial de Jadue y los últimos comicios de concejales- en unos 600.000.

En caso de que el número de votantes circule entre el millón y medio y los dos millones, aseguran en el PC, la beneficiada será Tohá.

Este diagnóstico lo han compartido dentro del comando de Jara y ha llegado a ser comentado con analistas como Marta Lagos.

Las próximas mediciones también serán claves, pues la siguiente semana se evaluará la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, espacio donde siempre ha subido su evaluación.

Con los antecedentes de los últimos tres años a la vista, desde el equipo de Jara se decidió tomar “como propia” la alocución del Mandatario -principalmente mediante los temas de la agenda laboral que comentó el Presidente en el Congreso-, a diferencia de, por ejemplo, Tohá, quien no habló durante esa jornada.