Política

Disputa entre Boric y Kast agita la presidencial a 22 días de la elección

Mientras la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo que el mandatario confronta al republicano porque “es más fácil de derrotar”, la candidata oficialista Jeannette Jara acusó: “Kast quiere pelear con el Presidente. Seguramente debe estar nervioso por las encuestas”.

David TralmaPor 
David Tralma
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric fue, sin duda, el personaje político que se tomó la cuarta semana previa a la elección presidencial del 16 de noviembre.

El Mandatario hizo al menos cinco críticas indirectas al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lo que abrió fuego cruzado con la oposición.

De paso, el Presidente generó una controversia con el comando de Jeannette Jara que, a través de sus voceros -los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda-, planteó públicamente que las salidas del Presidente invisibilizan a la candidata del oficialismo.

Todo comenzó cuando Boric cuestionó por cadena nacional la propuesta de Kast de recortar US$6 mil millones, dardos que luego continuaron en actividades del Presidente en terreno y que incluso incluyeron críticas al principal asesor del republicano, Cristián Valenzuela, por su columna donde trató de “parásitos” a los funcionarios públicos.

El diseño de La Moneda, en la práctica, sitúa a Kast como el rival a vencer en un posible balotaje, lo que fue aprovechado en la semana por el propio Kast que endureció el tono contra Boric.

“Vamos a ir por usted, Presidente. No es una amenaza, es transparencia (...). Yo le solicito que por Chile que sea transparente. Entregue todos los datos en temas de la luz, en temas de conflictos de interés, de si usaron plata pública o no en la campaña. Entregue los datos de quienes estaban detrás de las fundaciones”, le advirtió desde su actividad en la VII Región.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la misma Jara este viernes salieron al paso ante la disputa instalada entre el mandatario frenteamplista y el republicano.

Jara: Kast está nervioso

Desde Antofagasta, donde está de gira, Jara dijo que Kast busca desafiar al Presidente para contener su caída en las encuestas y el alza del abanderado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

“Mi preocupación está puesta en tratar de dar soluciones a los temas que son acuciantes para la ciudadanía. José Antonio Kast quiere pelear con el Presidente, seguramente debe estar un poco nervioso por las encuestas pero eso es una estrategia débil", dijo Jara, flanqueada por el gobernador de la zona, Ricardo Díaz, a quien proclamó como su jefe de campaña en la región.

La candidata oficialista fue consultada insistentemente en la semana por la estrategia del Presidente contra Kast y por la incomodidad expresada por los integrantes de su comando, que informalmente le han hecho saber a La Moneda que la contienda con el republicano no le suma a la campaña de la exministra comunista.

“Esa forma de abordarlo genera un ruido, nos distrae (...). Yo creo que eso succiona la energía comunicacional(...). Yo quiero que no haya espacio para más ruido en la campaña”, dijo el senador Lagos Weber el lunes.

La incómoda posición de Matthei

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), a su vez, dijo que la mediática pelea del Presidente y Kast es parte de una estrategia política que busca facilitar la carrera de Jara a La Moneda.

“Es mucho más fácil de derrotar a cualquiera de los otros candidatos (de derecha) que yo en segunda vuelta. Lo único que no quieren es que yo pase a segunda vuelta, porque saben que yo le gano a Jara sí o sí”, dijo Matthei en entrevista con la Radio Biobío de Concepción.

El senador de Demócratas, Matías Walker, ya había planteado la tesis de que el Presidente busca debilitar a la candidata de Chile Vamos al desafiar a Kast. En entrevista con La Tercera el parlamentario afirmó: “es evidente que el objetivo del gobierno es inflar a Kast, en desmedro de Matthei”.

Jeannette Jara también abordó la crítica de Matthei a la postura asumida por Boric y La Moneda. Desde Antofagasta manifestó que “lamentablemente las encuestas no la han estado favoreciendo”.

“De mi parte lo que puedo decir es que a quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta, lo voy a hacer con humildad, pero también con convicción porque tengo experiencia, tenemos equipo y tenemos un buen proyecto para Chile”, agregó la abanderada oficialista.

