El déjà vu presidencial: excandidatos vuelven a las urnas

“Hoy quiero mostrarles otro emprendimiento, una empresa familiar (...). Miren estos zapatos, ¡son espectacular! Lo que me contaron es que esto nace de la pasión por el diseño y ponen mucho cuidado en las texturas, en distintos colores. Miren los detalles preciosos que tienen”.

La recomendación es de la excandidata presidencial Evelyn Matthei (UDI), quien, luego de sufrir una dura derrota en la elección de primera vuelta, se ha volcado a tener una comunicación directa con sus seguidores en redes sociales, publicitando productos de vestimenta y de maquillaje.

Como una verdadera influencer -aquellas personas que ejercen como embajadores de ciertas marcas- se ha visto a la otrora candidata de Chile Vamos, quien ha tenido otro tipo de interacciones con sus seguidores, como mostrarles el jardín de su casa o responder preguntas que le envían a través de Instagram.

“Hay Evelyn para rato”, se ha dedicado a remarcar la exministra en cada video que deja en su perfil.

En el plano más político, a fines de noviembre sostuvo un encuentro de camaradería en la casa de su excoordinador estratégico de la campaña, Juan Sutil.

Un asado fue el que reunió a Matthei, los presidentes de RN y Evópoli -el senador Rodrigo Galilea y Juan Manuel Santa Cruz, respectivamente-; además de figuras como su entonces jefe de campaña, Diego Paulsen y el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli).

En paralelo, la otrora candidata ha sostenido encuentros con colaboradores de su campaña para agradecerle el trabajo en esa contienda.

En la semana siguiente a la elección, se dirigió hasta Vía Central, la agencia de comunicaciones donde trabajan los socios directores María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez.

Ese miércoles 19 de noviembre, Matthei no quería una reunión política ni una asesoría: fue con el objetivo de agradecer la labor de Chadwick y Gómez en su campaña. Un gesto discreto, dirigido a los dos profesionales que en agosto se sumaron a su equipo.

Más allá del respaldo público que le dio Matthei a José Antonio Kast el día de su derrota electoral, lo cierto es que no se involucró más allá de eso en la campaña y se replegó en términos políticos. Si eso se mantendrá así en los próximos meses, dicen en su entorno, está por verse, ya que algunos en Chile Vamos creen que debería jugar un rol en el rearme de esa coalición.

El otro excandidato de la derecha, Johannes Kaiser (libertario) ha tenido que dividirse entre sus actividades legislativas como diputado, y la coordinación política -como uno de los líderes de su partido- con las otras tiendas de oposición de cara a la segunda vuelta y eventual arribo a La Moneda de Kast.

En la contienda que enfrenta Kast con Jeannette Jara (PC) en esta segunda vuelta, Kaiser también ha pasado a tener más protagonismo a la hora de los debates. Por un lado, el que organizó la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi), el diputado estuvo presente.

Además, en el último cara a cara que tuvieron Kast y Jara, organizado por Anatel, Kaiser arremetió vía redes sociales contra la candidata del oficialismo en medio del debate.

“Jara miente, de nuevo. En mi programa no se propuso jamás un empadronamiento o regularización de inmigrantes irregulares”, escribió en X.

Pero más allá de eso, la atención está sobre el libertario debido a que, hace unos días, advirtió que iniciará un proceso de negociaciones con los republicanos para ver si ingresar o no al gobierno. El diputado planteó que lo que importa es que Kast incorpore materias programáticas que son clave para ellos.

Además, en algunas entrevistas se mostró disponible para ser candidato presidencial del próximo periodo.

Franco Parisi, por otro lado, ha volcado sus esfuerzos a ordenar la bancada de su partido, el PDG, que salió electa el pasado 16 de noviembre. Esto, en un contexto en que han aflorado distintas descoordinaciones entre ellos como la de mantener en reserva la opción presidencial -Kast o Jara- antes de la consulta digital que realizó la colectividad; y la de hacer público -o no– la participación en dicha encuesta.

Junto con ello, Parisi ha reforzado el resultado que arrojó ese procedimiento -que en un 78% se inclinó por anular- y, a través de sus redes sociales, defendió esa postura. “Si se vota nulo, no hay plata ni para el candidato A ni para el candidato B”, señaló en Instagram.

“El debate fue preocupante. Así será el próximo gobierno y la oposición. Será una pelea casi infantil basada en la ideología”, afirmó respecto al cara a cara en Anatel, volviendo a marcar distancia de Kast y de Jara.

Este viernes, en tanto, sostuvo el esperado encuentro que organizó el PDG con sus 14 diputados electos.

Harold Mayne-Nicholls, quien tuvo su primera elección presidencial este 2025, retomó las distintas actividades a las que se dedica: trabajo en la Fundación Ganamos Todos, charlas motivaciones y proyectos audiovisuales.

Junto con ello, volvió a realizar deporte -fútbol, tenis y basquetbol- y continuar con la escritura de dos libros.

Eduardo Artés, por su parte, ha tenido un activo despliegue en distintas regiones del país para reforzar su plataforma política.

“Vamos a terminar construyendo una alternativa, una especie de plataforma por la refundación de Chile”. La idea, complementa el excandidato, es “aglutinar no solamente a quienes votaron por nuestra candidatura, sino a todos aquellos que votarían por Jara o nulo”.

Entre las regiones que ha visitado, comentó, está la de Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

El excandidato Marco Enríquez-Ominami fue consultado, pero no respondió a los requerimientos de este medio.