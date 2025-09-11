SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El “desfonde” de Jara y Parisi “no cumple las reglas”: las reacciones de los parlamentarios de oposición por debate

Tras el espacio televisivo los distintos partidos han evaluado el desempeño de los candidatos y los momentos que marcaron la jornada.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Santiago, 10 de Septiembre 2025. La candidata Jeannette Jara asiste al Debate Presidencial 2025 en Chilevisión Marcelo Martin/Chilevisión/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Tras el primer debate presidencial donde participaron los ocho candidatos y que fue transmitido por Chilevisión durante la noche de este martes, parlamentarios de oposición se refirieron a el desempeño de sus abanderados.

El espacio televisivo reunió por primera vez a los ocho aspirantes a La Moneda: Jara, Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

La instancia estuvo marcada por algunos cruces entre candidatos y los emplazamientos a Jara -y en menor medida a Kast-, los dos abanderados que hoy lideran en los sondeos de opinión. Sin embargo, se desarrollo sin grandes polémicas.

Desde parlamentarios, hubieron reacciones en torno al balance del debate. La senadora Paulina Núñez (RN), conversó con radio Agricultura, donde alabó el formato de la instancia y afirmó que “Evelyn Matthei tuvo un debate excelente”.

Al ser consultada por cuál candidato estuvo “al debe” la senadora señaló a Franco Parisi, quien tuvo un cruce con Matthei- y manifestó que tuvo “salidas del libreto”. “Una persona que no cumple las reglas, lo dice la periodista Macarena Pizarro en vivo, diciendo que lo único que se había permitido porque se acordó con su representante era que llegara con su apunte y empiece a sacar carteles como si estuviera en la feria”, agregó.

Mientras que el senador Francisco Chahuán (RN) manifestó por X al termino del espacio televisivo que “¡Es una tremenda líder Evelyn Matthei! Tal como he señalado, la que tiene el mejor y más transversal equipo, la que es capaz de unir a los chilenos y darle gobernabilidad con mirada de largo plazo".

Otro que publicó a través de la misma red social fue el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) quien valoró la figura de Matthei calificándola de “seca, clara y valiente”, y destacó parte de sus propuestas.

Mientras que el diputado Diego Schalper (RN) indicó que le pareció “muy evidente el desfonde de Jeannette Jara. No solo porque la verdad que se le vio muy incómoda, muy muy disconforme con su desempeño, sino que además ante una pregunta de otro candidato, no fue capaz de dar el monto que significaría el subsidio del empleo que quieren hacer”.

Por otro lado, el diputado Miguel Mellado, exRN, mencionó que no le gustó el formato del debate, indicando que “los periodistas son para preguntar, para inquirir, para sacar de los candidatos lo que corresponde. Los programas que son de cada uno de los candidatos, ponerlos en exposición del país, el tiempo era corto y tenían que administrar esos tres minutos para lo que podían hacer”.

Fuera de eso, el parlamentario indicó que Kast se desarrolló bien y que “estuvo en su tono”, además apuntó a Jeannette Jara aseverando que estaba “irreconocible”. “En ese debate ella estuvo durísima. Acuérdense que en los debates de la primaria de ella era un encanto, digamos, y que era pura sonrisa. Ayer estuvo agria”, añadió.

El subjefe de la Bancada Republicana, el diputado Luis Fernando Sánchez, indicó por su parte que: “Es una buena noticia que la candidata de gobierno haya decidido asistir esta vez, y le haya mostrado al país una cara mas sincera de lo que representa”.

Confrontada con sus propios dichos del pasado, sobre regularizar migrantes y sobre nacionalizar el cobre, se enoja y ataca a los demás”, agregó. Asimismo, destacó la figura de José Antonio Kast y afirmó que “los Republicanos representamos una alternativa de cambio radical donde le hablamos a la gente con la verdad”.

Más sobre:DebateElecciones presidencialesOposición

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades
Chile

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles
Cultura y entretención

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”
Mundo

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad