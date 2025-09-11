El “desfonde” de Jara y Parisi “no cumple las reglas”: las reacciones de los parlamentarios de oposición por debate

Tras el primer debate presidencial donde participaron los ocho candidatos y que fue transmitido por Chilevisión durante la noche de este martes, parlamentarios de oposición se refirieron a el desempeño de sus abanderados.

El espacio televisivo reunió por primera vez a los ocho aspirantes a La Moneda: Jara, Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

La instancia estuvo marcada por algunos cruces entre candidatos y los emplazamientos a Jara -y en menor medida a Kast-, los dos abanderados que hoy lideran en los sondeos de opinión. Sin embargo, se desarrollo sin grandes polémicas.

Desde parlamentarios, hubieron reacciones en torno al balance del debate. La senadora Paulina Núñez (RN), conversó con radio Agricultura, donde alabó el formato de la instancia y afirmó que “Evelyn Matthei tuvo un debate excelente”.

Al ser consultada por cuál candidato estuvo “al debe” la senadora señaló a Franco Parisi, quien tuvo un cruce con Matthei- y manifestó que tuvo “salidas del libreto”. “ Una persona que no cumple las reglas , lo dice la periodista Macarena Pizarro en vivo, diciendo que lo único que se había permitido porque se acordó con su representante era que llegara con su apunte y empiece a sacar carteles como si estuviera en la feria”, agregó.

Mientras que el senador Francisco Chahuán (RN) manifestó por X al termino del espacio televisivo que “¡Es una tremenda líder Evelyn Matthei! Tal como he señalado, la que tiene el mejor y más transversal equipo , la que es capaz de unir a los chilenos y darle gobernabilidad con mirada de largo plazo".

Otro que publicó a través de la misma red social fue el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) quien valoró la figura de Matthei calificándola de “seca, clara y valiente”, y destacó parte de sus propuestas.

Mientras que el diputado Diego Schalper (RN) indicó que le pareció “ muy evidente el desfonde de Jeannette Jara. No solo porque la verdad que se le vio muy incómoda, muy muy disconforme con su desempeño, sino que además ante una pregunta de otro candidato, no fue capaz de dar el monto que significaría el subsidio del empleo que quieren hacer”.

Por otro lado, el diputado Miguel Mellado, exRN, mencionó que no le gustó el formato del debate, indicando que “los periodistas son para preguntar, para inquirir, para sacar de los candidatos lo que corresponde. Los programas que son de cada uno de los candidatos, ponerlos en exposición del país, el tiempo era corto y tenían que administrar esos tres minutos para lo que podían hacer”.

Fuera de eso, el parlamentario indicó que Kast se desarrolló bien y que “estuvo en su tono”, además apuntó a Jeannette Jara aseverando que estaba “irreconocible”. “En ese debate ella estuvo durísima. Acuérdense que en los debates de la primaria de ella era un encanto, digamos, y que era pura sonrisa. Ayer estuvo agria”, añadió.

El subjefe de la Bancada Republicana, el diputado Luis Fernando Sánchez, indicó por su parte que: “Es una buena noticia que la candidata de gobierno haya decidido asistir esta vez, y le haya mostrado al país una cara mas sincera de lo que representa”.