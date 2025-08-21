SUSCRÍBETE
El duro análisis de Matthei previo a nuevo cambio de gabinete de Boric: “Ha sido un mal gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”

La abanderada presidencial de Chile Vamos apuntó que "el problema que dejan en cuanto al déficit fiscal, tampoco nadie lo va a poder resolver".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. JAVIER SALVO/ATON CHILE

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al nuevo cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric programado para la tarde de este jueves.

De momento, el recambio en el equipo ministerial del Mandatario tiene dos nombres confirmados, con las salidas de Esteban Valenzuela de Agricultura y de Mario Marcel de Hacienda.

Desde Calama, en medio de su gira por Chile, la aspirante a La Moneda hizo eco a los rumores que señalan que el ajuste de esta jornada podría ser mayor. “Parece que podrían haber más también”, dijo.

Tras esto, Matthei planteó que “este no ha sido un buen gobierno. El problema que deja en materia de seguridad ciudadana, ya a esta altura, nadie lo puede resolver de este gobierno. Y el problema que dejan también en cuanto al déficit fiscal, tampoco nadie lo va a poder resolver”.

A eso sumó: “Los 141 empleos que crearon en un año, eso fue lo que crearon. Y por lo tanto, yo siento que a esta altura, este ha sido un mal gobierno, va a terminar como un mal gobierno”.

“Ojalá puedan hacer lo más posible por Chile, pero este no ha sido un buen gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”, cerró.

