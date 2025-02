El entrañable vínculo entre Miguel “Negro” Piñera y el expresidente.

Antes de morir, una de las peticiones que Magdalena Echeñique -madre de Sebastián Piñera- le hizo al expresidente fue que se hiciera cargo de su hermano menor, Miguel “Negro” Piñera, quien este viernes falleció a los 70 años después de varios días internado.

Así lo reconoció el fallecido exmandatario en una entrevista con el programa Mentiras Verdaderas. “Me acuerdo muy bien, porque yo estaba participando en un seminario de Enade. De repente me llega un papelito al pódium, y me dicen ‘tu madre está a punto de morirse y quiere hablar contigo”, aseguró en esa ocasión. Y agregó que “yo partí, llegué, mi madre estaba en cama. Ella había decidido morirse, estaba muy enferma y con muchos dolores (…). Tomó una biblia y me dijo ‘quiero que me jures ante la biblia, para poder morirme tranquila, que tú te vas a hacer responsable de tu hermano Miguel, y que lo vas a cuidar como si fuera un hijo más”.

Esa solicitud también se menciona en el libro “Piñera. Historia de un ascenso”, de Loreto Daza y Bernardita del Solar. “Sebastián no ha faltado a ese compromiso. ‘Resuelvan el problema’, ordenaba a sus abogados, cada vez que el Negro se mete en un lío, algo bastante frecuente y desgastante, puesto que ejercer esa tutela no sólo demanda asesoría legal y recursos económicos, sino que también una gran dosis de paciencia”, se relata.

Según se describe en ese libro, son varias las anécdotas que daban cuenta de la fuerte relación entre ambos, los más cercanos del clan de seis hermanos integrado también por José, Pablo, Guadalupe y Magdalena. Una de ellas, por ejemplo, fue en 1989 cuando el exmandatario decidió ser candidato a senador. Tras ello -se narra- el “Negro” se involucró directamente en la campaña.

Así, también se describe que para irse a la playa, sin rendir la Prueba de Aptitud Académica, el “Negro” recortó los puntajes de su hermano y los hizo pasar como propios, relato que -se lee- demostró la relación entre ambos, pues tal como el “Negro” lo reconoció hace unos años, una de las preocupaciones del exmandatario al llegar a La Moneda era los errores que pudiesen cometer en su entorno familiar.

“No es fácil porque haber sido hermano de un Presidente te pone muy al límite, porque tú sabes que cualquier condoro que te mandes lo van a amplificar mucho más y van a hacer un escándalo, como lo hicieron varias veces por cualquier tontera (…). También es una responsabilidad porque uno tiene que estar a la altura, sabes que no puedes mandarte ningún condoro porque le va a perjudicar a tu hermano Presidente”, dijo el “Negro”, en una entrevista en enero del año pasado.

Públicamente, el propio exmandatario se refirió varias veces a la relación con su hermano. Por ejemplo, en 2017 en La Tercera, cuando era candidato presidencial, relató que “he tenido muchos carretes con el Negro Piñera. Los más memorables eran en Estados Unidos, muchos festivales de rock. Aquí hubo uno en Piedra Roja, que fue muy famoso. No me acuerdo si fui o no, pero lo recuerdo como si hubiera ido, porque está muy presente en mi vida. Me gusta el carrete, pero como una excepción, no podría vivir en carrete permanente”.

Así, para nadie fue una sorpresa que cuando, el 6 de febrero de 2024, el exjefe de Estado sufrió el fatídico accidente en Lago Ranco, su hermano menor fuera uno de los primeros en pronunciarse sobre su muerte. En entrevista con El Mercurio, el “Negro” reconoció que el hecho “fue el golpe más duro de mi vida. Sebastián fue más que un hermano para mí, fue como un padre. Nosotros dos éramos los más cercanos de los seis hermanos. Hicimos tantas cosas juntos, viajamos, trabajamos, nos reímos. Y de repente, se fue. Todavía no lo supero, perrito. Va a pasar un año y para mí fue la semana pasada”.