El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco

Al inicio de sesión 74°, ordinaria, de la Sala de la Cámara de Diputados, la mañana de este martes, se debatió respecto de la admisibilidad constitucional de un proyecto que declara el vino y el pisco chilenos como bebidas nacionales.

José Miguel Castro explicó que en base a un informe técnico de la Secretaría General de la Cámara de Diputados se debía declarar inadmisible la moción.

Los diputados Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Pamela Jiles, Gloria Naveillán, Sofía Cid, Marcela Riquelme, Ricardo Cifuentes, Francisco Undurraga, Juan Antonio Coloma y Andrés Jouannet son los impulsores del proyecto.

Según la Secretaría de la Cámara Baja, la moción infringiría el numeral 2 del inciso cuarto del Artículo 65 de la Constitución, que apunta a que las leyes que busquen crear nuevos empleos o servicios públicos, o aumentar sus dotaciones o remuneraciones, son una materia que solo puede ser propuesta por el Presidente de la República.

“Si hay dos industrias que representan el alma de Chile, son el vino y el pisco en sus distintas regiones y expresiones culturales. Y por tanto, nosotros estamos declarando la admisibilidad en contra de la mesa”, indicó Jouannet, rechazando el planteamiento de la directiva.

El diputado Castro, presidente de la Cámara de Diputados, ofreció entonces la palabra para defender el criterio de la mesa, sin obtener apoyos.

Tras el silencio, llamó a votar respecto a dos opciones: a favor de la admisibilidad del proyecto o en contra por la inadmisibilidad, comentando que esa era “la postura del secretario” Miguel Landeros.

El resultado fue una mayoría aplastante de 65 votos por la admisibilidad, una abstención de la diputada Erika Olivera y ningún voto por la opción que había promovido la mesa.