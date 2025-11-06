El “Lollapalooza” presidencial: la medición de fuerzas entre los candidatos con sus cierres de campaña

El martes 11 de noviembre Jeannette Jara (PC), candidata presidencial del oficialismo, y José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, tirarán toda la carne a la parrilla.

Esa jornada, los dos líderes de la carrera presidencial, medirán sus fuerzas en sus actos de cierre de campaña. La comunista lo hará desde la Plaza de Maipú y el republicano desde el Movistar Arena. Ambos esperan congregar a más de 10 mil personas y organizaron hitos que contarán incluso con números musicales.

La exministra del Trabajo estará ese día acompañada del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y de bandas como la Sonora 5 Estrellas, autores de temas como “Supermandoneado” (2011); Los Petinellis, de Álvaro Henríquez, con canciones como “Sexo con Amor” (2003), y el músico Juanito Ayala.

Si bien en el comando pretenden que el acto en Maipú sea el más grande, la candidata del oficialismo tendrá otras dos actividades para cerrar su campaña, que también contará con números musicales. La primera se realizará este viernes en la Plaza de la Independencia de Concepción, donde también marcarán presencia Los Pettinellis, Juanito Ayala, la Batucada Concepción y Lali la Hoz.

El segundo, en tanto, se realizará el próximo jueves en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, el mismo día en que termina el periodo de propaganda electoral. Esa jornada Jara estará acompañada de la alcaldesa Camila Nieto (FA) y, nuevamente, de Juanito Ayala, así como de Pascuala Ilabaca y la banda Tomo Como Rey, quienes cantan temas como “Arriba de la Pelota” (2010).

Los Viking’s 5: del entusiasta acto con Boric en la Pampilla al cierre con Kast

Antes del acto central en Santiago, Kast tendrá su primer cierre de campaña este jueves, a las 18.00, en Viña del Mar.

La cita será en Avenida Perú, en el sector de la Plaza Colombia, bajo el lema #AquíComienzaElCambio.

El candidato republicano será acompañado por la banda tropical Los Viking’s 5, los mismos que en septiembre inauguraron las celebraciones de Fiestas Patrias en La Pampilla junto al Presidente Gabriel Boric y autores de entre otros éxitos del cancionero nacional como Boquita de caramelo o De Coquimbo soy.

El grupo también estará presente en el evento final del republicano en el Movistar Arena, donde compartirán escenario con la banda ranchera Zúmbale Primo, anunciada este miércoles por las redes sociales del candidato.

Ahí Kast espera congregar a alrededor de 10 mil personas, dando una muestra de masividad en la antesala de los comicios.

Además, se prepara un tercer cierre en Concepción para el día 13 de noviembre, aunque por ahora no se ha confirmado el cartel de artistas.

Kaiser rockero: con la banda tributo a AC/DC

En paralelo, Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, también definió su estrategia para el tramo final. El diputado realizará su cierre de campaña el martes 11 de noviembre en la Plaza de la Aviación en Providencia .

Se espera que siga la tónica de los eventos que ha realizado en el marco de su gira nacional (la “ruta 4K”, en alusión a su posición en la papeleta): con la aparición de su jefe de campaña, Cristián Labbé; y de su mujer y militante de la colectividad, Ivette Avaria.

La idea es superar el hito de Espacio Riesco, de mediados de julio, cuando fue su proclamación. Por eso mismo, definieron hacerlo en un lugar más público, que pudiera concentrar a más personas.

Afirman que cuentan con dos actos musicales confirmados: una de ellas, la banda tributo a AC/DC.

El candidato presidencial se ha declarado fan de la banda australiana. De hecho, tras el anuncio de su concierto en Chile para el próximo 11 de marzo, escribió en X: "Lamento no poder ir este 11 de marzo al concierto de AC/DC. Voy a estar en el cambio de mando...“.

Matthei: al ritmo de las rancheras

Este jueves, en Temuco, parte la gira de cierre de campaña de Evelyn Matthei.

A las 18.00, en el Gimnasio Bernardo O’Higgins, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos compartirá escenario con las bandas Los Machos de la Cumbia y Los Charros de Lumaco.

El comando busca darle al inicio de la recta final un tono más ciudadano y festivo, en línea con la apuesta de la alcaldesa por reforzar su vínculo con las regiones.

Hasta ahora, no está claro qué hará Matthei en su cierre en Santiago.

El lunes, tras la reunión del comité político de su comando, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que la abanderada prepara alrededor de cinco cierres en distintas zonas del país, siendo el de Temuco uno de ellos.

Parisi con un clásico de la cumbia argentina

Aunque Franco Parisi terminará el período de campaña en Antofagasta, el sábado 8 de noviembre ofrecerá un acto de cierre en la ciudad de Rancagua.

Con ocho números artísticos -entre ellos “Zumba PDG” y los mariachis Sol de Rancagua- destaca la presentación del grupo La Rosa, autores de clásicos de la cumbia como Si yo fuera él y No te lo puedo creer.

El 11 de noviembre, en tanto, se trasladará hasta Temuco donde tendrá otro acto en la Plaza Teodoro Schmidt.