El mensaje de Flores (DC) a Kast: “Entran con el Senado empatado, eso lo obliga a conversar. Algunas cosas pueden ser por decreto, otras no”

El senador DC Iván Flores abordó el panorama político que se generó en nuestro país tras los resultados de las pasadas parlamentarias y presidenciales.

En entrevista con Senado TV, Flores se refirió a los 18 puntos que separaron a Jeannette Jara y José Antonio Kast en las urnas, factor que para él no es indicativo de que la balanza se incline hacia la derecha.

“Este gobierno (de Gabriel Boric) estaba con un Senado en desventaja y el nuevo gobierno entra con el Senado empatado”, lo que “obliga a conversar, obliga a convencer”, ya que “algunas cosas las puede regular por decreto y otras cosas no” , dijo.

En esa línea, zanjó: “El momento crítico que estamos viviendo en seguridad, en salud, en reactivación económica requiere generar confianzas y las confianzas no se establecen por decreto”.

Dicho eso, cuestionó la propuesta de Kast sobre recorte fiscal. “Eso es algo que ni el Presidente electo tiene claro” de cómo lo logrará, porque “no hay una receta para ver cómo se recorta, mucho menos en 180 días”.

“Yo creo que va a ser muy difícil. Son US$6.000 millones, no son 6 millones de pesos (...) Cuidado con esto, porque hacer reducciones por hacerlas puede ser tremendamente peligroso”, advirtió.

Finalmente, el senador Iván Flores hizo un llamado a la ciudadanía y a la clase política, a ser “más solidarios que competitivos”.

“Necesitamos crear una sociedad donde nos queramos un poquito más y sobre todo nosotros los políticos, de respetarnos, de valorarnos, de acompañarnos en las diferencias y en el debate, pero siempre con esa humanidad por delante. Porque la confianza y la unidad solamente se pueden cimentar si tenemos buenos procederes, tenemos buenos sentimientos y actuamos en consecuencia”, cerró el DC.