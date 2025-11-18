BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    Los equipos territoriales del comando presidencial de la carta oficialista se reunieron este martes con los secretarios generales de los partidos. En la cita se les adelantó cómo sería el despliegue de la exministra de cara a la segunda vuelta y se reforzó el rol de los representantes regionales.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    En la mañana de este martes el comando presidencial de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC), convocó a los secretarios generales de los partidos políticos del sector.

    La candidata prepara el anuncio de nuevos refuerzos para su campaña, lo que será informado este miércoles. La idea es que lleguen a complementar, principalmente, el despliegue territorial y comunicacional de la acotada e intensa campaña de segunda vuelta, que en diciembre la enfrentará a José Antonio Kast, del Partido Republicano.

    “No se hagan tantas expectativas, vamos a sumar un par de refuerzos”, dijo Jara, este martes, en radio Cooperativa, donde también reafirmó su apuesta por mantener a la columna vertebral de su equipo, con el sociólogo independiente Darío Quiroga a la cabeza, quien ideó la estrategia de segunda vuelta, y un fuerte rol del socialista Ricardo Solari, quien esta semana estará fuera y que pretende viajar una semana por motivos profesionales a Costa Rica.

    Los detalles de la nueva etapa de la campaña de Jara fueron comunicadas por el comando a los secretarios generales de los partidos. A la cita de este martes llegaron Andrés Couble (FA), Bárbara Figueroa (PC), Camilo Escalona (PS), José Toro (PPD), Alejandra Krauss (DC) y Óscar Oyarzo (Acción Humanista). Por el lado del equipo de Jara estuvo su encargada territorial, Nicole Cardoch (PS); su jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS), y quien ve los temas operativos, Javier Albornoz (PC).

    A ellos se les insistió en que la nueva etapa debe contar con el despliegue de todo el sector, más allá de que el foco de la campaña de Jara sea apuntar al voto despolitizado.

    Lo principal es que serán figuras ciudadanas como alcaldes y gobernadores quienes den un paso al frente, un diseño que ya ha sido adelantado por Jara. Por ejemplo, cuando recibió en su comando al gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (independiente), ella transmitió que él será el jefe de campaña en la región.

    La misma Jara realzó el rol que ha asumido y que puede jugar el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien tenía previsto asumir un papel protagónico de cara al balotaje, pero que una lesión jugando a fútbol lo tiene pendiendo de un hilo. Esto por la posibilidad de que deba operarse, lo que lo obligará a guardar estricto reposo y que, según dijo el jefe comunal, ya tendrá que reducir sus salidas a terreno.

    Los nombres de los alcaldes y gobernadores, dicen en el comando, tendrán que ser cerrados durante la tarde. En el comando hablan de figuras con bagaje territorial como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Claudio Castro (Renca), Ali Manouchehri (Coquimbo), Camila Nieto (Valparaíso), Karina Delfino (Quinta Normal) y Maximiliano Ríos (Lo Prado). Una figura que sería fija en el nuevo andamiaje es Matías Toledo (Puente Alto).

    Varios de los citados, en todo caso, han transmitido durante la mañana que aún no han sido contactados para asumir un rol.

    En la cita con los secretarios generales también se planteó la necesidad de que los parlamentarios en ejercicio y los electos se pongan a disposición del trabajo de Jara. Se trata de un diseño que la abanderada también ha revelado. Por ejemplo, en su cierre de campaña en Concepción indicó que el senador Gastón Saavedra (PS) iba a ser el jefe de campaña en el Biobío.

    En la reunión, algunos dirigentes llegaron a poner sus nombres sobre la mesa. Camilo Escalona, por ejemplo, habló de la diputada Daniella Cicardini, una de las que alcanzó un mejor resultado en las parlamentarias de este domingo, al dar el salto al Senado. Además, el secretario general del Partido Socialista también reafirmó a Gastón Saavedra y mencionó al senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti.

    La idea es que todos ellos puedan, al mismo tiempo, ser voceros del comando sin la necesidad de asumir un rol formal.

    En la cita con los partidos, el comando también transmitió que se incluirán figuras del mundo social, como actores culturales y musicales, quienes también jugarán un rol en la defensa de la candidatura de Jara.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastSegunda vueltaBalotajePresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Chile Vamos inicia aterrizaje en campaña de Kast: los detalles de la primera cita con el Partido Republicano

    Kast 2021 vs. 2025: las diferencias para sumar apoyos a su campaña

    Fin del misterio: Cancillería revela que gastos para campaña a la ONU de Bachelet bordean los 54 millones de pesos

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast
    Chile

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Retiremos los libros
    Negocios

    Retiremos los libros

    Nuevo aeropuerto de Viña del Mar logra aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

    La hoja de ruta económica de la candidatura de Jara de cara a la segunda vuelta y guiño a Parisi

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”
    El Deportivo

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?