El simbólico asiento de Jaime Guzmán en el Senado que la UDI se resiste a perder

Un percance, que casi termina en una caída, sufrió el senador Alejandro Kusanovic (independiente) cuando se dirigía a su pupitre en la pasada sesión en la que se votó la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow.

Debido a sus problemas de movilidad, el senador por Magallanes, quien acaba de renunciar a la bancada de RN, se traslada en silla de ruedas. Sin embargo, a la entrada del hemiciclo Kusanovic continúa el trayecto con muletas hasta su asiento, ya que debe subir tres escalones.

El problema es que en esa ocasión casi perdió el equilibrio. Ello motivó a que algunos senadores le pidieran a la bancada de la UDI que al menos en el próximo período parlamentario le cedieran el asiento de la esquina derecha de la primera fila, que es el que está más cerca de la entrada.

Sorpresivamente, la UDI se negó, ya que el escaño en cuestión tiene un alto valor simbólico para el partido. Era el lugar que ocupaba el fallecido fundador del gremialismo y senador Jaime Guzmán, quien fue asesinado en un atentado en 1991.

Desde entonces aquella emblemática ubicación, que además de estar en primera fila está a pasos de la testera, se transformó en un indicio de quién es el “jefe” de la UDI, ya que desde ahí también se hacen las votaciones y los alegatos ante quienes dirigen la sesión en la mesa de la corporación.

Actualmente ese asiento es ocupado por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien por el límite constitucional no pudo presentarse a la reelección y dejará el Congreso después 36 años.

Claudio Cavalieri

Anteriormente ese fue el asiento del fallecido exsenador Jovino Novoa (UDI).

Tanto Coloma como Novoa (además de Pablo Longueira y Andrés Chadwick) participaban del selecto grupo de dirigentes apodados los “coroneles”, que secundaban a Guzmán y que se convirtieron en la cabeza del partido tras la muerte de su líder fundador.

Jovino Novoa, Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín en la primera fila. Foto Archivo del Senado.

No obstante, a pesar de la partida de Coloma, ya es una decisión tomada por la bancada que el escaño de Guzmán no se cederá, aun cuando la bancada de la UDI baje, además, de 9 a 5 senadores en el próximo período.

En todo caso, la decisión de quién ocupará la ubicación simbólica todavía está abierta, aunque lo más probable es que la responsabilidad recaiga en el senador Javier Macaya (UDI), quien fue presidente del partido y, a partir de marzo de 2026, dentro de la bancada será el único abogado titulado en la Escuela de Derecho de la UC, que fue la cuna del gremialismo.

La otra carta para ocupar ese asiento es el senador Iván Moreira (UDI), quien es el que tiene más años de trayectoria en el Congreso, después de Coloma.