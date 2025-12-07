Elizalde menciona apoyo de partidos oficialistas a reforma al sistema político y espera que pueda aprobarse durante enero

Uno de los puntos que espera el gobierno dejar zanjado antes del receso legislativo de febrero es la reforma al sistema político, la que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Gobierno del Senado.

En una entrevista con Estado Nacional de TVN, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló este domingo que desde el Ejecutivo esperan que el proyecto pueda avanzar en la cámara y ser despachado en enero .

Durante la conversación, también fue consultado respecto a los apoyos que tendría la iniciativa. Según Elizalde, habría acuerdo al interior de los partidos del oficialismo.

“Este es un tema que hablamos con los partidos del oficialismo en su oportunidad, y antes de firmarse el proyecto se generó una propuesta compartida y que está expresada en el mensaje del Presidente de la República”, detalló la autoridad.

“Podrían haber siempre algunos parlamentarios que voten distinto. Usted sabe que ni el oficialismo ni la oposición están del todo ordenados al momento de votar, pero formalmente los partidos manifestaron que lo apoyaban y mayoritariamente las bancadas van a concurrir con sus votos y creo que va a ocurrir lo mismo con la oposición“, agregó al respecto.

En ese sentido, enfatizó que espera que tras las elecciones presidenciales del 14 de diciembre se genere un ambiente más propicio para avanzar con la iniciativa.

“Reiniciar este diálogo, una vez concluidas las elecciones, permite tener un escenario más propicio para aprobar una iniciativa que nos parece que es muy importante y positiva para nuestra democracia”, detalló.

Por otro lado, también explicó que la discusión de esta reforma no generaría un posible retraso de otras iniciativas relevantes en el parlamento y en especial para el Ejecutivo como el proyecto de sala cuna universal o la discusión vinculada al CAE.

“Nosotros vamos a seguir impulsando esas iniciativas, que son iniciativas que tienen obviamente un énfasis social y que dan cuenta de políticas públicas que nos permitan avanzar a su país con menos desigualdades, con más oportunidades para todos, pero en paralelo perfectamente se puede avanzar en esta reforma porque se tramitan en comisiones distintas”, explicó.