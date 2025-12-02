VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Elizalde se suma a dichos de autoridad peruana por situación migratoria en la frontera: “Esta crisis la generó Venezuela”

    El ministro del Interior asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores junto al canciller, Alberto van Klaveren, y el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, y aseguró que "lo que se requiere es colaboración entre Chile y Perú para efectos de enfrentar los desafíos que tenemos".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado llegaron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el canciller, Alberto van Klaveren, y el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, para abordar la situación migratoria en el norte, tras el despliegue militar que implementó Perú en su frontera con Chile.

    La decisión implementada por el gobierno peruano, a lo que se sumó luego la implementación del estado de emergencia, generó pánico entre los extranjeros que buscaban salir de Chile por el norte. De hecho, el viernes pasado se registraron disturbios en las cercanías del complejo Chacalluta.

    Ayer lunes, el canciller Van Klaveren y su par peruano, Hugo de Zela, se juntaron en la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, donde acordaron -entre otras cosas- una coordinación entre las policías de ambos países para monitorear la zona.

    En ese contexto, las autoridades nacionales se presentaron ante la comisión del Senado, donde el canciller señaló que en la cita con Perú “se destacó la voluntad compartida a trabajar sobre la base de un diagnóstico común y la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas que se presentan en la zona fronteriza compartida”.

    Respecto a la crisis migratoria, señaló que “estamos enfrentando un desafío de carácter global. La situación migratoria que se vive en nuestra frontera norte es una situación que se repite en todo el mundo y también en muchos lugares de América Latina. Y creemos que este desafío no es particular, no es solo de nuestro país y por cierto requiere también un abordaje de carácter más regional”, sostuvo.

    En ese sentido, destacó que hay “flujos migratorios masivos, que en el caso nuestro se originan sobre todo en Venezuela”. Eso sí, recalcó que esto no es exclusivamente de ese país, puesto que también “hay un flujo migratorio relevante desde Colombia” y otros países.

    Sobre ese punto, el ministro Elizalde destacó la importancia de “contextualizar el flujo migratorio venezolano”, asegurando que “tiene que ver con la situación que ha habido en Venezuela en los últimos años, la situación humanitaria”.

    “Chile es un país que tiene cierta solidez económica y, por tanto, es un país atractivo para los migrantes de distintas latitudes”, indicó.

    En ese sentido, señaló: “Ahí yo creo que la autoridad peruana ha dicho algo que es importante: esta crisis no la generó ni Perú ni Chile, la generó Venezuela; y eso es bien importante tenerlo presente. Y por tanto, aquí lo que se requiere es colaboración entre Chile y Perú para efectos de enfrentar los desafíos que tenemos", sostuvo.

    Sobre la situación actual en la zona, el director de Migraciones aseguró que tras visitar Arica las autoridades pudieron “constatar en terreno que la situación en el complejo fronterizo, sobre el flujo regular de extranjeros y de nacionales, se mantiene en los volúmenes habituales, a la baja, pero no hay ningún problema de flujo en Chacalluta”.

