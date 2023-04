Elizalde será el tercer titular de la Segpres: revisa los cambios que ha tenido el gabinete de Boric

Tal como lo adelantó La Tercera, el Presidente Gabriel Boric designó al senador socialista y expresidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en reemplazo de la ahora exministra Ana Lya Uriarte quien estuvo casi un mes alejada de sus funciones debido a un cuadro de anemia tras su contagio de covid-19 en enero pasado.

El Mandatario aceptó la renuncia de Uriarte y es que debido a que requiere reposo por tiempo aún indefinido, el escenario era muy incierto para que se mantuviera en el cargo.

De esta forma, Elizalde se convirtió en el tercer ministro Segpres de lo que va la administración de Boric, tras Giorgio Jackson -actual titular de Desarrollo Social- y la misma Ana Lya Uriarte.

Los cambios que ha tenido el gabinete: Vega, la primera ministra en dejar el gobierno

La primera baja del gabinete con el que Boric asumió el 11 de marzo de 2022 fue la entonces ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

Su salida se dio luego de que, tras la detención del fundador y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, se conocieran unas llamadas de una asesora de la entonces secretaria de Estado en la que se contactaba con el comunero a nombre de Vega para coordinar una comunicación.

Lo anterior le valió una serie de críticas al gobierno por parte de la oposición, mientras que desde el Ejecutivo salieron a asegurar que Vega no había informado de las gestiones. Finalmente, presentó su renuncia el 25 de agosto de 2022.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso, reitero, he aceptado su renuncia”, dijo entonces el Mandatario en el marco de una gira por Copiapó.

El cambio más profundo y doloroso para Boric

“Es uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar”. Así resumió el Presidente su primer gran cambio de gabinete, realizado el 6 de septiembre de 2022.

Fue complejo porque tocó el “corazón político” de su administración, con la salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior, la primera mujer en la historia de Chile en ostentar el cargo, y quien durante la ceremonia de cambio se vio visiblemente emocionada. En su reemplazo llegó Carolina Tohá (PPD).

Junto con Siches salieron María Begoña Yarza de Salud, siendo reemplazada por Ximena Aguilera; Claudio Huepe de Energía -asumió Diego Pardow-; mientras que en Ciencias se selló la salida de Flavio Salazar y el ingreso de Silvia Díaz. También hubo enroques: Giorgio Jackson dejó la Segpres para irse al cupo que semanas antes había dejado Vega en Desarrollo Social, y en su reemplazo asumió Ana Lya Uriarte

“Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile y a éste no la faltado su dosis. Tenía que doler y duele, pero es necesario”, aseguró el Mandatario tras concretar las modificaciones en su equipo de ministros. “Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, unos de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile”, agregó.

Otra salida ocurrió el 7 de enero cuando el Mandatario confirmó que la hasta ese entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, había dejado su cargo a raíz de la polémica que surgió por los indultos que el Jefe de Estado otorgó a un grupo de condenados durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

“Agradezco a Marcela su abnegado trabajo estos once meses en el ministerio”, aseguró el jefe de Estado sobre la socióloga, designando en su reemplazo al abogado Luis Cordero Vega.

Esa jornada también se concretó la salida de otro personero del gobierno: Matías Meza-Lopehandía, jefe de gabinete del Presidente renunció también a raíz del tema indultos.

Última salida

El pasado 10 de marzo, Boric realizó su segundo cambio de gabinete con la salida de 5 ministros: Antonia Urrejola (Cancillería), Juan Carlos García (MOP), Alexandra Benado (Deporte), Julieta Brodsky (Cultura) y Silvia Díaz (Ciencia). Además, 15 subsecretarios salieron de sus puestos.

Uno de los primeros cambios ministeriales que se conoció -y que fue revelado por La Tercera- fue la restructuración completa de Cancillería, donde la ministra Antonia Urrejola dejó su cargo, además del subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada. Las gestiones de ambas exautoridades de Relaciones Exteriores estuvieron marcadas por polémicas y disputas cruzadas al interior de la Cancillería.

En un principio desde el gobierno se habían inclinado por el nombre de Marta Maurás, pero luego de quejas levantadas por círculos de diplomáticos y cuestionamientos de oposición sobre antiguos tuits sobre migración su nombre se desestimó. Es por ello que, finalmente, se designó al diplomático de carrera Alberto van Klaveren, abogado y exsubsecretario del área durante el primer gobierno de Bachelet.

Las salidas de ministros se dio principalmente en carteras sectoriales, algunos de ellos cuya gestión era mal evaluada desde Presidencia y ostentaban poco conocimiento por parte de la ciudadanía. En Cultura, por ejemplo, se concretó la salida de Julieta Brodsky (CS), y quien asumió en su reemplazo fue Jaime de Aguirre, exdirector ejecutivo de Televisión Nacional.

En el ministerio de Obras Públicas (MOP), en tanto, en reemplazo del exministro Juan Carlos García, se designó a Jessica López, quien se desempeñaba como presidenta del Banco Estado, la primera mujer en asumir ese cargo. En Deporte, ya era casi un hecho la salida de Alexandra Benado, una de las ministras que menor conocimiento tenía de parte de la ciudadanía. A esa cartera, finalmente, arribó el exjugador de de Colo Colo Jaime Pizarro, quien ejerció como subsecretario del área durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Por último, en el Ministerio de Ciencias la exministra Silvia Díaz dejó su cargo y quien la relevó fue Aisén Etcheverry Escudero, exdirectora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.