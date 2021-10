Emplazamientos e interrupciones marcan debate de candidatos presidenciales en Encuentro Regional de la Empresa: discusión se centró en terrorismo y situación en Macrozona Sur

Bajo el lema “Si no es ahora, ¡cuándo!”, se desarrolló este miércoles la segunda jornada de la versión número 31 del Encuentro Regional de la Empresa 2021 (Erede), que organiza el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade). El encuentro finalizó con un debate entre los candidatos presidenciales Sebastian Sichel, José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami, que estuvieron de modo presencial, mientras Yasna Provoste participó en modo telemático. El moderador Juan Manuel Astorga dijo que todos los aspirantes a La Moneda fueron invitados.

Emplazamientos cruzados, varias interrupciones y una discusión que giró en toro a la situación que afecta a la Macrozona Sur y a las definiciones sobre si existe o no terrorismo allí, marcaron el diálogo.

“No sé en que has trabajado tú los últimos 16 años porque te he visto de candidato”, le dijo Sichel a Enríquez-Ominami, en uno de los episodios que tensionaron la jornada.

El moderador evitó que la discusión sobre ese punto escalara. “Si ustedes quieren debatir sobre esa área pequeña versus el interés que hay en la región sobre cómo resolver este conflicto lo podemos hacer al final”, les dijo, dándole la palabra a la senador Provoste. La senadora cuestionó lo ocurrido y dijo “tenemos que utilizar este tiempo para dar a conocer cuáles son las ideas que nos mueven”.

La ausencia de Boric

Previo al encuentro, Sebastián Sichel se refirió a la ausencia del abanderado de Apruebo Dignidad Gabriel Boric. “Lástima que por tercera vez, el diputado Boric no se presenta a un debate. Ni el campo, ni La Araucanía ni las regiones le importan al candidato”, señaló.

Marco Enríquez-Ominami al iniciar su participación abordó el tema también comentando “quiere gobernar con todos per no se junta con nadie”.

José Antonio Kast, por su parte, sostuvo que “es lamentable que un candidato al que le va mejor en las encuestas no quiera debatir”.

Violencia en la Macrozona Sur

El tema surgió al iniciarse el diálogo y si bien estaba considerado en la programación para después, fue abordado enseguida y monopolizó el debate.

Aludiendo declaraciones que habría hecho Enríquez-Ominami en 2017, Kast cuestionó al candidato del PRO por opinar que no hay terrorismo en la Macrozona Sur, levantando la voz en una alocución en la que también criticó a la candidata DC, afirmando que “la senadora Provoste es partidaria del indulto a los delincuentes que saquearon Chile después del 18 de octubre”.

Eso gatilló un intercambio de frases entre los dos exdiputados, que seguirían durante todo el debate emplazándose.

Aunque Provoste evitó entrar en polémica, aludió los dichos de Kast criticando a una derecha “extrema” y planteó que “hay una idea errada de creer que la paz social es sinónimo de represión y de orden público”.

Las intervenciones luego se centraron en la discusión respecto a si existe terrorismo en la zona.

“Un país con terrorismo es otro país”, advirtió Marco Enríquez-Ominami, consultando por las consecuencias para la economía y el turismo que se asocia a esa denominación.

Sichel en tanto dijo que “el terrorismo no se decreta porque lo mencionemos sino porque ocurre en el territorio y hoy día hay terrorismo y eso no tiene que ver con decirlo o no decirlo”. En esa línea, habló de ausencia de Estado de derecho y sostuvo que lo importante es generar respuestas para resolver “hoy día” la problemática.

Entre las propuestas para las regiones Sichel dijo que aspira a “terminar con la figura del delegado presidencial” y pidió perdón a la región “por la ridiculez de instalar incluso en el mismo espacio físico al gobernador regional y al delegado presidencial”.

Kast, a su vez señaló que la conectividad digital es fundamental y se tiene que evitar el centralismo. Además mencionó mejorar servicios como salud, educación y transporte para evitar migración a las ciudades.

Marco Enríquez-Ominami propuso “toda la autonomía para las regiones salvo seguridad y tributos”.

Provoste, por su parte, hizo hincapié en la descentralización. “Vamos a perseguir con todo el rigor de la ley la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y estableceremos un camino de diálogo porque lo que se ha hecho hasta ahora es un camino fracasado”, dijo la legisladora.

Frases clave de los candidatos

“El gobierno ha fallado en separar aquellos actos que, aún fuera de norma, sean entendidas como reivindicación de aquellos que utilizan fraudulentamente la causa de nuestros pueblos originarios para perpetrar delitos (...) por eso es que llegamos a este sin sentido de tratar lo político como si fuera de seguridad y lo de seguridad como si fuera político. Eso es no querer resolver el conflicto, sino perpetuarlo”, sostuvo Yasna Provoste.

“Aquí hay un problema grave en el poder judicial, hay un problema grave en la Fiscalía, y también hay un problema grave en el Poder Legislativo, que no quiere avanzar en modificar la Ley Antiterrorista, esto no es solo el código penal, esto es mucho más que eso. Aquí hay una Ley de Seguridad del Estado, una ley sobre el tema del terrorismo o de la inteligencia, esto va mucho más allá”, señaló José Antonio Kast.

“Necesitamos intervención especial para defender el territorio. En democracia, y no en dictadura, es cuando el Estado puede recurrir incluso a las Fuerzas Armadas. Se necesita protección porque el deber es estar del lado de las víctimas”, sostuvo Sebastián Sichel.

“En materia de seguridad esto requiere una política completamente distinta a todo lo hecho hasta ahora. Esto requiere un acuerdo entre nosotros, de otro tipo, una nueva policía, asumir el crimen organizado”, expresó Marco Enríquez-Ominami.