SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    La portavoz del Ejecutivo sostuvo que dicha evaluación es en función de "los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó que en La Moneda está en evaluación el envío de ayuda humanitaria a Cuba, luego de la intensificación del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

    Esto, además, en medio de la férrea presión hacia el Ejecutivo que activó Partido Comunista, para que la actual administración del Presidente Gabriel Boric destine recursos dirigidos a la población civil del país caribeño.

    La expectativa de los comunistas es que el Mandatario ofrezca un gesto similar a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, que anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba.

    El bloque del gobierno de Donald Trump está destinado a impedir que otras naciones envíen hidrocarburos a La Habana. Esto, luego que con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, la isla perdió su principal vía de acceso al petróleo.

    En diálogo con radio ADN, este miércoles Vallejo aseguró que “el gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quién dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que, finalmente, a las personas, y en eso hay siempre una evaluación”.

    “México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, añadió.

    “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Desde la tienda de la secretaria de Estado son cada vez más las voces que instan a La Moneda a ir en ayuda de la isla.

    El senador Daniel Núñez fue una de las figuras PC que este martes, por ejemplo, se sumó a las presiones: “Cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envié ayuda humanitaria”, escribió en sus redes sociales.

    La diputada Lorena Pizarro (PC), por su parte, dijo a La Tercera que le parece “muy dramático lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba” y que “Chile conoció de la solidaridad del pueblo cubano. ¿Cuántos chilenos y chilenas tuvieron que ir al exilio allá? Lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es de una ética superior. Yo creo que es tiempo de recuperar la ética en la política en quienes ocupamos cargos de representación“.

    “Creo que muchos pueblos, muchos países están en deuda con Cuba y creo que es tiempo de empezar a recuperar la dignidad en nuestra Latinoamérica y en El Caribe. Todas y todos alrededor del mundo debiésemos detener este asedio criminal, genocida, que hoy día pretende ahogar a Cuba”, remarcó.

    Más sobre:GobiernoCubaPartido ComunistaPCCamila VallejoLautaro Carmona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Tres sujetos detenidos tras robo a tienda de telefonía en San Miguel

    Bombones de tahini y dátiles

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Lo más leído

    1.
    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    2.
    Vallejo reflota campaña de la UDI contra despidos de funcionarios en 2014 y cuestiona a la derecha por críticas actuales por “amarres”

    Vallejo reflota campaña de la UDI contra despidos de funcionarios en 2014 y cuestiona a la derecha por críticas actuales por “amarres”

    3.
    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    4.
    “Todos los países decentes deberían apoyar a Cuba”: PC exige a Boric solidarizar con la isla ante el bloqueo de EE.UU.

    “Todos los países decentes deberían apoyar a Cuba”: PC exige a Boric solidarizar con la isla ante el bloqueo de EE.UU.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno
    Chile

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano
    Negocios

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria para marzo

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida
    Tendencias

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder
    El Deportivo

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile
    Cultura y entretención

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein
    Mundo

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York