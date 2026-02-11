En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó que en La Moneda está en evaluación el envío de ayuda humanitaria a Cuba, luego de la intensificación del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Esto, además, en medio de la férrea presión hacia el Ejecutivo que activó Partido Comunista, para que la actual administración del Presidente Gabriel Boric destine recursos dirigidos a la población civil del país caribeño.

La expectativa de los comunistas es que el Mandatario ofrezca un gesto similar a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, que anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba.

El bloque del gobierno de Donald Trump está destinado a impedir que otras naciones envíen hidrocarburos a La Habana. Esto, luego que con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, la isla perdió su principal vía de acceso al petróleo.

En diálogo con radio ADN, este miércoles Vallejo aseguró que “el gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quién dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que, finalmente, a las personas, y en eso hay siempre una evaluación”.

“México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, añadió.

“Es momento que Chile devuelva la mano”

Desde la tienda de la secretaria de Estado son cada vez más las voces que instan a La Moneda a ir en ayuda de la isla.

El senador Daniel Núñez fue una de las figuras PC que este martes, por ejemplo, se sumó a las presiones: “Cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envié ayuda humanitaria”, escribió en sus redes sociales.

La diputada Lorena Pizarro (PC), por su parte, dijo a La Tercera que le parece “muy dramático lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba” y que “Chile conoció de la solidaridad del pueblo cubano. ¿Cuántos chilenos y chilenas tuvieron que ir al exilio allá? Lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es de una ética superior. Yo creo que es tiempo de recuperar la ética en la política en quienes ocupamos cargos de representación“.

“Creo que muchos pueblos, muchos países están en deuda con Cuba y creo que es tiempo de empezar a recuperar la dignidad en nuestra Latinoamérica y en El Caribe. Todas y todos alrededor del mundo debiésemos detener este asedio criminal, genocida, que hoy día pretende ahogar a Cuba”, remarcó.