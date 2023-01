“Es algo positivo”: Tohá valora que oposición se abra a volver a la mesa de seguridad, pero insiste en que no es posible revocar indultos

Este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la solicitud de la oposición de revocar los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric y también a la petición de decretar estado de excepción en la zona norte como condición para que los partidos opositores vuelvan a incorporarse en la mesa de compromiso transversal por la seguridad.

Consultada al respecto, señaló que “nos parece que el hecho de que se estén haciendo declaraciones y expresiones de voluntad de ir a esa mesa es algo positivo”. Sin embargo, insistió en que no es posible revocar los indultos.

“No hay una herramienta en que la autoridad pueda revertir los indultos, otra cosa son los análisis que pueden hacer otros organismos respecto a cómo fue hecho el proceso. Una herramienta para que la autoridad directamente lo haga no existe”, aclaró.

Pero volvió a destacar la disposición de la UDI de retomar la mesa de seguridad. “Me quiero quedar con el fondo, que es la voluntad de buscar caminos para recuperar ese trabajo, porque ahí no es que haya acuerdos por lograr, ya se lograron muchos acuerdos y cerrar ese compromiso lo que va a significar es transformar esos compromisos de papel a una voluntad declarada de sacar adelante esas ideas entre todos”.

Horas antes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al mismo tema e hizo un llamado a la oposición a a plegarse a un “trabajo serio” en materia de seguridad y destacó que “el país no puede esperar”.

“Yo haría el llamado a la UDI y a todos los sectores políticos que el proyecto de ley de crimen organizado no puede esperar esas disquisiciones políticas, la ley de ciberseguridad no puede esperar, la ley de inteligencia que requiere el país no puede esperar”, remarcó.

Asimismo, aseguró que “el gobierno va a avanzar igual”, y sostuvo que la ventaja del acuerdo “es que el avance que el gobierno pueda hacer solo, si hay un acuerdo, ese avance puede ser más rápido y que se avance más rápido solo beneficia a los chilenos”, destacó.