“Es un contenido profundo”: Kast habla sobre el papel que le entregó Boric en cambio de mando

El presidente Gabriel Boric y el presidente electo de la Republica de Chile, Jose Antonio Kast, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial. Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Dentro de las diferentes postales que dejó el reciente cambio de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso, no pasó inadvertido el gesto inusual del saliente mandatario Gabriel Boric con el presidente entrante José Antonio Kast.

En un momento determinado, que fue captado por la transmisión oficial de la ceremonia, Boric se dio vuelta y le entregó un papel a Kast, que este tomó y guardó en el bolsillo trasero de su pantalón tras un un breve diálogo con su predecesor.

La misma carta -“lo tiene él, es una carta”, afirmó ayer Boric -sin ahondar en su contenido- a la que el actual jefe de Estado se refirió en las primeras entrevistas que dio este jueves en su condición de nuevo gobernante del país.

“Es un mensaje privado que yo valoro. Y le agradezco al Presidente Boric. Pero es un mensaje de él. Es un mensaje de él, privado y lo voy a mantener en esa condición. Y yo creo que refleja lo que él cree para la patria y que yo también comparto” , afirmó un elusivo Kast al respecto en conversación con Canal 13.

Al ser consultado por Mega sobre el mismo tema, con el papel como un símbolo de una “recomposición” de la relación entre la administración entrante y la saliente, el actual presidente reveló un poco más sobre el tenor de su texto.

“Es un contenido profundo de mirada de futuro y de alguien que ejerció el mando de la nación por cuatro años y quiere compartir experiencia”, partió explicando Kast, para después afirmar: “Y yo lo valoro, pero lo voy a mantener ahí” .

Boric sobre la carta

Este miércoles, horas después de que ocurriera el inusual gesto en el cambio de mando, fue Boric quien habló primero sobre la carta que le había entregado a Kast, aunque evitó revelar su contenido. “No puedo contarlo, la carta la tiene él”, le respondió escuetamente al matinal de Chilevisión.

Un misterio en torno a lo que decía que luego se ahondó cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó que había presenciado el momento, agregando: “No sé qué decía (…) Siento que, obviamente, el presidente Kast no lo esperaba”.