“Excelente señal”: sectores políticos valoran nueva reunión entre Boric y Kast ad portas del cambio de mando

Diversas reacciones generó en el Congreso la reunión que sostuvieron este domingo el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, encuentro que se produjo en medio de las tensiones por el proceso de traspaso de mando.

La cita se concretó luego de una semana marcada por el conflicto entre ambos equipos a raíz del debate por el cable submarino de fibra óptica con China, controversia que incluso llevó al equipo del mandatario electo a suspender las reuniones bilaterales entre ministros.

Tras el encuentro, el jefe de Estado aseguró que “da por superadas las diferencias que pudieran haber existido” y garantizó que el próximo 11 de marzo se realizará “un cambio de mando impecable”.

Valoran el diálogo

Desde el oficialismo, la diputada Nathalie Castillo, del Partido Comunista de Chile, señaló que los encuentros entre autoridades siempre son positivos cuando buscan priorizar el interés del país.

“Siempre que exista un encuentro que busque poner por delante el bien superior del país, por cierto que va a ser valorado”, sostuvo.

No obstante, también planteó cuestionamientos respecto a las acciones recientes del mandatario electo en el plano internacional.

“Lo que sí me parece necesario es transparentar las acciones que José Antonio Kast ha realizado en estas últimas semanas utilizando el nombre de Chile para otros fines, como lo vimos en la cumbre en Miami impulsada por Donald Trump”, afirmó.

Desde la oposición, el diputado Diego Schalper, quien asumirá como jefe de bancada de Renovación Nacional, valoró que ambas autoridades hayan retomado el diálogo tras la polémica de los últimos días.

“Valoramos que se haya retomado el diálogo entre el presidente Boric y el Presidente electo José Antonio Kast”, señaló.

El parlamentario añadió que el proceso de transición debe desarrollarse de manera institucional, pese a las tensiones surgidas durante la semana.

“La transición tiene que ser una transición ejemplar y el legítimo malestar que siente el Presidente electo por cómo se ha entregado la información no puede opacar la necesaria transición institucional y democrática que Chile necesita”, sostuvo.

En esa misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo: “Valoramos que pueda retomarse el diálogo en una tradición republicana, luego de que el Presidente electo, José Antonio Kast, decidiera de forma unilateral romper relaciones con el Presidente Gabriel Boric, el que estuvo disponible desde el primer día para poder hacer de este un traspaso ordenado y tranquilo”.

Sin embargo, también apuntó a la cautela de su partido frente a las expectativas con el nuevo gobierno entrante: “Esperamos de todo corazón que desde el 12 de marzo este impasse inventado por el presidente electo no sea una excusa para no cumplir con las promesas de campaña que él mismo instaló“.

Críticas y advertencias desde otros sectores

Desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Henry Leal valoró la disposición del mandatario electo para concretar la reunión.

“Siempre va a ser positivo para el país que el presidente que se va con el que asume tenga cierta comunicación”, sostuvo.

Según el parlamentario, la decisión de Kast de asistir al encuentro demuestra que el interés nacional está por encima de las diferencias políticas.

“Eso refleja que por encima de las diferencias siempre va a estar el país, y eso es lo que está demostrando, es una actitud de verdadero estadista”, afirmó.

En tanto, el diputado independiente Jaime Araya calificó la reunión como “una excelente señal” en un contexto político que describió como tenso.

“El país necesita gestos concretos de reencuentro y terminar con la estridencia. Más allá de cualquier diferencia, los políticos deben poner por delante el interés de Chile y sentarse a conversar como personas civilizadas”, señaló.

Desde el Partido Radical Socialdemócrata, el diputado Rubén Oyarzo coincidió en que el diálogo es necesario, aunque advirtió que las diferencias políticas entre ambos sectores siguen siendo profundas.

“Una reunión entre el Presidente Boric y José Antonio Kast no borra las profundas diferencias políticas que existen sobre el rumbo del país”, sostuvo.

El parlamentario también planteó preocupación por algunos temas estratégicos que están en discusión, entre ellos el cable submarino y materias de seguridad.

“El diálogo es positivo, pero no puede transformarse en una puesta en escena si al mismo tiempo se mantienen decisiones que generan incertidumbre en temas estratégicos para Chile”, afirmó.

Llamados a una transición transparente

Otros parlamentarios apuntaron a la necesidad de que el traspaso de mando se realice con total transparencia en la información del Estado.

El diputado Jorge Durán, exmilitante de RN, sostuvo que si bien valora el diálogo, las diferencias entre ambos sectores “no están zanjadas”.

“Valoro que en ánimo de la República puedan tener comunicación para zanjar el cambio de mando y que exista veracidad en la información del Estado que se está dejando”, indicó.

En tanto, el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, aseguró que el país espera una transición clara en temas clave.

“Chile necesita un traspaso transparente y sin dobles discursos. El gobierno saliente tiene la obligación de entregar toda la información y actuar con responsabilidad hasta el último día”, afirmó.