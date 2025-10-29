Francisco Vidal sorprende con video de apoyo a candidata FA y desata la molestia en el PPD

El Frente Amplio (FA) y el Partido Por la Democracia (PPD) están dentro del mismo pacto electoral, Unidad por Chile, y detrás de la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Eso, sin embargo, no ha impedido que la rivalidad que históricamente han tenido ambas colectividades pierda fuerza.

Un video grabado por Francisco Vidal junto a una de las candidatas del partido del Presidente Gabriel Boric bastó para demostrarlo.

El martes por la noche la exconvencional Constanza Schonhaut, militante del FA, publicó en redes sociales el registró que grabó junto al exministro en su casa. Él es reconocido dentro del oficialismo como uno de los mayores liderazgos del sector en la zona oriente de la Región Metropolitana, en que usualmente la derecha lleva la ventaja.

“Vote bien, vote mujeres. Ciudadanos y ciudadanos del distrito 11, la lista Unidad por Chile, que es la izquierda más la centroizquierda, llevamos siete candidatos en este distrito. ¡Cinco con mujeres! Aquí al lado mío estamos conversando con la Constanza Schonhaut”, dijo Vidal en el registro. Luego, una voz en off lee el mensaje: “Vota Constanza Schonhaut”.

Aunque Vidal no llamó explícitamente a votar por la exconstituyente, logró crispar los ánimos en el PPD. En parte, la molestia responde a que el partido que encabeza el senador Jaime Quintana tiene a una candidata en el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Peñalolén): Cindi Solís, con quien el exministro no ha grabado un video aún.

Pero, además, hay un motivo de peso. Dentro del Socialismo Democrático, el PPD es la colectividad que más diferencias ha evidenciado con el FA durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

El mismo Vidal ha mostrado esa distancia con el frenteamplismo. “En gestión estamos llenos de metidas de patas, estamos llenos de autogoles. Se entiende, la generación del FA pasó de su fundación o de la universidad a ser jefe de gabinete o ministro”, dijo en un conversatorio el año pasado.

Lo que más resiente el PPD es que parte del FA -lo que fue Convergencia Social, específicamente- vetó al partido que encabeza Quintana de las primarias presidenciales de 2021. Ese es un episodio que no perdonan y que frecuentemente recuerdan, que terminó por impedir que el sector llegara en unidad a la primera vuelta.

Por lo mismo, en el PPD generó sorpresa el acercamiento a Schonhaut. Incluso desde la directiva de la colectividad comentan que no cayó bien el gesto y adelantan que buscarán hablar con Vidal.

Él, en todo caso, no teme a represalias. El expresidente del directorio de TVN dijo a este medio que “yo hago videos de apoyo a toda persona que me lo pida en la medida en que esté en nuestra lista. De hecho, hice ayer otro a Paulina Vodanovic. Les he ofrecido a los candidatos (Cristóbal) Barra y (José) Toro, del PPD. Si ellos no quieren video conmigo, ¿por qué me voy a restar de los otros?“.

Además, consultado sobre las diferencias que históricamente tienen su colectividad y el FA, respondió que “estamos gobernando juntos y tenemos la misma candidata”. Por lo mismo, concluyó que la molestia del PPD se trata de “una picantería absoluta”.

En el PPD, en todo caso, hay quienes desdramatizan la actitud de Vidal. Algunos de sus dirigentes sugieren que la candidata Solís -quien cuenta con un historial de trabajo en el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Cerrillos)- no sería tan competitiva en el 11 y que, por lo tanto, no tiene nada de malo que el exministro respalde a otras figuras del sector para favorecer el pacto.