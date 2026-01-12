SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Frente Amplio acusa a Kast de “mezquindad política” y PPD llama al nuevo gobierno a destrabar proyectos de sala cuna y FES

    Desde el Ejecutivo han acusado que el sector de Kast congeló los diálogos relativos a proyectos de ley, planteamiento al que se sumaron los timoneles oficialistas.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de que el gobierno advirtiera un cambio en el tono de parte del presidente electo, José Antonio Kast, y un congelamiento en el diálogo desde la oposición, los timoneles del Partido por la Democracia y del Frente Amplio, Jaime Quintana y Constanza Martínez hicieron un llamado a destrabar el debate en el plano legislativo.

    Al cierre del comité político ampliado de este lunes, el senador PPD fue consultado sobre si cree que Kast habría hecho un llamado a los parlamentarios de su sector a “tirar la cadena” a los proyectos de ley pendientes, tal como planteó la ministra vocera Camila Vallejo (PC). “Yo espero que no, espero que el diálogo, aunque haya sido breve, de ambos presidentes en ejercicio y electo esta mañana (N de la R: en el Congreso Futuro) sirva para destrabar algunas cosas en el plano legislativo”, dijo.

    “He entendido que los pendientes de este gobierno son también un desde para el nuevo gobierno. O sea, no puedo concebir que el nuevo gobierno asuma sin tener claridad respecto de cómo se va a financiar la educación superior de los jóvenes de clase media (...) El FES no es un capricho, el FES es necesario (...) Lo mismo pasa con el proyecto de sala cuna, creo que es un tema ampliamente debatido, requerido por todos lados", acotó.

    El presidente del PPD Jaime Quintana MARIO TELLEZ

    Si bien recalcó que “en ambos casos se está dialogando”, hizo ver que tiene la inquietud de “si en las próximas semanas vamos a alcanzar a sacar todo el calendario legislativo“. ”Yo creo que el tono es mejor volver a lo que fue la reunión previa entre el mandatario en ejercicio y el mandatario electo, porque creo que eso garantiza un mejor cierre para este gobierno y un mejor inicio también para el siguiente", instó.

    Mientras que la líder del Frente Amplio coincidió en que resulta relevante discutir los proyectos de sala cuna y del Financiamiento público para la Educación Superior (FES). “En ambos proyectos ha habido una discusión pre-legislativa muy importante, una discusión con el mundo social, con organizaciones, con familias que van a ser impactadas por esta política pública y es realmente preocupante que prime la mezquindad política en estas semanas“, manifestó.

    “Así que nosotros esperamos que ojalá el presidente electo tenga la altura para poder abordar una discusión tan importante y que ojalá no sea la mezquindad política lo que prime al inicio de su mandato”, añadió.

    La presidenta del Frente Amplio Constanza Martínez. MARIO TELLEZ
    Más sobre:PPDJaime QuintanaFrente AmplioConstanza MartínezJosé Antonio KastProyectos de leyCongelamiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Matriz de Google se una a Nvidia, Microsoft y Apple y logra capitalización bursátil de US$4 billones

    Lo más leído

    1.
    Sala cuna: gobierno de Boric culpa a equipo de Kast por demora, pero se mantiene resistencia del oficialismo

    Sala cuna: gobierno de Boric culpa a equipo de Kast por demora, pero se mantiene resistencia del oficialismo

    2.
    Exsubsecretaria Daza insta al gobierno de Kast a poner urgencia a la reforma de Fonasa

    Exsubsecretaria Daza insta al gobierno de Kast a poner urgencia a la reforma de Fonasa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero
    Chile

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”
    Negocios

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Matriz de Google se una a Nvidia, Microsoft y Apple y logra capitalización bursátil de US$4 billones

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar
    El Deportivo

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo con la misión de alejarse de la zona de descenso

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”
    Cultura y entretención

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil