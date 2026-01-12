Frente Amplio acusa a Kast de “mezquindad política” y PPD llama al nuevo gobierno a destrabar proyectos de sala cuna y FES

Luego de que el gobierno advirtiera un cambio en el tono de parte del presidente electo, José Antonio Kast, y un congelamiento en el diálogo desde la oposición, los timoneles del Partido por la Democracia y del Frente Amplio, Jaime Quintana y Constanza Martínez hicieron un llamado a destrabar el debate en el plano legislativo.

Al cierre del comité político ampliado de este lunes, el senador PPD fue consultado sobre si cree que Kast habría hecho un llamado a los parlamentarios de su sector a “tirar la cadena” a los proyectos de ley pendientes, tal como planteó la ministra vocera Camila Vallejo (PC). “Yo espero que no, espero que el diálogo, aunque haya sido breve, de ambos presidentes en ejercicio y electo esta mañana (N de la R: en el Congreso Futuro) sirva para destrabar algunas cosas en el plano legislativo”, dijo.

“He entendido que los pendientes de este gobierno son también un desde para el nuevo gobierno. O sea, no puedo concebir que el nuevo gobierno asuma sin tener claridad respecto de cómo se va a financiar la educación superior de los jóvenes de clase media (...) El FES no es un capricho, el FES es necesario (...) Lo mismo pasa con el proyecto de sala cuna, creo que es un tema ampliamente debatido, requerido por todos lados", acotó.

El presidente del PPD Jaime Quintana MARIO TELLEZ

Si bien recalcó que “en ambos casos se está dialogando”, hizo ver que tiene la inquietud de “si en las próximas semanas vamos a alcanzar a sacar todo el calendario legislativo“. ”Yo creo que el tono es mejor volver a lo que fue la reunión previa entre el mandatario en ejercicio y el mandatario electo, porque creo que eso garantiza un mejor cierre para este gobierno y un mejor inicio también para el siguiente", instó.

Mientras que la líder del Frente Amplio coincidió en que resulta relevante discutir los proyectos de sala cuna y del Financiamiento público para la Educación Superior (FES). “En ambos proyectos ha habido una discusión pre-legislativa muy importante, una discusión con el mundo social, con organizaciones, con familias que van a ser impactadas por esta política pública y es realmente preocupante que prime la mezquindad política en estas semanas“, manifestó.

“Así que nosotros esperamos que ojalá el presidente electo tenga la altura para poder abordar una discusión tan importante y que ojalá no sea la mezquindad política lo que prime al inicio de su mandato”, añadió.