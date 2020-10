Fuad Chahin, presidente de la DC: “Es imposible e irreal que esté toda la oposición en una sola lista para la convención”

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, recuerda que tres días antes de la firma del acuerdo por una nueva Constitución, en la junta nacional del partido hubo un arduo debate respecto de si impulsar o no la “Asamblea Constituyente”. Finalmente, la colectividad definió seguir ese mecanismo, decisión que permitió que, el 12 de noviembre, toda la centroizquierda, desde la DC hasta el FA, emitieran una declaración conjunta y fijaran una postura común que fue clave para negociar el plebiscito.

Así, a un año de ese momento y a un día del aplastante triunfo del Apruebo, el democratacristiano asegura que el resultado superó sus expectativas y que, si bien dice que “nadie es dueño del triunfo”, considera que se debiera reconocer el papel que jugaron los partidos políticos para la materialización del referéndum. “Es una gran responsabilidad el resultado de ayer para ir cerrando la brecha de desconfianza con la política”, dice.

¿Estaba dentro de su pronóstico el holgado triunfo del Apruebo?

Superó todas las expectativas. La participación dentro de un contexto de pandemia y, en segundo lugar, el resultado. Y eso se explica en gran parte porque hubo una masiva participación de jóvenes. Eso también es bien emocionante y motivador, porque da cuenta que los jóvenes se movilizan por grandes causas y grandes ideales. Es una gran responsabilidad el resultado de ayer para ir cerrando la brecha de desconfianza con la política.

¿Los partidos son dueños de este triunfo, considerando que habilitaron el proceso?

No somos dueños, nadie tiene la paternidad respecto del triunfo. Indudablemente que el contexto para que se pudiera generar el acuerdo lo dieron las movilizaciones, pero los partidos fuimos capaces de poder materializar esoen un acuerdo que permitió el plebiscito. Y eso también tiene un valor que hay que reconocer, porque tampoco fue fácil. Algunos de los que ayer celebraban nos acusaban de “traidores del pueblo”. Hoy el tiempo nos ha dado la razón.

¿Cuáles son las cosas claves que se deben plasmar en una nueva Constitución?

En lo político hay que avanzar hacia un Estado Democrático descentralizado y, por lo tanto, darle mucho más poder a los territorios, particularmente a los gobiernos locales. Tenemos que garantizar el principio de la participación ciudadana, teminar con el hiperpresidencialismo, discutir el tema de recursos naturales, el tema del agua. Actualizar nuestro catálogo de garantías constitucionales, el reconocimiento de los pueblos orginarios. Cuál va a ser el rol del Estado en la economía.

Ayer la oposición celebró el triunfo divididos. ¿Qué desafíos se abren para el sector y para la DC?

Tenemos una tremenda responsabilidad, que es que en el proceso constituyente, por una parte, logremos un equilibrio entre la necesidad de poder abrir espacios a los independientes y a distintos sectores de la sociedad, y, por otro lado, no dispersarnos tanto. Si nos dispersamos en tres o cuatro listas, vamos a terminar subsidiando a Chile Vamos y, por lo tanto, tenemos que buscar ese equilibrio. Ese es el gran desafío.

El tema de las listas ya lo han advertido en la oposición. ¿La DC está por una lista unitaria?

La fórmula que permite ese equilibrio es que tengamos dos listas complementarias. Algunos dirán una lista, pero eso es irreal. No es posible, porque son muy pocos espacios, entonces, uno si quiere construir un acuerdo tiene que hacer eso sobre una base real. ¿Por qué es irreal? porque en Chile entre los distritos que tienen 3, 4 o 5 escaños, es decir, que pueden llevar entre 4 y 6 candidatos, son solo 16 distritos, entonces, es imposible que entremos todos. Los distritos que eligen a más de cinco convencionales son muy pocos y, por ende, entonces es imposible e irreal que esté toda la oposición en una sola lista para la convención y prefiero evitar que se establezca como meta la lista única, que no lo podamos cumplir y que una vez más se instale que es un fracaso de la oposición. Hay que tratar de pensar en construir dos listas complementarias que nos permitan buscar el equilibrio entre la unidad y la adecuada diversidad.

¿Es un tema técnico o de diversidad proyectos?

Son ambas cosas. Tenemos que, por un lado, garantizar la expresión de la diversidad y la consistencia de los proyectos y, por otro lado, porque en una sola lista no entramos todos. Si queremos abrirle de verdad espacio al mundo independiente, entonces, es mejor que intentemos trabajar con algo realista: dos listas complementarias, pero que se complementen de cara a la convención.

¿Usted prefiere una lista de la Unidad Constituyente y otra del FA y el PC?

Todas esas son conversaciones que tendremos que dar en su momento y que quiero darlas al interior de la Unidad Constituyente primero y después con el resto de los partidos. Pero indudablemente que como primer espacio está laUnidad Constituyente.

¿Es compatible buscar la unidad, pero que no haya una lista única?

Por supuesto. Unidad en la diversidad.

La Unidad Constituyente, de hecho, tuvo una gran puesta en escena para el plebiscito. ¿Salieron consolidados?

Es un proceso, pero el hacer la actividad en conjunto, el tener primarias en las 16 regiones, esto empieza a consolidarse como un espacio. Hay un súper buen ánimo al interior de la Unidad Constituyente, pero esto no es un límite, es una base para poder construir y estamos abiertos a dialogar con otros sectores.

Ayer hubo gestos entre Beatriz Sánchez y Daniel Jadue para una primaria en común. ¿Cabe ahí la DC?

No es el momento de estar discutiendo las primarias presidenciales, debemos responder sobre los gobernadores, buscar los acuerdos para la constituyente, es un tremendo error. Lo que me parece curioso que los que más busquen una alternativa a primarias, son los que se negaron a tener primarias de la oposición para gobernadores regionales.

¿Lo dice por el PC y Jadue?

Ellos no querían esas primarias y querían blindajes.

Algunos DC como Carolina Goic han dicho que incluso al final de la carrera, tampoco votarían por Jadue. ¿Comparte eso?

No tengo ninguna duda que nosotros vamos a tener un candidato que va a participar de unas primarias dentro de un marco predefinido. Pero vamos a respaldar a quien la gane, porque no puedes participar en una primaria si no estás disponible a respetar el resultado y para lo mismo hay que tener bien claros los límites sobre con quién hacer primarias y con quién no. Esa es la conversación que tenemos que hacer adelante.

¿Y si esa primaria la gana Jadue?

Lo que quiero decir es que Jadue y el PC todos los días hacen más complejo hacer una primaria de la oposición, con sus declaraciones, con la descalificación, porque están más concentrados en sí mismos.