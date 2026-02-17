SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Futuro gabinete prepara el regreso de Kast a la OPE con críticas a la gestión económica de Boric

    Este martes, después de casi dos semanas y a un día de que regrese el presidente electo, los futuros titulares de Interior, Segpres y Segegob se reunieron por primera vez en "La Moneda chica" para seguir preparando la instalación del gobierno. Lo propio han hecho algunos ministros, como los de Seguridad, Mujer, Deporte, Trabajo, entre otros.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Este martes, a primera hora, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a sus subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, llegaron hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) para sostener una serie de reuniones con los altos mandos de las instituciones policiales.

    Primero con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y después con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, con el objetivo de seguir preparando su instalación en la cartera de Seguridad. Esto, después de sostener su reunión de traspaso con el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, durante el lunes y en medio de los cuestionamientos a Jouannet por sus sociedades con imputados del caso Tragamonedas y apuestas online.

    “Estoy tranquilo”, dijo el líder de Amarillos tras retirarse de la OPE.

    Ministros del comité político encabezan reuniones

    Esos, en todo caso, no han sido los únicos movimientos que han marcado las últimas horas en la casona de la Gloria 88, ubicada en la comuna de Las Condes.

    Y es que a solo un día de que José Antonio Kast regrese de sus vacaciones en Puerto Varas -se espera que llegue a Santiago durante esta jornada-, sus futuras autoridades también han ido retomando su agenda con miras al cambio de mando el próximo 11 de marzo.

    Por ejemplo, este martes tras casi dos semanas, volvieron a la OPE todos los ministros del comité político del presidente electo. Mientras que el próximo jefe de la cartera de Interior, Claudio Alvarado (UDI), retomó sus funciones durante el lunes tras una semana fuera, lo propio hizo su par de la Segpres, José García (RN).

    También regresó de sus días de descanso la futura vocera de gobierno, Mara Sedini. Esta mañana estuvo en “La Moneda chica” para retomar sus coordinaciones con el resto de las carteras. Y se reunió con su subsecretario, José Francisco Lagos.

    En el entorno de Kast tienen claro que esta semana empezó la cuenta regresiva para la instalación del gobierno y, por lo mismo, cada ministro ha ido retomando las coordinaciones con sus equipos. De hecho, según fuentes de la OPE, a más tardar mañana gran parte del equipo ministerial debería volver a estar operativo.

    Lo anterior, sobre todo considerando que hay varios pendientes tanto en materia de nombramientos, donde aún falta que se anuncie el subsecretario de Fuerzas Armadas, seremis, delegados provinciales y embajadores, sino también programática, para preparar las primeras medidas que se tomarán una vez en La Moneda.

    García: “Lo que queremos es ordenar las finanzas del país”

    Así, otro de los futuros ministros que retomó sus funciones este martes a la OPE fue el de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también se instaló desde temprano en su oficina en La Gloria y sostuvo una reunión con sus asesores para retomar las coordinaciones para el 11 de marzo. La cita estuvo marcada por las cifras del déficit fiscal estructural, que cerró en 3,6% en 2025, muy por arriba de los cálculos del gobierno.

    Si bien el futuro jefe de Hacienda no se ha referido públicamente al respecto, en la OPE ya varios han sido críticos de la gestión de la actual administración.

    “Lo que queremos es ordenar las finanzas del país. Particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy delicada. Un 2,8% en el 2025 de déficit fiscal efectivo, prácticamente un 3,6% de déficit de mediano plazo... Son cifras muy preocupantes. Lo que tenemos que hacer es ordenar de tal forma que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles”, dijo el actual senador José García.

    Así también, no dudó en subir el tono por los denominados amarres del gobierno. Esto, después de que se conociera que una asesora del actual subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), llegó a un puesto de planta en la cartera.

    “Uno ve, se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instaladas a personas que son afines al actual gobierno. Lo que se pretende es dejar a personas afines ideológicamente al actual gobierno en puestos claves de la administración del Estado”, acusó García.

    En paralelo, siguieron otras reuniones. Durante la mañana también llegó hasta la OPE, la futura ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y su par de Obras Públicas, Martín Arrau. Este último, horas antes sostuvo una reunión bilateral con la actual jefa del MOP, Jessica López.

    Ayer también hubo movimiento. Por ejemplo, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, estuvo durante la tarde en “La Moneda chica” en una reunión con su equipo y la próxima subsecretaria de la cartera, Daniela Castro (RN). Lo mismo ocurrió con sus pares de Deporte, Natalia Duco, quien tras sostener la bilateral con el ministro Jaime Pizarro, llegó a la OPE para reunirse con algunos de sus asesores, y Trabajo, Tomás Rau.

    Rau tiene programada para este martes su bilateral con Giorgio Boccardo.

    Más sobre:José Antonio KastMinistrosCambio de mandoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Lo más leído

    1.
    Los pasos que seguirán los partidos que el Servel ordenó disolver: cuáles se resisten a desaparecer y cuáles acataron la orden

    Los pasos que seguirán los partidos que el Servel ordenó disolver: cuáles se resisten a desaparecer y cuáles acataron la orden

    2.
    “No puede reconocer que es parte de un gobierno amateur”: Ossandón responde cuestionamientos de Elizalde al “gobierno de emergencia”

    “No puede reconocer que es parte de un gobierno amateur”: Ossandón responde cuestionamientos de Elizalde al “gobierno de emergencia”

    3.
    El diseño del cambio de mando en que Boric le entrega el poder a Kast

    El diseño del cambio de mando en que Boric le entrega el poder a Kast

    4.
    Kast blinda a Jouannet en medio de cuestionamientos por vínculos con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Kast blinda a Jouannet en medio de cuestionamientos por vínculos con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada
    Chile

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”
    Negocios

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    Accionistas de Zofri aprueban renovación anticipada de la concesión hasta 2050

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad