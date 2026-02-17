Futuro gabinete prepara el regreso de Kast a la OPE con críticas a la gestión económica de Boric

Este martes, a primera hora, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a sus subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, llegaron hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) para sostener una serie de reuniones con los altos mandos de las instituciones policiales.

Primero con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y después con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, con el objetivo de seguir preparando su instalación en la cartera de Seguridad. Esto, después de sostener su reunión de traspaso con el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, durante el lunes y en medio de los cuestionamientos a Jouannet por sus sociedades con imputados del caso Tragamonedas y apuestas online.

“Estoy tranquilo”, dijo el líder de Amarillos tras retirarse de la OPE.

Ministros del comité político encabezan reuniones

Esos, en todo caso, no han sido los únicos movimientos que han marcado las últimas horas en la casona de la Gloria 88, ubicada en la comuna de Las Condes.

Y es que a solo un día de que José Antonio Kast regrese de sus vacaciones en Puerto Varas -se espera que llegue a Santiago durante esta jornada-, sus futuras autoridades también han ido retomando su agenda con miras al cambio de mando el próximo 11 de marzo.

Por ejemplo, este martes tras casi dos semanas, volvieron a la OPE todos los ministros del comité político del presidente electo. Mientras que el próximo jefe de la cartera de Interior, Claudio Alvarado (UDI), retomó sus funciones durante el lunes tras una semana fuera, lo propio hizo su par de la Segpres, José García (RN).

También regresó de sus días de descanso la futura vocera de gobierno, Mara Sedini. Esta mañana estuvo en “La Moneda chica” para retomar sus coordinaciones con el resto de las carteras. Y se reunió con su subsecretario, José Francisco Lagos.

En el entorno de Kast tienen claro que esta semana empezó la cuenta regresiva para la instalación del gobierno y, por lo mismo, cada ministro ha ido retomando las coordinaciones con sus equipos. De hecho, según fuentes de la OPE, a más tardar mañana gran parte del equipo ministerial debería volver a estar operativo.

Lo anterior, sobre todo considerando que hay varios pendientes tanto en materia de nombramientos, donde aún falta que se anuncie el subsecretario de Fuerzas Armadas, seremis, delegados provinciales y embajadores, sino también programática, para preparar las primeras medidas que se tomarán una vez en La Moneda.

García: “Lo que queremos es ordenar las finanzas del país”

Así, otro de los futuros ministros que retomó sus funciones este martes a la OPE fue el de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también se instaló desde temprano en su oficina en La Gloria y sostuvo una reunión con sus asesores para retomar las coordinaciones para el 11 de marzo. La cita estuvo marcada por las cifras del déficit fiscal estructural, que cerró en 3,6% en 2025, muy por arriba de los cálculos del gobierno.

Si bien el futuro jefe de Hacienda no se ha referido públicamente al respecto, en la OPE ya varios han sido críticos de la gestión de la actual administración.

“Lo que queremos es ordenar las finanzas del país. Particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy delicada. Un 2,8% en el 2025 de déficit fiscal efectivo, prácticamente un 3,6% de déficit de mediano plazo... Son cifras muy preocupantes. Lo que tenemos que hacer es ordenar de tal forma que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles”, dijo el actual senador José García.

Así también, no dudó en subir el tono por los denominados amarres del gobierno. Esto, después de que se conociera que una asesora del actual subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), llegó a un puesto de planta en la cartera.

“Uno ve, se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instaladas a personas que son afines al actual gobierno. Lo que se pretende es dejar a personas afines ideológicamente al actual gobierno en puestos claves de la administración del Estado”, acusó García.

En paralelo, siguieron otras reuniones. Durante la mañana también llegó hasta la OPE, la futura ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y su par de Obras Públicas, Martín Arrau. Este último, horas antes sostuvo una reunión bilateral con la actual jefa del MOP, Jessica López.

Ayer también hubo movimiento. Por ejemplo, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, estuvo durante la tarde en “La Moneda chica” en una reunión con su equipo y la próxima subsecretaria de la cartera, Daniela Castro (RN). Lo mismo ocurrió con sus pares de Deporte, Natalia Duco, quien tras sostener la bilateral con el ministro Jaime Pizarro, llegó a la OPE para reunirse con algunos de sus asesores, y Trabajo, Tomás Rau.

Rau tiene programada para este martes su bilateral con Giorgio Boccardo.