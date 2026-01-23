SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gajardo señala que no hay indicios de que Kast suspenda el Plan de Búsqueda y dice tener “excelente opinión” de Rabat tras conversación

    El ministro de Justicia fue consultado al respecto debido a que su sucesor, Fernando Rabat, fue abogado defensor de Augusto Pinochet.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago 8 de agosto 2025. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló este viernes que no existen indicios de que el próximo gobierno, que será encabezado por José Antonio Kast, pretenda abandonar el Plan Nacional de Búsqueda, una de las iniciativas emblemáticas de la cartera, creada para recoger las trayectorias de los detenidos desaparecidos en dictadura.

    En conversación con Radio UCHILE, el secretario de Estado fue consultado sobre el cambio de mando y la política de derechos humanos que esta administración ha llevado adelante. En primer lugar, Gajardo lamentó que en la última elección presidencial que surgieron voces que relativizaron que “la dictadura haya sido una dictadura, la tortura, que la justificaron o que consideraron que era necesario o imposible de impedir. Entonces, lamentablemente, hemos tenido un retroceso en el discurso público”.

    Luego al ser requerido sobre si creía que el Plan Nacional de Búsqueda podría estar en riesgo teniendo en cuenta que el próximo ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue uno de los defensores de Augusto Pinochet y que organizaciones de derechos humanos criticaron ese nombramiento, Gajardo señaló: “No hemos visto ningún indicio del nuevo gobierno de que no vaya a mantener el Plan Nacional de Búsqueda. Y eso yo creo que es una buena noticia. Ni lo vimos durante la campaña”.

    El próximo ministro de Justicia Fernando Rabat

    “Y cuando nosotros hagamos el traspaso con el nuevo gobierno, en particular con el nuevo ministro de Justicia, nosotros le vamos a entregar todos los antecedentes y no tengo ningún indicio de que no vaya a continuar. Y respecto al nombramiento del nuevo ministro, yo ya conversé con él telefónicamente, tuvimos una primera conversación. Con esa conversación me quedo con una excelente opinión respecto de él. Y además, a nosotros no nos corresponde referirnos a quién nominó o no el Presidente de la República", añadió.

    Gajardo responde a Campos

    El titular de Justicia también se refirió a las declaraciones de uno de sus antecesores en el ministerio y próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien señaló que el cambio que hizo el gobierno para que Punta Peuco sea un penal común y no un penal exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos fue una modificación “cosmética”.

    “Sin polemizar con el nuevo ministro de Agricultura, está muy lejos de ser un cambio cosmético o un cambio simbólico”, respondió Gajardo.

    “En nuestro caso, las cosas son como son y no como uno quiere que sean y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de cerrar ningún establecimiento penal. De hecho, la prueba de ello es que hemos reaperturado, ampliado y estamos construyendo más cárceles. Dicho eso, lo que sí podíamos hacer es terminar con la condición especial del establecimiento Punta Peuco y que en ese lugar hayan personas que cumplan ciertas características, por ejemplo, personas mayores, pero no por el tipo de delito”, argumentó.

    El siguiente ministro de Agricultura Jaime Campos. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
    Más sobre:Jaime GajardoGobiernoJosé Antonio KastPunta PeucoPlan Nacional de Búsqueda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    El llamado de Vallejo ante tensión oficialista: “Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”

    Lo más leído

    1.
    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    2.
    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    3.
    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    4.
    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    5.
    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios
    Chile

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    Gajardo señala que no hay indicios de que Kast suspenda el Plan de Búsqueda y dice tener “excelente opinión” de Rabat tras conversación

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año
    Negocios

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad
    Tendencias

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia
    El Deportivo

    Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    “Mostró su cara más gris”: el Betis se llena de críticas en España tras caer contra PAOK en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno
    Cultura y entretención

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente
    Mundo

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer