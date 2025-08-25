SUSCRÍBETE
Política

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

El timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, afirmó que el rol de su partido será colaborar desde el Congreso. "En el área ejecutiva, él tendrá sus cuadros propios y tendrá que llamar a sus aliados naturales", aseguró el senador.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz
SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, afirmó este domingo que su partido buscará apoyar reformas clave de un eventual gobierno de su candidata, Evelyn Matthei, pero advirtió que, en caso de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, el abanderado republicano “tendrá que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano”.

Consultado en Mesa Central de Canal 13 sobre qué ocurriría si la candidata de Chile Vamos no llega a La Moneda y el republicano se convierte en mandatario, Galilea sostuvo que “uno mira los programas de gobierno, porque han salido algunos análisis de las principales medidas de Matthei y de Kast, y la verdad es que en muchas cosas hay similitudes. Pero donde se producen las grandes diferencias es en cómo se aterriza esto a la política cotidiana”.

En ese sentido, el timonel de RN destacó que su partido busca contribuir a la concreción de reformas clave, asegurando que “después de los dos procesos constitucionales, todos los partidos nos preguntamos: ¿qué hacer?“.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Chile Vamos, y parte de lo que dijo Evelyn Matthei, es tratar de que este gobierno (de Boric) logre sacar cosas importantes bien hechas, como la reforma de pensiones, una ley de 40 horas bien diseñada o leyes de seguridad, como la Ley Nain-Retamal, clave para la protección de la policía”, señaló.

Galilea contrastó esta postura con la de republicanos, afirmando que “la posición política del Partido Republicano fue decir a todo que no, ‘porque soy un opositor y quiero que a este gobierno le vaya mal’. A nosotros, como Chile Vamos, nos interesa que a todos los gobiernos les vaya lo mejor posible”.

En ese sentido, sobre un eventual gobierno de Kast y consultado sobre si formarían parte de él, Galilea señaló que “en el área ejecutiva, él tendrá sus cuadros propios y tendrá que llamar a sus aliados naturales. José Antonio Kast y los republicanos han dicho muchas veces: ‘Nos sentimos mucho más cerca de Johannes Kaiser que de Evelyn Matthei’, por lo tanto tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano”.

Así, Galilea dio a entender que, en principio, la posición de RN sería colaborar desde el Congreso y no como un partido que forme parte de la coalición de gobierno. De hecho, en el mismo programa se le preguntó si se podía dar la opción de que Chile Vamos –al igual que lo hizo el Socialismo Democrático con la administración Boric– desembarque en el Ejecutivo en caso de necesidad, y el senador de RN evitó responder en forma clara.

Distancia de Chile Vamos con candidato republicano

Las palabras de Galilea dan cuenta de cierta incomodidad que existe en Chile Vamos ante la eventualidad de que sea Kast quien pase a segunda vuelta y gane la presidencial.

De hecho, previamente el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, también dio luces respecto de eso. A inicios de agosto el dirigente reconoció que la idea de ingresar a un eventual gobierno del líder republicano le genera incomodidad, y ante la pregunta de si “le dolería la guata gobernar con Kast” respondió que “sí, claro”, porque “somos proyectos políticos distintos, y tenemos una forma distinta de hacer política que no compartimos”.

PEDRO RODRIGUEZ

En ese sentido, en Evópoli hay voces que plantean que ante un triunfo de Kast, el partido debe quedarse al margen de ese futuro gobierno.

Y la propia candidata Matthei también ha dejado en evidencia la distancia que existe con Kast.

En las últimas semanas, cuando se le ha consultado por su apoyo al abanderado republicano en el caso de que ella se quede abajo del balotaje, la exalcaldesa ha evitado responder la pregunta.

Incluso, hasta hace poco la estrategia de su comando –impulsada en ese entonces por Daniel Pérez Pallares– apuntaba a tensionar las diferencias con la candidatura del Partido Republicano.

Más sobre:Rodrigo GalileaRNJosé Antonio KastEleccionesEvelyn Matthei

