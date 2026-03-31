Gobierno alista ingreso de proyectos contra la violencia escolar para la próxima semana

A eso de las 15.30 horas, el gobierno se reunió para abordar los recientes hechos de violencia escolar en el país. Entre ellos, el fatal ataque de un estudiante a una inspectora, y el lanzamiento de bombas molotov al interior de un establecimiento.

En concreto, se reunieron los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; de Educación, María Paz Arzola, y los subsecretarios de esas carteras.

Tras la cita, el ministro de la Segpres afirmó que el gobierno ingresará uno o dos proyectos para combatir esta situación, el lunes o martes a más tardar.

"Tenemos mañana miércoles y jueves para trabajar en este conjunto de medidas para garantizar mayor protección, mayor seguridad en los establecimientos educacionales”, subrayó.

“Estamos en eso y por supuesto que esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, la próxima semana cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso con uno o dos proyectos de ley”, detalló.

“Nos interesa que sean proyectos que tengan tramitación rápida. Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible. La seguridad no puede esperar”, acotó el secretario de Estado.