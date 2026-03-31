Gobierno alista ingreso de proyectos contra la violencia escolar para la próxima semana
"Esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, la próxima semana cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso uno o dos proyectos de ley”, detalló el ministro José García Ruminot.
A eso de las 15.30 horas, el gobierno se reunió para abordar los recientes hechos de violencia escolar en el país. Entre ellos, el fatal ataque de un estudiante a una inspectora, y el lanzamiento de bombas molotov al interior de un establecimiento.
En concreto, se reunieron los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; de Educación, María Paz Arzola, y los subsecretarios de esas carteras.
Tras la cita, el ministro de la Segpres afirmó que el gobierno ingresará uno o dos proyectos para combatir esta situación, el lunes o martes a más tardar.
"Tenemos mañana miércoles y jueves para trabajar en este conjunto de medidas para garantizar mayor protección, mayor seguridad en los establecimientos educacionales”, subrayó.
“Estamos en eso y por supuesto que esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, la próxima semana cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso con uno o dos proyectos de ley”, detalló.
“Nos interesa que sean proyectos que tengan tramitación rápida. Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible. La seguridad no puede esperar”, acotó el secretario de Estado.
Según han adelantado algunas autoridades, una de las iniciativas estaría enfocada en agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un establecimiento educacional, y la otra en permitir la revisión de mochilas y otras medidas de monitoreo en colegios.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.