Gobierno da marcha atrás y opta por dejar anuncios sobre la reforma previsional para después del plebiscito

Inicialmente el gobierno había dicho que presentaría la reforma de pensiones en agosto. “En agosto vamos a tener una propuesta para el país, para el Congreso”,sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el 19 de mayo. Luego, el Ejecutivo cambió de parecer y anunció que en realidad darían a conocer los lineamientos generales del proyecto durante agosto, pero que la reforma previsional ingresaría al Congreso después del plebiscito constitucional.

Aunque este último cambio se venía evaluando al menos desde mediados de julio al interior de La Moneda, lo cierto es que el 16 de agosto el gobierno lo oficializó. Ese día, de nuevo el ministro Marcel señaló que “la presentación de la reforma previsional va a tener dos instancias: una en la cual se va a presentar el contenido de la reforma propiamente tal, y otra, en la cual se van a ingresar los proyectos con todo el articulado detallado al Congreso”. Ahí indicó que respecto de la “presentación más general” seguían trabajando para tenerla en agosto.

Pero durante este lunes, desde el gobierno finalmente dieron marcha atrás, y anunciaron que los detalles del proyecto, en definitiva, se darán a conocer después de la votación de este fin de semana. Es decir, no habrá nuevos anuncios oficiales con mayores antecedentes en los dos días que quedan de agosto. La fecha en que se hará el anuncio aún no ha sido definida. Lo único claro es que no será esta semana.

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, fue el primero en referirse al tema este lunes: “Chile necesita, nuestros adultos mayores, nuestras mujeres, necesitan una reforma previsional prontamente. Dicho eso, hemos estimado que esta es una reforma de Estado, necesitamos que se discuta en un contexto fructífero al diálogo, a los acuerdos, ese es el mandato que tenemos de nuestro Presidente. Y desde ese punto de vista, hemos estimado que la reforma se presente a continuación del plebiscito”, señaló en un punto de prensa.

Y consultado ahí mismo sobre si se iba a mantener la fórmula que evaluaba el gobierno anteriormente, que consideraba, primero, presentar los lineamientos generales, y luego, ingresar la reforma al Congreso tras el plebiscito; el subsecretario comentó que “los detalles específicos los vamos a plantear a continuación del plebiscito”. Pero de todas maneras agregó que “efectivamente no lo descartamos”, aludiendo a usar la misma fórmula después del plebiscito.

“Quiero decir que el trabajo que se ha hecho en relación a la reforma, de cuatro ministerios (...) ha sido un trabajo muy largo, lo tenemos preparado hace mucho rato, lo mismo los detalles técnicos y el proyecto, y esto es estrictamente un tema de oportunidad política, porque queremos que la reforma caiga en un terreno fructífero, y por lo tanto, en un contexto propicio a los acuerdos”, agregó el subsecretario.

Luego, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó: “Señalar, para reiterar, en relación a lo indicado por el subsecretario Christian Larraín: el gobierno va disponer el ingreso de la reforma a las pensiones posplebiscito, porque es un proyecto importante, porque es un proyecto que requiere más diálogo, que requiere acuerdos, en el cual además vamos a definir los destinos en materia de pensiones de nuestro país, esperamos, para tres o cuatro décadas, y donde efectivamente hay demasiadas personas esperando hace mucho tiempo una mejora en el monto de las pensiones. Y para eso, se requiere desacoplar del ciclo plebiscitario y electoral un debate de tanta relevancia para nuestro país, y sobre todo, para las actuales y los actuales jubilados”.

En otro punto de prensa se le consultó sobre el mismo tema a la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo. Específicamente sobre si los lineamientos de la reforma previsional quedarían para después del plebiscito, la ministra respondió: “Ya el subsecretario se refirió, entiendo que el día de hoy, al respecto. Lo ha dicho nuestra ministra del Trabajo, el subsecretario fue bastante claro. Nosotros hemos tenido un proceso sumamente responsable y riguroso de diálogos, de recibir propuestas. De hecho, todavía hay ciertos espacios de recepción que se han sostenido, y definitivamente, como él lo señaló, esto sería ingresado como proyecto ya definitivo, con posterioridad a la elección, y eso es una evaluación y una definición que se toma a partir del trabajo que ha hecho el Ministerio del Trabajo”.

Y requerida nuevamente en específico sobre si los lineamientos de la reforma previsional se presentarían antes o después del plebiscito, la ministra vocera de gobierno señaló: “Gran parte están presentados a propósito de los resultados de los diálogos, que ustedes bien los conocen. La ministra del Trabajo ha sido muy clara en señalarlo, esto tiene que ver tanto con las recomendaciones de la OIT, como lo que ha sido fruto de estas conversaciones con sindicatos, empresarios y expertos en la materia, y que tiene que ver con el marco de la seguridad social, que incluso va más allá de la pensión misma, sino que tiene que ver con complementos de género, de reconocimiento del trabajo no remunerado que hacen las mujeres (...) y evidentemente también con componentes de solidaridad”.

Ahí también mencionó el tripartismo como “un principio fundamental”. Así como el rol del Estado, independiente de la participación que pueda haber de privados, ya que también se está planeando que hayan componentes mixtos en la propuesta. Asimismo, insistió en que “la presentación propiamente tal, con mucho mayor nivel de detalle, va a ser ingresada a través de la reforma formal, y eso es, como lo señaló el subsecretario, con posterioridad al 4 (de septiembre)”.

Al menos desde julio que se evaluaba dejar el tema previsional para después del plebiscito. Esto, porque desde La Moneda veían que el proyecto podría levantar distintas opiniones en temas donde no hay consenso en la ciudadanía, como por ejemplo, el fondo común y la heredabilidad de los recursos. Entonces, para no generar ruido una semana antes del plebiscito, ni desviar el debate, se estaba evaluando postergar el ingreso del proyecto. Asimismo, desde el gobierno existía la evaluación de que no incidiría mayormente en los tiempos de tramitación el hecho de ingresar la iniciativa una semana antes o después.