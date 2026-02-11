SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno se abre a entregar ayuda humanitaria a Cuba tras fuerte presión del PC y desata críticas de la DC

    Luego de que desde el Partido Comunista hicieran llamados públicos a que La Moneda siguiera los pasos de México y solidarizara con la isla, la ministra Vallejo aseguró que es algo que está en evaluación. "El gobierno se deja pautear por el PC", lamentó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Presidentes Gabriel Boric y Miguel Díaz-Canel.

    Tras días de fuertes presiones por parte del Partido Comunista (PC), el gobierno del Presidente Gabriel Boric abrió la puerta a entregar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos.

    Fue la ministra vocera de gobierno y militante comunista, Camila Vallejo, quien hizo el anuncio. En conversación con radio ADN, la secretaria de Estado aseguró que el Ejecutivo “siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quien dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que a las personas, y en eso hay siempre una evaluación”.

    “México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, agregó.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Desde el partido de Vallejo, fueron duros en exigir que el gobierno chileno tome acciones para solidarizar con la isla. Sobre todo, luego de que México anunciara el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Cuba. “Todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba”, aseveró el lunes la diputada comunista Carmen Hertz. “La clara señal que da México debería servir para que el resto de los países tome acciones similares”, sostuvo el diputado Matías Ramírez (PC).

    “Da penita, da mucho dolor ser ciudadano de un país que recibió tanta ayuda de Cuba en los tiempos difíciles y que hoy seamos capaces de darle la espalda”, lamentó el lunes el exalcalde Daniel Jadue.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ante la apertura de La Moneda, el PC aumentó la presión. “Cuba ha sido solidaria con el mundo, incluso en medio de sus propias limitaciones. Ha enviado brigadas médicas a distintos países frente a terremotos, emergencias sanitarias y durante la pandemia. También apoyó a Chile en momentos de catástrofe, demostrando un profundo sentido de solidaridad internacional. Esa solidaridad hoy debe ser recíproca. El Estado de Chile debe enviar ayuda humanitaria a Cuba”, dijo este miércoles la diputada Alejandra Placencia.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Un gobierno que se define como progresista no puede ser neutral frente al bloqueo a Cuba. Esperamos que la evaluación se resuelva en el más breve plazo posible y que Chile esté a la altura, como ya lo han hecho otros países de la región”, publicó ayer la también diputada Nathalie Castillo (PC) en su cuenta de X.

    Incluso desde otros sectores de la alianza de gobierno dieron luz verde a que el Ejecutivo concrete la entrega de ayuda. “Siempre que existen catástrofes o crisis de cualquier naturaleza, nuestro país ha actuado con generosidad, enviando ayuda humanitaria y también nosotros hemos recibido ayuda humanitaria. No veo por qué en este caso no debería existir, sobre todo tratándose de un pueblo que están intentando matarlo de hambre (...). Yo creo que el gobierno debería realizar una ayuda humanitaria”, planteó el diputado socialista Nelson Venegas.

    En la oposición, en tanto, han hecho ver que, más allá de la ayuda humanitaria, lo que se necesita es sancionar al régimen de Miguel Díaz-Canel. “Los ciudadanos cubanos merecen toda la ayuda de la comunidad internacional, pero el régimen cubano merece las más grandes sanciones por tener a ese país sumido en la pobreza por más de 70 años”, planteó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

    “Si la ministra Vallejo está tan apurada para mandar ayuda humanitaria a Cuba, yo le preguntaría: ¿a cambio de que el régimen haga qué? ¿A que liberen presos políticos o llamen a elecciones libres? ¿O que se transparente la fortuna de los Castro y sus aliados acaso?“, agregó el diputado.

    En la DC también se mostraron críticos de la apertura de La Moneda. “El gobierno se deja pautear por el PC para enviar ayuda a Cuba (...). Una cosa es ayudar al pueblo cubano, que vive oprimido por una dictadura y un régimen totalitario. Una cosa distinta es apoyar a un régimen que es dictatorial, que no respeta las libertades ni los derechos humanos. En esto el gobierno no se puede equivocar y no se puede dejar pautear por el PC. Si lo hace, van a terminar mal sus relaciones internacionales”, afirmó en CNN el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC).

    Más sobre:CubaPolíticaPresidente Gabriel BoricCamila VallejoPartido ComunistaPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

    ProCultura: Corte de Santiago resolverá este jueves sobre las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    Lo más leído

    1.
    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    2.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    3.
    Gobierno ahora apunta a futura administración de Kast por el proyecto de sala cuna universal: “No quiere que se avance”

    Gobierno ahora apunta a futura administración de Kast por el proyecto de sala cuna universal: “No quiere que se avance”

    4.
    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    5.
    Ripamonti versus Ramos: el duelo por informe de Contraloría que impacta al Frente Amplio

    Ripamonti versus Ramos: el duelo por informe de Contraloría que impacta al Frente Amplio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia
    Chile

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    ProCultura: Corte de Santiago resolverá este jueves sobre las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones
    Negocios

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso
    Mundo

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

    Trump se reúne con Netanyahu y asegura que no se decidió “nada definitivo” sobre Irán

    Comandante de policía acusado por Petro de participar en un complot en su contra niega los hechos: “Una locura”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó