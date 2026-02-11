Gobierno se abre a entregar ayuda humanitaria a Cuba tras fuerte presión del PC y desata críticas de la DC

Tras días de fuertes presiones por parte del Partido Comunista (PC), el gobierno del Presidente Gabriel Boric abrió la puerta a entregar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos.

Fue la ministra vocera de gobierno y militante comunista, Camila Vallejo, quien hizo el anuncio. En conversación con radio ADN, la secretaria de Estado aseguró que el Ejecutivo “siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quien dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que a las personas, y en eso hay siempre una evaluación”.

“México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, agregó.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Desde el partido de Vallejo, fueron duros en exigir que el gobierno chileno tome acciones para solidarizar con la isla. Sobre todo, luego de que México anunciara el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Cuba. “Todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba”, aseveró el lunes la diputada comunista Carmen Hertz. “La clara señal que da México debería servir para que el resto de los países tome acciones similares”, sostuvo el diputado Matías Ramírez (PC).

“Da penita, da mucho dolor ser ciudadano de un país que recibió tanta ayuda de Cuba en los tiempos difíciles y que hoy seamos capaces de darle la espalda”, lamentó el lunes el exalcalde Daniel Jadue.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ante la apertura de La Moneda, el PC aumentó la presión. “Cuba ha sido solidaria con el mundo, incluso en medio de sus propias limitaciones. Ha enviado brigadas médicas a distintos países frente a terremotos, emergencias sanitarias y durante la pandemia. También apoyó a Chile en momentos de catástrofe, demostrando un profundo sentido de solidaridad internacional. Esa solidaridad hoy debe ser recíproca. El Estado de Chile debe enviar ayuda humanitaria a Cuba”, dijo este miércoles la diputada Alejandra Placencia.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Un gobierno que se define como progresista no puede ser neutral frente al bloqueo a Cuba. Esperamos que la evaluación se resuelva en el más breve plazo posible y que Chile esté a la altura, como ya lo han hecho otros países de la región”, publicó ayer la también diputada Nathalie Castillo (PC) en su cuenta de X.

Incluso desde otros sectores de la alianza de gobierno dieron luz verde a que el Ejecutivo concrete la entrega de ayuda. “Siempre que existen catástrofes o crisis de cualquier naturaleza, nuestro país ha actuado con generosidad, enviando ayuda humanitaria y también nosotros hemos recibido ayuda humanitaria. No veo por qué en este caso no debería existir, sobre todo tratándose de un pueblo que están intentando matarlo de hambre (...). Yo creo que el gobierno debería realizar una ayuda humanitaria”, planteó el diputado socialista Nelson Venegas.

En la oposición, en tanto, han hecho ver que, más allá de la ayuda humanitaria, lo que se necesita es sancionar al régimen de Miguel Díaz-Canel. “Los ciudadanos cubanos merecen toda la ayuda de la comunidad internacional, pero el régimen cubano merece las más grandes sanciones por tener a ese país sumido en la pobreza por más de 70 años”, planteó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

“Si la ministra Vallejo está tan apurada para mandar ayuda humanitaria a Cuba, yo le preguntaría: ¿a cambio de que el régimen haga qué? ¿A que liberen presos políticos o llamen a elecciones libres? ¿O que se transparente la fortuna de los Castro y sus aliados acaso?“, agregó el diputado.

En la DC también se mostraron críticos de la apertura de La Moneda. “El gobierno se deja pautear por el PC para enviar ayuda a Cuba (...). Una cosa es ayudar al pueblo cubano, que vive oprimido por una dictadura y un régimen totalitario. Una cosa distinta es apoyar a un régimen que es dictatorial, que no respeta las libertades ni los derechos humanos. En esto el gobierno no se puede equivocar y no se puede dejar pautear por el PC. Si lo hace, van a terminar mal sus relaciones internacionales”, afirmó en CNN el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC).