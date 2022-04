Gonzalo Montoya, candidato a presidir Comunes: “Nuestro proyecto político está por sobre lo que ocurrió con Karina Oliva y Jorge Ramírez”

El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, es una de las cartas que asoman para presidir Comunes en la elección interna del próximo 8 de mayo. Liderando la lista “En la calle somos más”, el edil medirá fuerzas frente al sociólogo Marco Velarde -quien encabeza la lista “Unidxs”-, que representa al sector de continuidad de la actual directiva que preside la concejala de Maipú Ka Quiroz.

Aunque aún quedan tres semanas hasta la elección, el inicio del período de campaña interna estuvo marcado por la réplica de Karina Oliva al Tribunal Supremo de la colectividad, documento que salió a la luz pública en La Tercera. En el escrito, la excandidata a la Gobernación de la Región Metropolitana acusó a las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas de estar tras una “operación política” en su contra, descartando irregularidades en los gastos de sus campañas.

A la interna del partido, el movimiento de Montoya es ligado al sector de los antiguos “Poder Ciudadano”, cercanos a Oliva y al extimonel Jorge Ramírez. Frente a ello, Montoya sentencia que “nos comprometimos de una manera bien valiente en asumir una lista, pues sabíamos que se nos iba a asociar de alguna manera (a Karina Oliva y a Jorge Ramírez). Pero los compañeros ya no están, no van a estar y nosotros tenemos absolutamente claro cuál es el objetivo que buscamos: la unidad de Comunes”.

¿Qué lectura hace del último año del Partido Comunes?

Comunes ha estado en una crisis y es imposible desconocerlo. Esto ha generado que parte del gobierno mire esto con cierta preocupación y es obvio, porque ahora somos un partido oficialista. También entendemos que el Ejecutivo ha dejado que la institucionalidad (del partido) funcione y eso para nosotros es tremendamente importante. Sin embargo, el proyecto de Comunes está muy por sobre cualquier problema que pueda tener un grupo de militantes.

¿Dónde están los respaldos de su opción? La lista con la que compite es de exmilitantes de la Izquierda Autónoma y de sectores proclives a esa tendencia.

Tenemos una militancia que nace desde los sectores populares: con un enfoque verde, feminista y con fuerte arraigo en los territorios. Eso nos diferencia de los compañeros de la otra lista que vienen de otros espacios más institucionales, como centros de estudiantes, universidades o parlamentarios. (...) Es importante que se considere la voz de los territorios. Sentimos que como partido perdimos espacios de incidencia en el gobierno y la crisis interna ayudó en eso, lo tenemos que recuperar.

¿Resienten no tener representación o incidencia en el gobierno desde el ala que ustedes representan en la colectividad?

Me atrevería a decir que hay cierto resentimiento, pero del partido entero, de la militancia. No solamente de nosotros por no haber obtenido ciertos nombramientos que nosotros esperábamos en algunos ministerios o subsecretarías, de cuadros que se propusieron a través de los canales formales del partido. Y entendemos que los gobiernos son de distintos tiempos. Ahora, probablemente, nosotros no fuimos lo suficientemente considerados, entendiendo que hay una situación interna compleja.

De ganar, ¿cómo proyectan su relación con el gobierno?

Es importante defender el programa por el cual no solamente trabajó la militancia de Comunes, sino también trabajó toda la militancia o los adherentes o los simpatizantes de Apruebo Dignidad, como también de las otras coaliciones. Si nos salimos del programa, obviamente vamos a advertirlo. Yo creo que es importantísimo defender por lo cual se trabajó y se terminó votando. Los tiempos no están para hacernos zancadillas entre nosotros, al contrario, los tiempos están para fortalecer el diálogo permanente, honesto, de decirnos las cosas cuando haya que decirlas.

¿Implica ser el partido “más duro” dentro de Apruebo Dignidad?

Se nos ha dicho que Comunes siempre ha estado en ese espacio, que probablemente somos el partido menos condescendiente o complaciente con el gobierno. Cualquier alteración al programa o cualquier situación que haya que advertirla, lo vamos a hacer, pero siempre en un ánimo constructivista.

A usted se le asocia al sector que respaldaba a Karina Oliva dentro de la colectividad. ¿Cómo responde que se les cuestione como lista?

Los compañeros ya no son militantes del partido, están fuera del partido y difícilmente van a volver a Comunes. Nosotros somos un grupo de militantes que queremos superar eso. Nuestro proyecto político está muy por sobre lo que ocurrió con Oliva, Ramírez y los otros compañeros. Más allá de las críticas que se nos hagan, que es cierto que bueno que en una campaña de esta envergadura se pueden generar ciertas diferencias, les hago un llamado también a los compañeros de la otra lista, que superemos este debate de caricaturas.

En algunos sectores del partido hay cierta aprensión a su cercanía con el alcalde PC Daniel Jadue...

Mi relación personal con el alcalde Daniel Jadue es evidentemente una relación cercana. Pero yo voy a ser presidente de un partido que debe separar dicha relación en relación a las decisiones que tomemos. Y yo, obviamente, siempre voy a estar del lado de lo que diga nuestra colectividad. Soy presidente de un partido y en ese sentido tengo absolutamente claro el compromiso, la responsabilidad que debo asumir. Mi relación con el alcalde de Recoleta probablemente se va a mantener.

Incluso, durante el período de la exdirectiva (encabezada por Ramírez), surgió el rumor de que el edil se sumaría al partido, o que parte de Comunes ingresara a una especie de alianza con el PC.

La decisión de militar es personal, pero lo que sí nosotros tenemos absolutamente claro -y es parte también de los compromisos que nosotros hemos hecho como lista- es que debemos dar una discusión dentro de un congreso ideológico. Aquí las decisiones no las va a tomar un presidente con su lista por sí solo, tenemos una base militante que enriquece el debate, que tiene una posición y una opinión política. Es ineludible o indesmentible que existe una buena relación con los compañeros del PC. Comunes es un partido más de izquierda (dentro del Frente Amplio) en su composición y ese debate tenemos que darlo en un congreso ideológico y tomaremos las definiciones que correspondan.

Con ”ese debate”, ¿apunta a formar alianzas, ingresar derechamente al PC?

Particularmente, tiene que ver con las políticas de alianzas. Nosotros somos parte del Frente Amplio, nos reconocemos como parte del colectivo. Pero insisto, falta mucho en la discusión, el debate y la justa necesidad de que nuestros militantes puedan manifestar sobre dónde queremos ubicarnos o qué política de alianzas vamos a desarrollar para el futuro para municipales, presidenciales y parlamentarias.

A propósito de Jadue, usted compartió en una actividad con Karina Oliva invitados por el alcalde. ¿Pudo hablar con ella en la instancia?

Sólo le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba bien. Estuvo dentro de un espacio de conversación con Jeremy Corbyn. También había compañeros y compañeras de La Cámpora de Argentina. A mí, en lo personal, me invitó Daniel. Tengo entendido que de ahí venía también la invitación a ella a este espacio. Me deseó suerte en todo el proceso y esas fueron las conversaciones, de ahí no he vuelto a hablar con ella.