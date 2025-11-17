BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Guillermo Ramírez (UDI) desdramatiza pronósticos sobre la coalición: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”

    El expresidente de RN, Cristián Monckeberg, aseveró que la coalición ya cumplió su ciclo luego de los resultados de las presidenciales que dejaron a Matthei en quinto lugar.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    16 Octubre 2025 Debate Parlamentarias UNAB distrito 9, participaron Guillermo Ramirez UDI, Carlos Cuadrado PPD, Boris Barrera PC y Javiera rodriguez Republicana, el panel fue moderado por Paula Catena. Foto: Andres Perez Andres Perez

    A raíz de los resultados que dejaron a Evelyn Matthei en el quinto lugar de las preferencias presidenciales el domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró contrario a la idea que surgió entre los adherentes de Matthei, respecto de que esto significaba el fin de Chile Vamos.

    Y es que la coalición integrada por Renovación Nacional, la UDI y Evópoli no sólo experimentó una dura derrota en la presidencial, sino que también en la parlamentaria. Los resultados significaron la disolución de Evópoli por no alcanzar el mínimo requerido para garantizar su existencia legal, la disminución de diputados para Renovación Nacional y la pérdida de senadores en la UDI.

    A ello se sumaron los sombríos pronósticos que cundieron entre algunos integrantes de Chile Vamos tras la derrota. El expresidente de RN, Cristián Monckeberg, aseveró que la coalición ya cumplió su ciclo, planteamiento que encontró eco en figuras como el diputado Andrés Longton (RN) y en el alcalde y excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (Ind.).

    Esta jornada y luego de una reunión de más de dos horas entre la directiva de la UDI y la comisión política de ese partido, Ramírez confirmó que apoyarán al republicano José Antonio Kast en el balotaje. “La UDI también pone a disposición del comando José Antonio Kast las ideas que quedaron establecidas en el programa de Evelyn Matthei. Una de las cosas fuertes de la candidatura de Evelyn Matthei es que tenía lejos los mejores equipos. Gran parte de esos equipos son de la UDI y nosotros le hemos pedido a nuestros expertos en distintas materias que se pongan a disposición de los equipos programáticos de José Antonio Kast”, comunicó.

    Sobre los pronósticos en torno a Chile Vamos sostuvo: “Es muy temprano hablar de un solo partido, o de la coalición. Pero aquí van algunos datos que es importante considerar: la lista de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, más el Partido Social Cristiano obtuvo 23 puntos en la elección de diputados. Nuestra lista obtuvo 21″

    “Decir, por lo tanto, que Chile Vamos se acabó me parece una exageración. Creo que es un proyecto político plenamente vigente y eso queda refrendado ayer en las urnas. Me parece apresurado decir una cosa así. Sobre si la coalición debe cambiar su composición, sobre si deben fusionarse o dividirse partidos, tenemos tiempo para discutir eso. A mí me parece que muchas de estas críticas tienen más que ver con una contienda interna de otros partidos que de la realidad que hoy día vive Chile Vamos", añadió.

    También evitó profundizar en la derrota de Matthei. “Ya va a haber tiempo para hacer el análisis respecto de lo que ocurrió con Evelyn Matthei. No nos vamos a saltar ese proceso, porque es fuente de aprendizaje. Si nos saltáramos ese proceso nos quedaríamos solo con la derrota. Así que, paciencia”, aseveró. El mismo argumentó esgrimió el diputado cuando se le consultó por el análisis de uno de sus antecesores en la UDI, Pablo Longueira, sobre que los grandes errores correspondían a la ausencia de primarias en la coalición y el apoyo a la reforma previsional promulgada en este gobierno.

    Más sobre:Guillermo RamírezUDIEvelyn MattheiPresidencialesParlamentariasChile Vamos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    Pardow descarta conflicto de interés por vínculo de su pareja abogada con Transelec: “No hay ninguna irregularidad”

    Banco de Chile recibe autorización definitiva del regulador para lanzar su propia red de adquirencia

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Guillermo Ramírez (UDI) desdramatiza pronósticos sobre la coalición: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”
    Chile

    Guillermo Ramírez (UDI) desdramatiza pronósticos sobre la coalición: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”

    Pardow descarta conflicto de interés por vínculo de su pareja abogada con Transelec: “No hay ninguna irregularidad”

    Diputados integrantes no llegan a sesión de comisión por acusación contra Pardow e instancia se posterga

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio
    Negocios

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    Banco de Chile recibe autorización definitiva del regulador para lanzar su propia red de adquirencia

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial

    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera

    El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?