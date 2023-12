“He actuado de forma honesta”: Montes responde acusación y deslinda responsabilidad en exsubsecretaria

A tan solo una semana de haber sido presentada la acusación constitucional en su contra, ayer martes la defensa jurídica del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) ingresó su contestación por escrito a la Cámara de Diputados.

La respuesta de 175 páginas, elaborada por el equipo que encabeza el abogado Pablo Ruiz Tagle, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aborda las imputaciones en contra de Montes a partir de los contratos firmados por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD), en los que entregó más de 400 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva, entidad que era controlada por personas cercanas y militantes de la misma colectividad.

La presentación del secretario de Estado cuestiona que la acusación se base en el principio de “responsabilidad objetiva”, es decir, que el titular del Ministerio de Vivienda (Minvu) debiese responder por cualquier hecho ocurrido en su cartera. Sin embargo, añade que esa premisa es “un error jurídico insubsanable”, que “contamina toda la acusación y la hace incurrir en una causal previa de inadmisibilidad”. “Es un error garrafal, básico, elemental, contrario a derecho”, sostienen en la defensa de Montes, desde donde argumentan que los libelos acusatorios deben basarse siempre en la “responsabilidad subjetiva”, es decir, evaluar el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones.

Por ello, el escrito señala que la acusación tiene hechos deficientemente relatados y sin sustento, que no permiten configurar las causales de la supuesta vulneración a la Constitución y las leyes. “No está debidamente fundada, no se aportan pruebas necesarias, no cumple con un estándar mínimo, confundiendo reproches a la gestión con supuestas infracciones a las Constitución”.

“En todo momento he actuado de forma intachable, honesta, leal y haciendo prevalecer siempre el interés general por sobre el particular”, dice el escrito, en el que Montes habla en primera persona.

Ministro deslinda responsabilidad en exsubsecretaria Tatiana Rojas

Sobre la falta de control jerárquico, que se menciona en el libelo, la defensa remarca que el ministro ejerció siempre su rol según la Ley de Bases General de Administración del Estado y deslinda responsabilidades en quien cumplía el papel de jefa de servicio: la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).

“En distintos capítulos del libelo acusatorio se exige que este ministro ejerza el control jerárquico respecto de servicios públicos descentralizados, tales como Serviu, o bien que se configure mi responsabilidad por el ejercicio de competencias que fueron delegadas en los seremis de Vivienda y Urbanismo... La supervigilancia de la gestión de las divisiones dentro del ministerio le compete al jefe de servicio, esto es, al subsecretario”, dice el texto.

“La relación de este ministro con los Serviu no es directa, sino que se da precisamente a través de la Subsecretaría. De tal manera, la responsabilidad por los hechos irregulares que se investigan son en último término responsabilidad del jefe de servicio. Desconocer ello, significa desconocer el diseño institucional creado por ley”, añade la respuesta.

“Un correcto entendimiento de las funciones y responsabilidades que asisten a cada autoridad en la estructura jerárquica de la Administración nos permite concluir que, para el presente caso, a este ministro de Estado le correspondía hacer efectiva la responsabilidad de la subsecretaria Minvu por las irregularidades detectadas, obligación que se hizo efectiva mediante la solicitud de renuncia a la exautoridad el día 24 de junio de 2023. De esta manera, es evidente que este ministro ejerció el control jerárquico”, relata la contestación de Montes.

El secretario de Estado expone que también “fue aceptada de manera inmediata” la renuncia del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD), “por el evidente conflicto de interés”, en los traspasos de dineros a la fundación Democracia Viva.