“Hemos cumplido”: Presidente Boric destaca detención de sicario del “Rey de Meiggs”

A través de una publicación en X, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”.

El antisocial venezolano fue capturado la tarde del sábado en plena vía pública la ciudad de Barrancabermeja, en Colombia, a casi 300 kilómetros de la frontera con su natal Venezuela, país al cual huyó luego de ser liberado por error desde el centro penitenciario Santiago 1.

Ahora, ya en manos de la Policía Nacional de Colombia, se inició el traslado del individuo hasta Bogotá, con el objetivo de continuar con los procedimientos judiciales y diplomáticos para su extradición a Chile.

Al respecto, el Mandatario posteó: “Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar”.