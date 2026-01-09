SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    En una nueva edición del pódcast "Cómo te lo explico", el exsecretario general de la OEA destacó la necesidad de que la izquierda se modernice en Chile, al afirmar que "se quedó en el siglo XX".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    José Miguel Insulza

    El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, marcó distancia del llamado a la movilización realizado por el Partido Comunista (PC) para cuando asuma la Presidencia José Antonio Kast, señalando que no se debe usar la “violencia por la violencia”, además de señalar que las protestas “generan problemas” a la ciudadanía.

    Las declaraciones se dieron en un nuevo capítulo del pódcast “Cómo te lo explico”, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, donde el parlamentario abordó el rol de la futura oposición al gobierno del republicano.

    En ese sentido, Insulza señaló en primer término que “la oposición tiene que ser constructiva”.

    El senador -quien no logró un nuevo cupo en la Cámara Alta en las pasadas elecciones- citó al periodista y analista político mexicano, Héctor Aguilar Camín, respecto a que “los políticos están para resolverle los problemas a la gente y no para crearles problema a la gente”.

    “Yo creo que políticos que se pelean todo el día le crean problemas a la gente y yo soy partidario de colaborar, de cooperar. De hacer las cosas que podamos hacerlas todos juntos y discutir las cosas que no se puedan hacer”, sostuvo el militante socialista.

    En esa línea, abordó el planteamiento del PC en torno a movilizarse durante la futura administración. “La expresión, la primera que yo escuché esto de movilizarse, fue cuando viví como exiliado en Italia y Enrico Berlinguer, el padre del eurocomunismo, dijo que había que tener un partido de lucha y de gobierno y eso no se le va a quitar nunca al PC”.

    “No soy muy partidario ni entusiasta de las movilizaciones sociales, porque eso existió en otros tiempos de la política. Hoy la gente tuitea, o habla con sus amigos (...) es muy difícil hacer movilizaciones ciudadanas muy grande”, manifestó el parlamentario.

    Asimismo, apostó con que “yo por lo menos creo que los gobiernos tienen su ‘luna de miel’, como se dice, y esperaría que dejáramos que este lo tenga” antes de propiciar marchas.

    Consultado por su postura respecto a las movilizaciones, Insulza señaló que “bien vale la pena demostrar cuando uno tiene motivos para hacerlo, pero creo que se usa la violencia por la violencia, yo francamente no estoy de acuerdo”.

    “Yo espero que la movilización social que habla el PC sea la movilización y actos, donde se haga y se hable de política y no termine con violencia, como terminan muchas”, agregó Insulza.

    Insulza recordó el contexto del “estallido social” y agregó que el episodio nacional “me tomó por sorpresa, no se me habría ocurrido que fuera a pasar una cosa así”.

    La derrota de Jara

    Durante la conversación, el representante de la Región de Arica y Parinacota también ofreció un diagnóstico respecto a la derrota de la comunista Jeannette Jara en las pasadas elecciones presidenciales.

    Así, Insulza señaló que el Partido Socialista (PS) debería “hacer un esfuerzo por modernizar a la izquierda”, la que a su juicio, “se quedó en el siglo XX”.

    Así, respecto al fracaso en los últimos comicios presidenciales, el senador Insulza, lo atribuyó a que “se nos perdió la brújula para conducir mayorías en este país".

    “Sí, nosotros perdimos otras elecciones antes, tenemos claro que cuando perdimos con Eduardo Frei, estuvo la cosa de Marco Enríquez (Ominami); cuando perdimos con Alejandro Guillier era porque el candidato no era de ninguna fila de los partidos; y esta vez perdimos porque somos menos, perdimos porque sacamos menos votos simplemente, esa es la realidad”, sostuvo.

    “Yo mismo me aburría cuando escuchaba los discursos que se hacían, eran calcados de las elecciones anteriores”, dijo Insulza respecto a la campaña oficialista, aunque evitó aludir de forma directa a Jara.

    Frente Amplio

    Durante la conversación, Insulza también abordó el rol político del Frente Amplio, que va de salida con su administración y donde, afirmó, algunos también se quedaron en el pasado.

    “Yo creo que queda mucha gente que tiene todavía esos signos (del siglo XX), pese a aparentar mucha modernidad. Había mucha modernidad en sus gestos, pero en algunas cosas de la política, no. El mundo es más complejo y desigual de lo que era y eso demuestra que muchas cosas fracasaron de nuestra política”, lanzó Insulza respecto a los planteamientos de la colectividad que llevó a Gabriel Boric a la Presidencia.

    “A mí me entretenía. Yo me perdí toda la primera parte del Frente Amplio, si yo estaba en Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos (OEA), pero me entretenía la forma en que se desplegaban en la calle, pero de pronto ocurrieron las cosas que a uno le afectan mucho, como el estallido social (...) Si algún provecho salió de eso, yo no lo sé”, agregó el exsecretario general de la OEA.

    Más sobre:PolíticaJosé Miguel InsulzaCómo te lo explicoPartido ComunistaFrente AmplioJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev

    EE.UU.: oficiales federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland

    María Corina Machado ve como “un acto de restitución moral” el anuncio de Venezuela sobre liberación de presos políticos

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Exdirector de Migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    Exdirector de Migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    2.
    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    3.
    Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

    Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

    4.
    Fin del fair play: el duro round entre Kast y Boric en antesala de cambio de mando

    Fin del fair play: el duro round entre Kast y Boric en antesala de cambio de mando

    5.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”
    Chile

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno
    El Deportivo

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev
    Mundo

    Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev

    EE.UU.: oficiales federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland

    María Corina Machado ve como “un acto de restitución moral” el anuncio de Venezuela sobre liberación de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo