Jadue arremete contra Boric por dichos contra mandatarios “serviles” a Trump y afirma que varias veces “él se subordinó”

El formalizado exalcalde Daniel Jadue cuestionó el Presidente Boric por su postura en torno a la captura de Nicolás Maduro. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En menos de 24 hora, el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) volvió a cuestionar la reacción del gobierno en torno a la operación militar desarrollada por Estados Unidos en Venezuela. Esta vez arremetió directamente al Presidente Gabriel Boric, a quien acusó de “subordinarse” a Donald Trump.

Fue en su espacio en Youtube “Sin Maquillaje”, en que el formalizado ex jefe comuna cuestionó la postura del jefe de Estado tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas.

Cabe señalar que Boric, a través de su cuenta en X, afirmó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

Ante lo anterior, Jadue señaló que “cuando leí el tuit del Presidente que decía que los que se subordinaban a Trump se iban a arrepentir o algo así, ya ni siquiera me acuerdo, pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó”.

“¿Qué tenía que hacer Chile opinando en la guerra de Ucrania?, ¿qué tenía que hacer Chile subordinándose al discurso de los nazis en Ucrania para hacerle ojitos a Trump y en el fondo encontrarle la razón y sumarnos a su política. La verdad, ninguna", aseguró Jadue.

“No había ni siquiera necesidad de opinar en una cuestión tan distante. Dice que es por principios, no. No nos olvidamos”, dijo Jadue desde su arresto domiciliario, quien arremetió contra el jefe de Estado por “sumarse” a la “persecución del gobierno” de Venezuela.

El martes, Jadue ya había cuestionado la reacción del Ejecutivo en torno al derrocamiento de Maduro, cuando emprendió críticas en contra de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Durante la presentación del libro “Revolución Social en Chile”, Jadue se lanzó en contra de su correligionaria.

“Hoy escuchaba declaración de una ministra quealguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía? ", criticó.

En su habitual tono agregó que “¿no entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Tienen miedo, y ahora se acordaron que la intervención no era buena“.