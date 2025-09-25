SUSCRÍBETE
Política

Jara niega haberse “descomunizado” tras dichos por Cuba y victoria en las primarias: “Yo siempre he sido igual”

La abanderada planteó que "hoy día me toca asumir una responsabilidad distinta que es representar un sector más amplio políticamente”.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, aseguró que siempre ha sido igual y negando haberse “descomunizado” tras ganar la primaria oficialista, y luego de las críticas que han surgido a raíz de su cambio de postura sobre Cuba.

Esto porque anteriormente la abanderada había afirmado que la isla tenía “un sistema democrático distinto al nuestro”, sin embargo, la noche del miércoles en su entrevista con TVN apuntó que “claramente no es una democracia”.

Debido a ello, en Buenos Días a Todos fue consultada por las críticas y su distancia del Partido Comunista, colectividad en la que milita desde los 14 años, a lo que la candidata respondió que: “Yo siempre he sido igual y yo toda la vida, como lo he señalado desde muy pequeña, he militado en el Partido Comunista, y hoy día me toca asumir una responsabilidad distinta que es representar un sector más amplio políticamente”.

Asimismo, la candidata precisó que “Lo más fundamental que yo creo es lo que pienso respecto de Chile, porque espero ser presidenta acá, no en Cuba”. “Yo soy militante del Partido Comunista, y lo soy porque me carga la injusticia social, porque creo que la gente no puede seguir viviendo en condiciones precarias, y porque todo aquello (…) hace que la sangre me bombee el corazón y la sangre se me remueva”, subrayó Jara.

“Pero si usted me pregunta si mi atención o mi energía está puesta en resolver o ver qué tan cerca estoy del Partido Comunista o de los otros nueve partidos que me apoyan, yo la verdad estoy aquí porque quiero darle solución a los problemas de la gente. Eso es lo que a mí me motiva. Eso es lo que bombea la sangre de mi corazón”, señaló respecto a sus prioridades la abanderada del oficialismo.

Cabe señalar que, el miércoles en la noche, en la misma entrevista en que cambió sus dichos respecto a Cuba, Jara apuntó las diferencias con el timonel del Partido Comunista: “A veces (con Lautaro Carmona) entendemos la responsabilidad que me toca asumir como candidata a la Presidencia de forma distinta. Creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política, porque yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”.

Diferencia del Gobierno

La candidata de Unidad por Chile marcó distancia del gobierno, al ser consultada sobre qué la diferenciará de la administración actual del Presidente Gabriel Boric. “De partida voy a tomar el tema de la seguridad pública prioritario desde el día uno”, afirmó.

Precisando que tanto ella como su equipo cuentan con mayor experiencia en la administración del Estado: “En mi caso particular, como de los equipos que me acompañan, se trata de gente que tiene experiencia, y eso es vital para gestionar el Estado”.

Cartas en Hacienda

Junto con ello, la abanderada adelantó que ya tiene en mente tres nombres para el Ministerio de Hacienda: “Me gustan tres mujeres que la encuentro muy potente y no porque sean mujeres solamente, que me parece igual muy importante que haya una mujer en el ministro de Hacienda por primera vez en su historia, sino que porque además son personas de alta competencia”.

Al ser consultada por los nombres, la candidata los entregó precisando que no ha mantenido conversaciones con ellas, pero que si las tiene en mente por sus competencias.

Los nombres son Heidi Berner, actualmente se desempeña como subsecretaria de Hacienda; Paula Benavides, quien forma parte del Consejo Fiscal Autónomo; y de Javiera Petersen, la actual subsecretaria de Economía.

