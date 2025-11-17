Jara se despliega en La Pintana al igual que Boric en 2021 y anuncia refuerzos en el comando

Santiago, 17 de Noviembre de 2025. La candidata Jeannette Jara junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro se reúne junto a un grupo de un grupo de mujeres de la comuna a un almuerzo para abordar la segunda vuelta Diego Martin /Aton Chile

“¿Qué hará Jeannette Jara (...) para llegar al 50+1?“, le preguntaron este lunes a Darío Quiroga, el coordinador estratégico de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana. ”Por ejemplo, lo que va a hacer hoy día, va a estar en un rato más en el matinal de Mega, después va estar en el matinal de Chilevisión. Creo que mañana va a estar en el matinal Tu Día, de Canal 13. O sea, ir a hablarles a los chilenos“, respondió.

Y tal como dijo el asesor a las 08.00 horas en conversación con T13 Radio, la candidata dio entrevistas a los dos matinales que se disputan el primer lugar del rating. En Chilevisión, Jara reconoció que debe ir tras los votantes de Franco Parisi, el abanderado del Partido de la Gente, que obtuvo el tercer lugar de las preferencias en la elección del domingo. “Todavía nos falta mucho conectar con la ciudadanía, que es lo que se llamaba el votante obligado, que no había cómo predecir cuál iba a ser el comportamiento, y Franco Parisi lo interpretó muy bien. Hay que aprender de ahí”, dijo a Contigo en la Mañana.

En el mismo espacio también reiteró que en caso de ser electa suspenderá su militancia en el Partido Comunista y que “no está en el diseño” la incorporación de miembros del actual gobierno en su comando.

Una hora más tarde, ya en los estudios del matinal Mucho Gusto, de Mega, anunció que hoy se sumarán “refuerzos” a su campaña. “Va a haber algunos nombres y los vamos a anunciar en la tarde para todos los medios (de comunicación) juntos. Por supuesto (que va a haber) algunos alcaldes”, sostuvo sin entrar en detalles. Allí también abordó la cifra que la dejó en primer lugar, reconociendo que le habría gustado “un mejor resultado” y que es “probable” que haga una nueva gira por el país, pasos que ya emprendió esta jornada su contendor para segunda vuelta, José Antonio Kast (republicano).

A eso de las 14.00 horas Jara llegó a un inmueble de calle Pelantaro, en La Pintana, para sostener un encuentro con mujeres y con la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro (DC). “Esto ya viene a ser cábala, porque anteriormente en segunda vuelta también recibimos a Gabriel Boric. El primer día de actividades en la segunda vuelta fue en la comuna de La Pintana. Y por eso sé que esta vez también vamos a ganar, porque (Jeannette Jara) va con todo el punch de la mujer trabajadora, honesta, que acá supera el 52% de los habitantes", destacó la jefa comunal en una conferencia de prensa posterior a la reunión.

Diego Martin

Además de ser la misma comuna escogida por Boric para dar el puntapié inicial a su campaña tras pasar al balotaje, este también fue el lugar en que Franco Parisi -cuyo electorado se posiciona como crucial- utilizó para su cierre de campaña. Con todo, Jara descartó que haya habido alguna estrategia detrás de la elección de la comuna: “Me enteré acá que había venido, la alcaldesa me comentó, la primera vez el actual Presidente. Me alegra, lo tomo como una buena señal, pero evidentemente somos personas distintas, trayectorias distintas, coaliciones políticas distintas -la que me toca representar es mucho más amplia hoy día- y además es un momento político distinto. Eso es una realidad, entonces no puede ser la misma estrategia, eso no tendría mucho sentido".

Ante la pregunta de si le pediría algún consejo al Mandatario, contestó: “No, el Presidente Boric se tiene que dedicar a gobernar”.

En La Pintana también se le consultó por quiénes se sumarán a su campaña. “Vamos a incorporar gente, por lo mismo, porque tenemos un buen equipo y los equipos cuando hay desafíos mayores, como el que viene ahora en la segunda vuelta, que además es un corto periodo, vamos a hacer algunas incorporaciones. Pero lo esencial del equipo se mantiene, porque es un equipo que ha dado resultados”, dijo.