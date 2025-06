¿Jeannette Jara de centroizquierda? La estrategia que estrenó la candidata del PC

El nombre de Jeannette Jara se instaló con fuerza en la carrera presidencial del oficialismo. En las últimas semanas, distintos sondeos de opinión dan cuenta de que la abanderada del Partido Comunista (PC) alcanza -o estar por alcanzar- a Carolina Tohá (Socialismo Democrático), quien, hasta el momento, se ha instalado como la favorita para ganar la primaria del 29 de junio.

Es en ese contexto en que el senador comunista Daniel Núñez, quien es uno de los más fuertes promotores de la candidatura de Jara dentro del PC, echó a andar una estrategia de campaña: acercar a la postulante al centro.

En su cuenta de X, el senador Nuñez escribió: “Jeannette Jara crece en las tres últimas encuestas. La única candidata de centroizquierda que sube y disputa voto popular a Kast y Kaiser. ¡Con ella podemos derrotar a la extrema derecha!”.

Su mensaje se da en medio de una arremetida de personeros que respaldan a Tohá y que han puesto en duda su eventual apoyo a Jara en la primera vuelta si es que es ella quien gana la primaria.

Por ejemplo, La Segunda preguntó al economista Óscar Landerretche (PS) si votaría por otro de los candidatos oficialistas si Tohá pierda la primaria. “A estas alturas de mi vida y con el comportamiento que ha tenido gente en política, olvídense de los cheques en blanco”, respondió. Algo similitar han planteado distintos dirigentes de la DC.

Desde el comando de Jara reconocen que detrás de las palabras de Núñez, aunque no fue algo coordinado con él, hay una estrategia. Como parte del despliegue, hay una intención no limitarse al voto PC, sino que ampliar su electorado a otros sectores, incluido el centro político.

Eso, sin embargo, sin descuidar a su propio sector. Por lo mismo, en los últimos días la candidata se ha esforzado en destacar que ella es una persona de izquierda y orgullosa militante comunista.

De hecho, ayer la exministra del Trabajo participó de la conmemoración del 113° aniversario del PC, en que los dirigentes de la tienda llevaron una ofrenda floral a Luis Emilio Recabarren.

Hoy, en el debate presidencial organizado por La Tercera y Radio Duna, la abanderada planteó que “ayer cumplimos 113° años de historia como PC, en el que milito desde que soy muy pequeña, y con mucha convicción de que otro Chile es posible”.

En el mismo espacio, y en referencia al anticomunismo, reconoció que “a veces, por razones electorales, se levantan antiguos temores más propios de la guerra fría (...). Pero no creo que en el mundo del progresismo y de la izquierda chilena esos temores tengan asidero. Si no, no entiendo cómo estaríamos todos y todas compitiendo en una primaria. Entiendo que somos parte de un mismo proyecto”.

Con esas palabras, Jara se abrió paso a los militantes del Socialismo Democrático y de la DC que han puesto en duda que respalden a la carta del PC en la primera vuelta si es que ella llega a imponerse. “Si hay alguien que de verdad sea anticomunista, le deseo que ojalá su corazón se llene de amor, porque eso le va a hacer mal”, afirmó.

Al debate, Jara llegó con los principales rostros del PC respaldándola: Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa y el alcalde Fares Jadue (Recoleta).

En conversación con La Tercera, Carmona se refirió a la publicación de Nuñez. “Ella es, como lo ha dicho siempre, militante del PC, dirigenta del PC, y el PC, desde su nacimiento, es una fuerza de izquierda, allendista, vinculada a las y los trabajadores, para eso nació el PC”, dijo el timonel.

Eso sí, Carmona reconoció que “como es una fuerza de izquierda que tiene consciencia de que conquistar a un gobierno implica una correlación de gfuerzas favorables, mayoritarias, tiene que hacer una convocatoria la más ancha posible, incluyendo una coalición de centroizquierda, que es distinto a que ella sea de centroizquierda”.