Juan Ignacio Latorre, senador: “El resultado de la primaria es una alerta del riesgo de desfonde del proyecto del FA”

“Cuando un acto de campaña genera volver a esa lógica impugnadora de la Concertación, del pasado, mientras tú estás tratando de instalar un mensaje de futuro, es que algo falló”, lamenta Juan Ignacio Latorre, el único senador del Frente Amplio (FA).

El parlamentario reconoce que hubo errores en la campaña de Gonzalo Winter, aunque cree que el diputado era un buen candidato.

También considera que su partido quedó atrás en seguir el liderazgo del Presidente Gabriel Boric durante el periodo electoral. Algo que, a su juicio, Jeannette Jara (PC) sí hizo.

La presidenta de su partido, Constanza Martínez, dijo que esta es una derrota electoral, no estratégica. ¿Coincide con ella?

Fue una derrota electoral que nos dolió, pero en ningún sentido creo que es una derrota del proyecto político del FA, un proyecto que recién lleva un año como partido. Tenemos un desafío por delante y un proyecto político a largo plazo, por tanto, esta es una derrota electoral, a un partido que está acostumbrado a tener victorias electorales, que llegó al poder muy rápido.

¿Qué cree que pasó con el FA en esta elección?

Sigo pensando que Gonzalo Winter era un buen candidato. Valoro muchísimo que haya estado a disposición de nuestro proyecto colectivo. Sin embargo, la campaña no fue buena. La estrategia de campaña, sobre todo. Creo que generó disonancia cognitiva a la propia militancia del FA. Yo lo vi acá en Valparaíso: nuestra gente sentía una especie de disonancia con el volante que compartían en la calle, no les hacía sentido el mensaje, la franja, ciertas salidas. Si no le hizo sentido a la militancia, imagínese a la ciudadanía.

Algunos en el FA sostienen que la campaña, incluso, se distanció del discurso que el propio Winter tuvo.

Sí, yo tiendo a compartir aquello. Probablemente el diseño de la campaña, la estrategia, no conectó bien con el candidato, con su propio relato. Hubo una especie de contradicción en esto de ser oficialista, ser el partido del Presidente, pero al mismo tiempo tomar distancia del gobierno. No hubo un relato fluido al respecto.

¿Pasa también porque al FA le toca pagar los costos de ser el partido eje del gobierno?

A ratos todos los males del gobierno se cargaban al FA y se instala un poco eso. Pero al mismo tiempo veo a quien triunfa, que es Jeannette Jara, quien, además de sus atributos personales, ella fue ministra del gobierno del Presidente Boric, y con mucho orgullo y fluidez logró instalar el mensaje de decir “yo me hice cargo y lideré el salario mínimo, las 40 horas laborales y la reforma de pensiones”. A nosotros nos costó transmitir un mensaje de orgullo de los logros del gobierno y, al mismo tiempo, reconocer la autocrítica o los problemas del gobierno. Ahí hubo una contradicción.

¿Quién se debe hacer responsable de los problemas de la campaña?

Siempre en política cuando uno habla de hacerse responsable es como pedir cabezas, pedir que pongan los cargos a disposición. En el momento en el que estamos, de haber pasado una primaria, de tener un tiempo de reflexión y de rápidamente sacudirnos y ponernos a disposición de la candidatura que ganó, yo no estoy en la lógica de apuntar con el dedo responsabilidades individuales ni cortar cabezas. El comando, todos los militantes que estuvieron más en la toma de decisiones, obviamente están haciendo su análisis y su autocrítica.

Se dice que en esta campaña el FA volvió a su origen impugnador y no se hizo cargo de la experiencia de ser gobierno. ¿Lo comparte?

Cuando un acto de campaña genera volver a esa lógica impugnadora de la Concertación, del pasado, mientras tú estás tratando de instalar un mensaje de futuro, es que algo falló ahí. El Presidente ha sido perseverante en decir que uno de los legados políticos que él quiere dejar es que esta alianza de la izquierda con la centroizquierda se proyecte. Cuando tú en la campaña instalas un mensaje que más bien cuestiona eso, genera una conversación en torno a esa impugnación, es como que, claro, no ha servido esta experiencia de tres años de gobierno.

Desde la vereda del Socialismo Democrático (SD) se podría pensar “avanzamos un paso, retrocedemos tres”.

Claro, es legítima esa sensación. También hay que decirlo: la candidatura del SD fue dura en algunos emplazamientos, se dedicó a pelear harto con el resto. El tono tanto de Carolina Tohá como de Gonzalo Winter a ratos fue una campaña muy peleadora, y el tono de Jeannette Jara fue más bien inclusivo, de conectar con la gente, de futuro. Es una de las claves para leer el resultado.

Dice que esta no es una derrota al proyecto del FA. ¿No cree que sí es una alerta de que el proyecto está en riesgo?

Sí, es un llamado de atención. El resultado de la primaria es una alerta del riesgo de desfonde del proyecto del FA, de que nos vaya mal en todo lo que viene, en las parlamentarias. Es una alerta muy compleja. No creo que sea una derrota del proyecto, porque sigo creyendo que el FA es un proyecto a largo plazo.

¿La militancia comunista de Jara supone una dificultad para agrupar a todo el oficialismo detrás de su candidatura?

No, esa es una discusión un poco ficticia. Mi impresión es que en el electorado chileno este discurso anticomunista tiene techo. No es algo que le haga sentido a la mayoría de la ciudadanía.

Para usted no sería relevante entonces que ella congele su militancia.

No, para mí no es relevante aquello. Ella verá y tomará sus decisiones, pero la elección no se va a definir por eso.

¿Es de los que creen que Jara se frenteamplizó en campaña?

La estética de la campaña tuvo mucho de semejanza con las nuestras. Pero ella probablemente fue más boricista que el propio FA.

¿En qué sentido?

Su mensaje de haber sido una ministra leal al gobierno del Presidente Boric, siempre hablando bien de él, planteando las críticas, las diferencias políticas, pero defendiendo orgullosamente lo que se ha logrado avanzar y este llamado la unidad más amplia del progresismo. Ese mensaje, más que frenteamplista, yo diría que es muy boricista, siguiendo el liderazgo del Presidente. En eso el FA se quedó atrás. Hubo una contradicción en los mensajes sobre nuestro gobierno y poder sentirse orgullosos de los logros, y al mismo tiempo ser capaces de plantear críticas constructivamente.

Usted es el único senador del FA. ¿Cuánto se juega el partido en la parlamentaria?

El partido tiene un desafío no menor: intentar mantener la representación que tenemos en la Cámara y también crecer en el Senado. En la de 2021 no logramos crecer en el Senado y ahora tenemos una oportunidad, no solo mantener el cupo en Valparaíso, sino que crecer. Un crecimiento con los pies en la tierra, acotado probablemente, pero crecer.

Con el resultado de la primaria llegan debilitados a negociar con los demás partidos. ¿No teme que deban ceder más ahora?

No, mi impresión es que acá todos los partidos más grandes de la alianza vamos a tener que tener una cuota de generosidad y ceder y acotar nuestras expectativas de crecimiento para lograr la lista unitaria. Me refiero al PS, el PC, el FA.

¿Confía en que el partido va a tener un buen resultado en la parlamentaria?

Sí, yo confío en que vamos a tener un buen resultado. Jeannette Jara, que se va a estar transformando en un fenómeno político, cultural y electoral muy potente, que va en crecimiento, en mi opinión, también va a generar un muy buen paraguas presidencial para todo el bloque, también para el FA.

Usted apuesta por su reelección. ¿Cree que el partido resolverá de buena manera quién es el candidato en su circunscripción? Son tres los interesados.

Yo lo que he dicho públicamente y en conversaciones con dirigentes del partido: los que estamos en primera línea tenemos que estar a disposición del proyecto colectivo y tener flexibilidad para distintos diseños (...). Yo estoy a disposición de aquello y espero que mis compañeros también.