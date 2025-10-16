SUSCRÍBETE
Política

Juan Sutil rechaza dichos de Ruth Hurtado por Jaime Guzmán: “Este tipo de comentarios son incorrectos y provocadores”

El expresidente de la CPC también abordó la polémica en torno a "Parásitos", la columna de opinión del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, apuntando a que existen inconsistencias en sus dichos. "Yo no sé a qué se refiere, pero él ha vivido del Estado de diferentes formas.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
EMPRESARIO JUAN SUTIL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El ex presidente de la CPC y miembro del comando de Evelyn Matthei, Juan Sutil, abordó esta jornada la campaña de la candidata, así como también la polémica en torno a los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado por Jaime Guzmán.

Consultado sobre las declaraciones de Hurtado, quien sostuvo el martes pasado que el histórico dirigente del gremialismo y asesinado senador, Jaime Guzmán, en estos tiempos habría dejado a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para irse a la tienda fundada por José Antonio Kast, Sutil fue tajante en rechazar la afirmación.

Hay un hecho histórico que refleja cuán equivocada está este tipo de comentarios, que a mi juicio son incorrectos y provocadores", sostuvo en entrevista con EmolTV.

Jaime Guzmán, explicó, en su momento “fue artífice de un acuerdo para que asumiera la presidencia del Senado don Gabriel Valdés. Siempre pensando en la importancia de hacer buenas políticas públicas, que terminó siendo un gran acierto para la transición”.

“Él lo articuló así porque él era un hombre que tenía profundas convicciones democráticas y tenía profundas convicciones ideológicas, pero también era una persona que tenía profundas convicciones de lograr entendimiento y acuerdos. Por lo tanto, yo creo que es un gran error justificar o pretender adjudicar a una persona que, además, está fallecida, que podría votar por José Antonio Kast”, indicó.

Asimismo, tambíen se refirió al fraccionamiento en el sector y las divisiones que han generado algunos integrantes del Partido Republicano con sus declaraciones.

“No tengo ninguna duda que don Jaime Guzmán estaría liderando la UDI, no habría los fraccionamientos que existen hoy y estaría pensando siempre en el bien de Chile. Y, por otro lado, yo creo que adjudicarse los votos de una persona fallecida es, a mi juicio, incluso una provocación”, apuntó.

En esta línea, Sutil también apuntó a la polémica en torno a la columna de opinión publicada en La Tercera del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, en la cual afirmó que en el Estado existen “parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

“No puedes inmediatamente generar una provocación, como lo han hecho algunos personeros del Partido Republicano, como en el caso de señor Valenzuela, que ha provocado un disgusto mayor, muy grande, en muchos funcionarios públicos de calidad, de esfuerzo, de servicio y mucha molestia”, afirmó.

Sobre lo que afirma en la columna, apuntó a que existen inconsistencias entre lo que hace y dice.

Yo no sé a qué se refiere, pero él ha vivido del Estado de diferentes formas. Yo he visto la prensa en el día de hoy, él ha recibido honorarios a través del Servel, en las campañas, ha recibido honorario incluso de 10 funcionarios públicos (...) entonces, yo no logro entender esta inconsistencia, que lo único que hacen es generar división”.

En contraste, señaló, lo que ha hecho Evelyn Matthei es apelar a la unidad.

“Después de haber tenido un ataque feroz, ha sido capaz de perdonar, y Evelyn es una mujer de convicciones, que cuando hace las cosas es porque realmente sí cree que es importante para la unidad del país, es importante para el futuro, para la patria, y por lo tanto yo creo que deberían corregir su discurso”, afirmó.

