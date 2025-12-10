Kast dice que renunciará a militancia en el Partido Republicano de ganar segunda vuelta y Jara reafirma que saldrá de PC si triunfa en balotaje

Santiago 9 de diciembre 2025. Los candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast participan el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Los candidatos presidenciales en carrera por La Moneda, el republicano José Antonio Kast y la carta oficialista, Jeannette Jara, tomaron postura respecto a la gobernabilidad de sus posibles gobiernos.

En el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) de esta noche, las cartas presidenciales fueron consultadas en el primer bloque relativo a la gobernabilidad y política.

En ese contexto, ambos fueron consultados por su futuro en sus respectivas tiendas políticas: el Partido Comunista en el caso de Jara y el Partido Republicano por parte de Kast.

Consultada Jara por su militancia en el Partido Comunista (PC) y si renunciaría una vez electa, Jara señaló que “así es, porque creo que la presidencia de Chile debe estar por sobre los partidos políticos”.

Así, recordó a las figuras del expresidente Sebastián Piñera y de Patricio Aylwin, que en su momento hicieron lo mismo con sus colectividades.

La misma consulta fue extendida a José Antonio Kast, quien en línea con la postura de Jata, dijo que también renunciaría al Partido Republicano. “Acá hay dos caminos: continuidad o cambios”, afirmó.

“No tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a ser. No voy a seguir siendo militante del partido. Como dije hace cuatro años atrás, acá dejo la chapita porque hoy voy a representar a Chile entero, siendo militantes de mi partido o del PC” , agregó Kast.

Pasado con Chile Vamos de Kast

En ese contexto, es que Kast también fue requerido por su coalición y por sus críticas en 2021 al gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, al que en la oportunidad tildó del “peor gobierno” desde el regreso de la democracia en medio de la discusión constitucional que abrió el mandato de Chile Vamos.

En ese sentido, Kast afirmó que “todo tiene que verse dentro del contexto histórico (...) en ese momento fue el cambio que se quiso hacer del tema constitucional”.

Luego de explicar sus declaraciones, Kast apuntó a que “terminamos trabajando juntos”.

“Absolutamente”, señaló Kast respecto a si esas críticas y visión de Chile Vamos está “en el pasado”.