SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast envía mensaje a Boric en sexto aniversario del estallido: “No vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar”

En una publicación en sus redes sociales, el abanderado republicano apuntó directamente al Mandatario y su administración: "Tengan la altura de quedarse a trabajar por Chile, desde la oposición, con la misma pasión con que antes lo atacaron".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric / José Antonio Kast

Los cruces entre el candidato presidencial republicano José Antonio Kast y el Presidente Gabriel Boric tuvo un nuevo episodio este sábado, cuando se conmemora el sexto aniversario del estallido social.

Si en la jornada de ayer el Mandatario marcó un punto al disparar contra republicanos por el concepto de “parásitos” del Estado instalado por el asesor Cristian Valenzuela, esta mañana el aspirante a La Moneda abrió los fuegos con un duro mensaje en torno al 18-O.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el exdiputado embistió en contra de Boric y su administración: “El 18 de octubre de 2019, muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles, justificando la violencia, celebrando el caos, empujando a Chile al abismo”.

“A ellos les digo con toda claridad, cuando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar. Tengan la altura de quedarse a trabajar por Chile, desde la oposición, con la misma pasión con que antes lo atacaron, y que en el futuro demuestren, aunque sea una vez, que pueden amar a Chile más que a sus consignas, más que a sus trincheras, más que a sus partidos”, dice Kast en un video en el que recuerda lo ocurrido seis años atrás en el país.

El candidato presidencial, que durante la campaña de cara a las elecciones del 16 de noviembre ha sido aludido en más de una ocasión por el Jefe de Estado, añadió: “Porque a pesar de ustedes, nuestro país sigue en pie. Porque Chile no se rinde. Porque los chilenos no se rinden. Porque el alma de Chile es más fuerte que su odio”.

“Chile no está condenado al caos ni al resentimiento. Chile está llamado a levantarse con orden, a cambiar con coraje y con fe. Porque nuestro país merece la vida. Merece más que consignas, merece resultados. Y eso es lo que daremos. Resultados, seguridad y futuro. Vamos a recuperar Chile. Vamos a levantarlo con la fuerza de su gente. Y lo vamos a hacer unidos, en paz, con la mirada firme, en lo que realmente importa. Que nuestros hijos crezcan en un país seguro, libre y próspero”, cierra su mensaje.

Más sobre:José Antonio KastEstallido social18 de octubreGabriel BoricGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Indagan homicidio en Conchalí: víctima poseía una herida cortopunzante

Incendio motiva suspensión de vuelos en el principal aeropuerto de Bangladesh

Explosión en fábrica de armas en Rusia dejó a tres personas fallecidas

Irán da por finalizado el pacto nuclear de 2015 por expiración

Detienen a hombre por homicidio con arma blanca en Monte Patria

Detienen a dos sujetos por robo de vehículo en el sector oriente de la Región Metropolitana

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

5.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Girona en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Girona en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Indagan homicidio en Conchalí: víctima poseía una herida cortopunzante

Kast envía mensaje a Boric en sexto aniversario del estallido: “No vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar”

Sin especulación no hay trenes
Negocios

Sin especulación no hay trenes

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?
Tendencias

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

El Mallorca da la sorpresa y le remonta a domicilio al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
El Deportivo

El Mallorca da la sorpresa y le remonta a domicilio al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

En vivo: Colo Colo enfrenta a Ferroviária por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina

“Protejo mi biología”: Marcos Llorente defiende el uso de gafas de colores y desata la polémica en Europa

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

31 Minutos, 310 créditos

Incendio motiva suspensión de vuelos en el principal aeropuerto de Bangladesh
Mundo

Incendio motiva suspensión de vuelos en el principal aeropuerto de Bangladesh

Explosión en fábrica de armas en Rusia dejó a tres personas fallecidas

Irán da por finalizado el pacto nuclear de 2015 por expiración

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca