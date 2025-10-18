Kast envía mensaje a Boric en sexto aniversario del estallido: “No vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar”

Los cruces entre el candidato presidencial republicano José Antonio Kast y el Presidente Gabriel Boric tuvo un nuevo episodio este sábado, cuando se conmemora el sexto aniversario del estallido social.

Si en la jornada de ayer el Mandatario marcó un punto al disparar contra republicanos por el concepto de “parásitos” del Estado instalado por el asesor Cristian Valenzuela, esta mañana el aspirante a La Moneda abrió los fuegos con un duro mensaje en torno al 18-O.

El 18 de Octubre del 2019 muchos celebraron el caos y la destrucción.



Hoy les decimos con firmeza: Chile no se rinde .



Vamos a levantar nuestro país 🇨🇱 con orden, coraje y fe. #LaFuerzaDelCambio #FranjaPresidencial #Vota5 pic.twitter.com/2uyLt8udf4 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 18, 2025

Mediante una publicación en sus redes sociales, el exdiputado embistió en contra de Boric y su administración: “El 18 de octubre de 2019, muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles, justificando la violencia, celebrando el caos, empujando a Chile al abismo”.

“A ellos les digo con toda claridad, cuando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar. Tengan la altura de quedarse a trabajar por Chile, desde la oposición, con la misma pasión con que antes lo atacaron, y que en el futuro demuestren, aunque sea una vez, que pueden amar a Chile más que a sus consignas, más que a sus trincheras, más que a sus partidos”, dice Kast en un video en el que recuerda lo ocurrido seis años atrás en el país.

El candidato presidencial, que durante la campaña de cara a las elecciones del 16 de noviembre ha sido aludido en más de una ocasión por el Jefe de Estado, añadió: “Porque a pesar de ustedes, nuestro país sigue en pie. Porque Chile no se rinde. Porque los chilenos no se rinden. Porque el alma de Chile es más fuerte que su odio”.

“Chile no está condenado al caos ni al resentimiento. Chile está llamado a levantarse con orden, a cambiar con coraje y con fe. Porque nuestro país merece la vida. Merece más que consignas, merece resultados. Y eso es lo que daremos. Resultados, seguridad y futuro. Vamos a recuperar Chile. Vamos a levantarlo con la fuerza de su gente. Y lo vamos a hacer unidos, en paz, con la mirada firme, en lo que realmente importa. Que nuestros hijos crezcan en un país seguro, libre y próspero”, cierra su mensaje.