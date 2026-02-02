SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast inicia su gira por Europa: espera “generar vínculos” en seguridad, inmigración y emprendimiento

    El presidente electo destinará esta semana para visitar Bruselas, Budapest y Roma. Se estima que regrese a Chile este jueves.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El presidente electo, José Antonio Kast, comenzó una nueva gira internacional este lunes, esta vez por Europa.

    Luego de visitar zonas afectadas por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, Kast se dirigió al aeropuerto para arribar un vuelo a Bruselas, país donde aterrizará mañana a eso de las 15.00 horas de Bruselas (11.00 horas en Chile).

    Allá participará en un Foro en el Parlamento Europeo y tendrá reuniones con las bancadas de eurodiputados de ECR y Patriot. Pasadas las 17.30, será su intervención en el “VII foro del Transatlantic Summit”.

    Su gira continuará visitando Budapest, lugar donde se reunirá con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Ambos tendrán un almuerzo de trabajo.

    Luego, el jueves en la mañana se trasladará hasta Roma, Italia. Ahí tendrá un encuentro con Giorgia Meloni y otras autoridades italianas.

    Finalizado esos encuentros, el mandatario electo regresará el jueves a Santiago y llegará el viernes cerca de las 9.00 de la mañana.

    ¿De qué tratará este viaje?

    Desde el aeropuerto, el mandatario electo explicó que este periplo es “para generar vínculos y conversaciones con primeros ministros de distintos países”.

    “Se pueden generar muchos vínculos en temas que nos interesan como temas de seguridad, temas de inmigración, temas de emprendimiento, energía, agricultura”, sostuvo.

    “Como ustedes saben y parte de la opinión pública conoce, he podido estar ya en otras ocasiones en Italia, en Hungría, viendo en Italia el tema penitenciario, el sistema carcelario del artículo 41 bis, que hay que combinarlo con otros sistemas penitenciarios que pueden ayudar a recuperar el control de las cárceles y dar una señal clara hacia el crimen organizado”, dijo.

    Dicho eso, destacó la gestión de Italia e Hungría en materia migratoria y aseguró que la gira -además de eso- se enfocará en inversiones.

    “Chile necesita inversiones y nosotros esperamos darle la certeza, la seguridad de que Chile es un país estable que va a tener todas las normas para generar inversiones de largo plazo”, sostuvo.

    Consultado sobre si el tema de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU podría ser conversado con las autoridades europeas, respondió: “Espero que no sea el tema porque yo no tengo por ahora nada que decidir en torno a eso y me corresponderá en su momento, a partir del 11 de marzo, ver en qué oportunidad, en qué momento y cuáles son las circunstancias que puedan hacernos tomar una decisión respecto de ese punto”.

