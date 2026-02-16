SUSCRÍBETE
    Política

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir "democracia" en la isla

    "Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura", opinó.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Puerto Varas, 16 de Febrero 2026. El Presidente electo José Antonio Kast durante su estadía en la Región de Los Lagos visita la Municipalidad de Frutillar y se reúne con el alcalde Javier Arismendi y realiza punto de prensa en el exterior de la municipalidad. Foto: Nicolás Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    Luego de la ronda de reuniones que tuvo con autoridades municipales de la Región de Los Lagos, el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la ayuda humanitaria que el gobierno enviará a Cuba.

    Fue el jueves que el canciller Alberto van Klaveren confirmó que la actual administración destinará un millón de dólares para ayuda humanitaria a la isla a través de Unicef. Esto en vista de la crisis energética, sanitaria y alimentaria que se agudizó en La Habana tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, su país aliado y la prohibición de Estados Unidos de suministrar petroleo a la isla.

     El anuncio, si bien fue valorado por el oficialismo, trajo críticas desde la oposición y la Democracia Cristiana, sectores que cuestionaron que se entregara ayuda a un país que vive bajo régimen y porque, a su juicio, estos fondos podrían destinarse a la reconstrucción de las viviendas dañadas por el incendio en el sur del país, de este verano.

    Y hoy, en su primera actividad pública tras sus vacaciones, Kast al ser consultado sobre esta acción del gobierno apuntó a que “el Presidente de la República representa al país, otra cosa es que uno esté de acuerdo en cómo representa al país en ciertas actuaciones. Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”.

    “Porque, claro, se puede señalar que hay un bloqueo (económico), pero el mayor bloqueo es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, en que llegue tecnología”, dijo, en alusión a las regulaciones estadounidenses que limitan las relaciones comerciales con ese país, uno de los argumentos que, de hecho, utilizó el Presidente Gabriel Boric para defender el aporte económico.

    Luego, ejemplificó: “Es cosa de preguntarle a cualquier persona que haya visitado Cuba, podríamos incluso preguntarle a las personas que se vieron aisladas dentro de Cuba para el momento de la pandemia, ¿qué es lo que solicitaban? Que los rescataran, porque solamente habían ido a ver la situación de los turistas, pero una vez que se vieron enfrentados a una pandemia y vieron el sistema de salud, lo miserable que es la vida para muchos cubanos, dijeron rescátenlos".

    Cualquier situación de ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia en Cuba, y eso no lo he visto”, zanjó.

