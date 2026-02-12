SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Boric tilda de “criminal” el bloqueo de EE.UU. a Cuba tras anuncio de envío de ayuda humanitaria a la isla

    En una publicación en redes sociales, el mandatario afirmó que “se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”.

    Por 
    Lya Rosen

    Durante la tarde de este jueves, el presidente Gabriel Boric usó las redes sociales para para referirse al anuncio del gobierno, que enviará ayuda humanitaria a Cuba, tras el bloqueo de la administración Trump a la isla.

    A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que “el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo”.

    Para luego asegurar: “Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”.

    Es así como después detalló en su publicación que la ayuda del país a Cuba se realizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

    “Realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos, y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”, apuntó Boric al finalizar el texto.

    Poco antes, Cancillería había confirmado la cooperación chilena a Cuba, precisando que la agencia nombrada por Boric opera en la misma isla y actúa abarcando la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos.

    Esto con el objetivo de “asegurar la continuidad de servicios esenciales y con especial foco en la población de niños, niñas y adolescentes”.

    Reacciones divididas ante el anuncio

    Durante la mañana de este jueves, el Gobierno confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, después de que el Partido Comunista (PC) ejerciera presión para que se auxilie al país caribeño y la ministra secretaria de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmase ayer que era materia de evaluación.

    El ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren fue quien anunció que Chile destinará ayuda a la isla caribeña, afirmando: “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”.

    Diego Martin

    Una declaración que rápidamente despertó diferentes reacciones en el mundo político, desde el oficialismo hasta la oposición, divididas entre el apoyo y la objeción.

    Entre quienes aprobaron la medida se cuenta la diputada Nathalie Castillo (PC), quien aseguró que el apoyo refleja una “señal correcta y coherente”.

    Para luego pedir que “esta ayuda se materialice en el plazo más breve posible y que también se den a conocer los detalles de este aporte”.

    Como contraparte, el diputado Eric Aedo (DC) afirmó “lo que hace el gobierno en relación a la ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja“.

    Además, el legislador apuntó que “con esta ayuda que ha dicho el gobierno simplemente se le dan más alas y fuerza a un régimen de carácter dictatorial que no respeta la libertad de los cubanos, los derechos humanos y que no cree en la democracia”.

    Desde la oposición las críticas fueron aún más duras. Como las del senador Ivan Moreira (UDI), quien recalcó que “la primera prioridad que debe tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile”.

    Para luego apuntar a que “si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre”.

    A él se sumó el senador Javier Macaya (UDI) , el cual también apuntó a que la prioridad de ayuda debería estar puesta en Chile, afirmando que “si en Chile aún hay familias en Viña y Concepción esperando reconstrucción, la prioridad es clara: solidaridad sí, pero primero con los chilenos y con transparencia real”.

    Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defensa de la decisión del Ejecutivo, afirmando que “llama la atención la indolencia de quienes cuestionan la decisión del Gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano”.

    Para luego apuntar: “Al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos sino a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba”.

    “Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo. Nunca, reitero, nunca debemos perder la humanidad”, finalizó.

