    Kast profundiza agenda de seguridad y control migratorio en República Dominicana tras reunión con Abinader

    El presidente electo abordó cooperación en comercio, turismo y fronteras, destacó el modelo dominicano de control biométrico y anticipó lineamientos del futuro “Plan Escudo Fronterizo” que aplicará en Chile desde marzo.

    Por 
    Roberto Martínez

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, culminó este sábado la primera jornada en República Dominicana, marcada por reuniones de alto nivel con el mandatario Luis Abinader y autoridades del gabinete dominicano, en el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe orientada al intercambio de experiencias en seguridad, desarrollo económico y cooperación regional.

    Tras el encuentro sostenido en la Casa Presidencial de Santiago, ambos jefes de Estado ofrecieron un punto de prensa conjunto, donde profundizaron en los principales temas abordados durante la reunión bilateral, con especial énfasis en control fronterizo, migración, comercio y turismo.

    Seguridad, fronteras y migración

    Consultado por su visita programada para este domingo a la frontera con Haití y la posibilidad de implementar en Chile medidas similares a la verja perimetral instalada en la isla, Kast explicó que la conversación con Abinader abarcó múltiples áreas estratégicas.

    “Primero decir que la reunión ha versado sobre distintos temas de comercio, turismo, infraestructura, salud, también sobre seguridad. Han sido exitosos en República Dominicana de ir identificando a cada persona que va entrando a la nación. Y nosotros ahí todavía estamos muy lejos de poder tener un control fronterizo”, sostuvo.

    El mandatario electo subrayó que el modelo dominicano no debe reducirse a la idea de un muro físico.

    Aquí, más que muro, se habla de una reja, de una verja, que tiene un éxito hasta el día de hoy importante, pero que requiere de la colaboración también internacional. Porque el drama humano, económico y social que se vive en Haití tiene que movernos a todos”, dijo.

    De igual modo, puso énfasis en el componente humanitario del fenómeno migratorio, sin desligarlo de la necesidad de resguardar la soberanía y la seguridad interna.

    “Esto no puede ser solamente ayuda humanitaria, sino que también nosotros tenemos que defender la integridad y la vida de las personas”, afirmó.

    En ese contexto, el futuro mandatario recordó la magnitud de la comunidad haitiana residente en Chile y el impacto que la crisis del país caribeño tiene a nivel regional.

    En Chile nosotros tenemos cerca de 200.000 personas de origen haitiano, y la mayoría de ellos ya tienen residencia regular. Ellos anhelan algún día poder volver de manera segura y tranquila a su patria. Hoy día eso no es posible”, señaló.

    Asimismo, aludió a las resoluciones internacionales vinculadas al despliegue de fuerzas de paz en Haití.

    “Ha habido resoluciones internacionales que apuntan a que las nuevas fuerzas de paz tengan posibilidades de actuar como corresponde en situaciones de crimen organizado y de lucha de bandas”.

    Control biométrico

    Kast indicó que la experiencia dominicana será clave para el diseño de las políticas que su gobierno comenzará a aplicar a partir del 11 de marzo.

    Nosotros hemos podido recorrer distintos países viendo el tema fronterizo. De ahí salen nuestras políticas públicas, lo que se llama el Plan Escudo Fronterizo, que no solamente es cerrar definitivamente nuestras fronteras, sino que hacer un llamado a todas aquellas personas que están de manera irregular en nuestra nación para que salgan y vuelvan de manera regular”, recordó.

    En ese marco, destacó el sistema de identificación implementado en República Dominicana.

    Todo el control biométrico, todo el control de identidad que se realiza aquí es muy importante conocerlo, y en la medida que se pueda, porque cada país tiene sus propias realidades, replicar aquellas cosas que sean útiles para Chile”, cerró.

    Abinader destaca vínculos bilaterales

    Por su parte, el presidente dominicano Luis Abinader valoró la visita del mandatario electo chileno y subrayó la profundidad de la relación entre ambos países.

    Hemos estado compartiendo ideas, compartiendo proyectos exitosos en cada uno de nuestros países. Chile es un gran país, donde tenemos muchas relaciones, desde relaciones turísticas hasta relaciones comerciales”, declaró.

    El jefe de Estado dominicano adelantó que, a partir del próximo gobierno chileno, se espera profundizar aún más estos lazos.

    “A partir de marzo esperamos incrementar mucho más estas relaciones con el presidente electo Kast. Estuvimos hablando sobre turismo y también sobre exportaciones de ambos países”, remarcó.

    Abinader incluso abordó posibles acuerdos comerciales específicos, manifestando que “nosotros queremos comprar más vinos chilenos, y quizás necesitamos un acuerdo bilateral para que esos vinos entren sin impuesto a República Dominicana, pero que también los cigarros dominicanos entren sin impuesto a Chile”.

    En materia turística, destacó el creciente flujo de visitantes chilenos. “El año pasado tuvimos unos 140.000 turistas chilenos”, señaló.

    Visita a la frontera y continuidad de la gira

    Finalmente, Abinader valoró que Kast haya elegido a República Dominicana como uno de los primeros destinos de su agenda internacional.

    “Estamos muy contentos de que haya elegido su primer viaje formal a la República Dominicana, va a dormir aquí en Santiago, y mañana nos vamos a ir a la frontera a ver la verja perimetral y el sistema de seguridad que tenemos allá establecido y que ha funcionado de la mejor forma”, puntualizó.

    La visita del presidente electo se enmarca en una gira más amplia que continuará en El Salvador y Panamá, con énfasis en seguridad pública, control fronterizo, sistema penitenciario e inversión, áreas que su entorno define como prioritarias de cara al inicio de su mandato.

