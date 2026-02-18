Kusanovic revela quién es su carta para presidir el Senado: “Yo voto por mí”

Fue criticado cuando se descolgó de Chile Vamos y anunció que respaldaría a José Antonio Kast en la primera vuelta, en desmedro de Evelyn Matthei. Hoy, los ojos vuelven a estar sobre él.

El senador Alejandro Kusanovic, quien llegó a la Cámara Alta en un cupo de Renovación Nacional, ha hecho noticia por romper su relación con el presidente electo. Según ha argumentado, por el trato que ha recibido la región de Magallanes por parte del futuro gobierno.

Esa postura hoy repercute en los senadores de derecha, quienes esperan que el sector se mantenga en la presidencia del Senado. Para el primer año, las opciones que circulan son tres: Paulina Núñez (RN),Javier Macaya (UDI) o una continuidad de Manuel José Ossandón (RN).

Frente a esas tratativas, él revela que “yo voto por mí, hasta ahora”.

“Mi decisión de votar por mi propia candidatura no es un gesto de personalismo, sino un acto de resistencia ética. Es inaceptable que se realicen acuerdos a espaldas de los representantes de Magallanes. La política no puede seguir operando en las sombras y excluyendo a las regiones. Si no hay un cambio de actitud y un acuerdo real que respete nuestra representación, seguiré un camino propio. Chile no tiene futuro si permitimos que la ‘cocina política’ pase por encima de la ética y el respeto territorial. La ética no puede ser el precio del poder.“, justificó el senador independiente.

“Las bancadas (del Senado) tendrán que decidir cómo actuar y hacerse responsables de sus señales. Es su deber, y no el mío, evaluar qué es lo mejor para el futuro de Chile. Yo ya he tomado mi decisión basada en principios y en el respeto a mi región“, agregó.

Su postura pone más presión sobre los senadores de la derecha para llegar a un acuerdo, puesto que, en una cámara con empate técnico, cada voto es clave. En ese entendido, el descuelgue de Kusanovic sería costoso para el sector y le da margen a la izquierda para negociar.