SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kusanovic revela quién es su carta para presidir el Senado: “Yo voto por mí”

    El senador por Magallenes, quien rompió relaciones con el futuro gobierno de Kast, adelanta que no se inclinará por las cartas que propone Chile Vamos para encabezar la testera, sino que votará por él mismo como forma de protesta contra la "cocina política".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    6 AGOSTO 2025 SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Fue criticado cuando se descolgó de Chile Vamos y anunció que respaldaría a José Antonio Kast en la primera vuelta, en desmedro de Evelyn Matthei. Hoy, los ojos vuelven a estar sobre él.

    El senador Alejandro Kusanovic, quien llegó a la Cámara Alta en un cupo de Renovación Nacional, ha hecho noticia por romper su relación con el presidente electo. Según ha argumentado, por el trato que ha recibido la región de Magallanes por parte del futuro gobierno.

    Esa postura hoy repercute en los senadores de derecha, quienes esperan que el sector se mantenga en la presidencia del Senado. Para el primer año, las opciones que circulan son tres: Paulina Núñez (RN),Javier Macaya (UDI) o una continuidad de Manuel José Ossandón (RN).

    Frente a esas tratativas, él revela que “yo voto por mí, hasta ahora”.

    “Mi decisión de votar por mi propia candidatura no es un gesto de personalismo, sino un acto de resistencia ética. Es inaceptable que se realicen acuerdos a espaldas de los representantes de Magallanes. La política no puede seguir operando en las sombras y excluyendo a las regiones. Si no hay un cambio de actitud y un acuerdo real que respete nuestra representación, seguiré un camino propio. Chile no tiene futuro si permitimos que la ‘cocina política’ pase por encima de la ética y el respeto territorial. La ética no puede ser el precio del poder.“, justificó el senador independiente.

    “Las bancadas (del Senado) tendrán que decidir cómo actuar y hacerse responsables de sus señales. Es su deber, y no el mío, evaluar qué es lo mejor para el futuro de Chile. Yo ya he tomado mi decisión basada en principios y en el respeto a mi región“, agregó.

    Su postura pone más presión sobre los senadores de la derecha para llegar a un acuerdo, puesto que, en una cámara con empate técnico, cada voto es clave. En ese entendido, el descuelgue de Kusanovic sería costoso para el sector y le da margen a la izquierda para negociar.

    Más sobre:SenadoLa Tercera PMChile VamosMagallanesJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Derrumbe en El Teniente: Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco tras auditoría que reveló ocultamiento de información

    Ossandón ratifica que futuro del secretario del Senado se definirá luego del pronunciamiento de la comisión de Constitución

    Lo más leído

    1.
    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    2.
    Miguel Ángel Calisto, el voto de la discordia para la elección de la mesa del Senado

    Miguel Ángel Calisto, el voto de la discordia para la elección de la mesa del Senado

    3.
    Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    4.
    A 21 días del cambio de mando: Kast critica “amarres” del gobierno, vuelve a Santiago y retoma agenda este miércoles

    A 21 días del cambio de mando: Kast critica “amarres” del gobierno, vuelve a Santiago y retoma agenda este miércoles

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”
    Chile

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo
    Negocios

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”
    Cultura y entretención

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

    Pedro Almodóvar vuelve al castellano con Amarga Navidad: lo que se sabe de un nuevo e íntimo juego de espejos

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas
    Mundo

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

    Flavio Escobar, el experimentado economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones